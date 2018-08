Coltiva piante di cannabis, Google Maps lo fa arrestare

La notizia che stiamo per raccontarvi arriva da Roma dove un uomo pare coltivasse piante di cannabis, ma Google Maps lo avrebbe fatto arrestare. Sembra infatti che le piante di cannabis superassero i 3 m, infatti per i satelliti di Google Maps, non è stato difficile intercettabile e fotografarle. Così i Carabinieri della stazione di Ariccia avrebbero rintracciato una rigogliosa piantagione nelle campagne di Lanuvio con piante di marijuana alte più di 3 m. In manette è finito proprio il proprietario dell’insolito vivaio, un giovane accusato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Sembra che a scoprire la piantagione sia stato un carabiniere libero dal servizio che attraversando l’aria avrebbe avvertito l’inconfondibile odore dalla marijuana. In prima battuta non sarebbe riuscito ad individuare il posto, ma immediatamente si è scaturita una delle più complesse attività di ricerca che avrebbe permesso ai carabinieri di localizzare la piantagione situata in un fossato naturale e circondato da vegetazione e dirupi.

Con le indagini in corso, i successivi servizi di osservazione ed una minuziosa mappatura dei terreni circostanti hanno permesso di individuare l’aria di cui il giovane non era proprietario. Inoltre l’ingegnoso sistema idrico era dislocato a centinaia di metri dal sito. Dopo aver fatto irruzione, i carabinieri all’interno dell’abitazione dell’arrestato avrebbero rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente già essiccata e imbustata per un peso di 120 grammi.

Il giovane coltivatore è stato arrestato e condotto presso il carcere di Velletri ed è a disposizione dalla Procura della Repubblica. La sostanza sequestrata è stata quantificata in 21 kg che qualora messa sul mercato ed avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. La singolare curiosità è la singolare ovvero che la piantagione era illegale ed era ben visibile anche dai satellitari del sito Google Maps. E’ stata davvero una sfortuna per l’uomo il quale non pensava di certo di essere scoperto per colpa di Google Maps.