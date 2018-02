Colpi d’arma da fuoco contro centro migranti ad Enna: nessun ferito

Colpi D’arma da fuoco si sono Sparati nella giornata di ieri contro i locali della casa Canonica di via San Giuseppe a Pietraperzia in provincia di Enna che ospita Da circa 4 giorni almeno una ventina di migranti. Fortunatamente non ci sarebbero feriti, Ma i proiettili avrebbero mandato frantumi una finestra e tanta è stata la paura tra gli ospiti del centro, ma anche tra gli operatori. Il centro in questione è gestito dall’Associazione Don Bosco 2000 di Piazza Armerina in provincia di Enna. Al momento non si hanno informazioni su coloro che hanno aperto il fuoco e anche gli investigatori pare non si sbilanciano, anche se in paese in tanti ritengono che si sia comunque trattato di un gesto molto grave di intolleranza anche se nel passato Non se ne erano mai registrati. Ciò che è vero e che da quando a Pietraperzia Si è saputo che si stava aprendo un centro di accoglienza per migranti, non tutti sarebbero stati d’accordo e tante sono state le proteste arrivate da gran parte della cittadinanza anche se l’altra parte pare abbia risposto collaborando anche con i volontari dell’associazione per dare un accoglienza ai migranti.

“Questa notte hanno sparato nella nostra sede di Pietraperzia dove sono accolti 20 migranti all’interno di una casa canonica messa a disposizione dal Vescovo. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati dall’esterno ed hanno perforato la finestra ed una porta interna. Fortunatamente nessun ragazzo è stato colpito. Ma i migranti sono tramortiti e spaventati, così come i nostri operatori, impegnati da una settimana nell’accoglienza ed integrazione dei giovani migranti”, è questo quanto scritto dai lavoratori della stessa associazione su Facebook. Gli stessi Hanno continuato sostenendo che questo gesto piuttosto violento e intimidatorio li lascia sicuramente senza parole ed è sicuramente frutto del clima generato da chi usa il tema della migrazione come un terreno di scontro politico.

Intanto nella giornata di ieri il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana si è recato nel paese celebrando nella Chiesa Madre un’amica di solidarietà sia per gli operatori del centro che per I migranti. “Eppure a Pietraperzia stiamo lavorando in accordo con molte associazioni e comunità locali, con le parrocchie e tanta gente comune con cui abbiamo creato un dialogo costruttivo. Nei giorni scorsi tantissimi pietrini sono venuti a dare solidarietà ed aiuto ai ragazzi in accoglienza, mettendosi a disposizione volontariamente per aiutarci nelle attività di integrazione. Noi continuiamo nella nostra opera di accoglienza sicuri che come sempre alla fine il bene avrà la meglio sul male”, concludono gli operatori.

Intervenuto sulla questione Michele Pagliaro segretario generale della CGIL Sicilia e Rita Magnano segretaria della CGIL di Enna, i quali hanno riferito che gli spari contro il centro che accoglie I migranti a Pietraperzia, sono sicuramente un fatto molto grave oltre che un’ azione delittuosa di cui bisogna cercare subito di individuare i responsabili.