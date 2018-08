Colpito da ictus dopo la nascita, Archie vivo per miracolo

Il piccolo Archie James sarebbe vivo per miracolo. Il piccolo purtroppo è stato colpito da un ictus, due ore dopo la nascita ma si è salvata miracolosamente. Archie non respirava quando è venuto al mondo ed ha trascorso tre giorni attaccato ad una macchina per poterlo tenere in vita. Ora il piccolo è tornato a casa con la sua mamma, ma i medici non escludono che quell’ ictus non abbia provocato dei danni a lungo termine. Il piccolo detiene un record non certo invidiabile. Infatti sarebbe la vittima più giovane di ictus del Regno Unito, dopo aver subito un ictus a sole due ore dalla nascita.

Infatti il piccolo quando è venuto alla luce non respirava ed è stato immediatamente messo sotto una macchina per farla respirare. Poco dopo il piccolo avrebbe cominciato a soffrire di attacchi epilettici. Dopo essere stata sedata, ha dovuto affrontare un viaggio di oltre 100 km dalle West cumberland Hospital Cumbria alla Royal Victoria Infirmary di Newcastle ed ha trascorso tre giorni nel reparto di cure speciali Dove è stato tenuto in vita da una macchina e monitorato tutto il giorno da un medico. “Quando Archie è nato, tutto il mio mondo è diventato oscuro” dice papà David, 32enne. “Fino a quel momento non avevamo avuto complicazioni. Trovarci all’improvviso davanti alla prospettiva che nostro figlio potesse non sopravvivere era davvero troppo” ammette l’uomo.

“Siamo andati al settimo cielo quando Archie ha iniziato a respirare da solo, ma sapevamo che non era finita. Tutto sembrava fuori dal mio controllo: Emma è stata portata nel reparto postnatale e Archie è stato ricoverata presso l’unità speciale per l’assistenza ai bambini”, ha dichiarato ancora il papà. I medici non erano in grado di capire se la piccola fosse stata colpita da un ictus durante il travaglio. A 5 giorni dalla nascita, la mamma con il proprio figlio sono stati in grado di tornare a casa.

Per fortuna gli specialisti hanno previsto che il bimbo avesse una probabilità del 90% di rimettersi completamente. Ancora non è chiaro Se l’ictus abbia provocato dei danni a lungo termine. David sta raccogliendo fondi per l’organizzazione benefica che avrebbe supportato la sua famiglia durante l’esperienza che definisce straziante ed avrebbe anche preso parte ad una corsa ad ostacoli, la Total Warrior che raccoglie denaro per The Sick Children’s Trust.