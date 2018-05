Come si regalano 3 milioni euro a parenti e amici con Finanziaria

‘Giochetti’ per sostenere i propri interessi e favori a parenti e amici continuano a farla da padrone nel mondo della politica italiana e le ultime notizie emerse da una recente inchiesta di Milena Gabanelli riportata sul Corsera non fanno che confermare questa tendenza. L’emendamento prevedeva l’assegnazione di 3 milioni di euro alla Isiamed Digitale srl. Il lavoro di Gabanelli ha ricostruito che Isiamed possiede il 5% del Consorzio italiano infrastrutture.

Si tratta di una società che era nata solo venti giorni prima della presentazione dell’emendamento stesso e volta allo sviluppo di smart city e allo sviluppo digitale del nostro Paese. Isiamed sarebbe di proprietà per il 75% di Vincenzo Sassi e per il 25% dell’Istituto italiano per l’Asia e il Mediterraneo, di cui non risulta esperienza nel settore del digitale.

Non se sapevo nulla finché non segnalato da voi. Il Ministro Carlo Calenda, dopo vari segnalazioni da parte della popolazione, ha rivelato sul suo profilo Twitter di non essere a conoscenza di questo emendamento e di non avere la più pallida idea di cosa questo sia. “Mi sembra una roba stravagante, a dir poco”, per poi chiedere un parere alle istituzioni europee, che deve ancora arrivare.