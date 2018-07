Colpita da rara malattia mangia-carne. Ha solo il 10% di sopravvivere

Ad una ragazza 22enne scozzese è stata diagnosticata una malattia molto grave e pare che avesse soltanto il 10% di possibilità di sopravvivere. La protagonista di questa vicenda è Ashleigh Rees, una ragazza di 22 anni alla quale è stata diagnosticata una fascite necrotizzante, una condizione che ha un tasso di mortalità molto alto ovvero del 95%. Da quanto è emerso, sembra che la donna fosse relegata in camera sua a letto senza alcuna possibilità di muoversi. Ma cerchiamo di capire che cosa è realmente accaduto e come la giovane si è ammalata. Alla Ventiduenne era stata data una probabilità di sopravvivenza del 10% dopo che la stessa aveva contratto una rara malattia mangia carne. Pare abbia un disperato bisogno di fondi per poter acquistare tutte le attrezzature specializzate che possano riuscire a tenerla in vita.

La giovane soffre di un disturbo dello spettro dell’autismo e da tutta una serie di problemi medici tra i quali l’asma bronchiale, l’ artrite reumatoide e diabete di tipo 1. Oltre a tutte queste patologie, si trova a vivere una situazione piuttosto drammatica. Era stata notata una piccola ferita sulla sua coscia che inizialmente i medici pensavano fosse un ascesso che hanno trattato con degli antibiotici ma in realtà si trattava di una fascite necrotizzante ovvero una condizione che, come abbiamo anticipato, ha un tasso di mortalità molto alto.

Sono dovuti intervenire per rimuovere il 50% del tessuto infetto nella parte superiore dell’inguine, della coscia e dell’anca. Dopo l’ intervento chirurgico la ragazza ha passato bene 8 giorni in terapia intensiva lo scorso mese di aprile e un totale di circa 6 settimane in ospedale. Adesso è tornata a casa ma per potersi muovere ha bisogno di una poltrona speciale che le possa dare la possibilità di muoversi e di andare in altre stanze della casa che non sia solo la sua camera.

I genitori che hanno anche altri figli hanno aperto una pagina nella speranza di poter raccogliere e almeno $2000 visto che la spesa per la poltrona ammonterebbe a questa cifra. “Voglio più di ogni altra cosa uscire da questa camera da letto ed essere di nuovo parte della mia famiglia. Questa poltrona farebbe una grande differenza per tutti noi”, ha detto la stessa 22enne. “È incredibile che abbia superato tutto quello. Ma la sua passione per la vita e l’amore per la sua famiglia sono stati la chiave”, ha detto il padre Tommy.