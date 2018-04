Come vedere Milan – Inter Streaming Gratis diretta live Tv Rojadirecta

Il big macth MIlan- Inter inizierà alle ore 18:30. Come Vedere Milan- Inter in Streaming Gratis è possibile grazie a Mediaset e Sky che trasmetteranno la partita su Sky Super Calcio, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD (alta definizione), e su Premium Sport e Premium Sport HD.

Rabbia Ringhio. No, il derby non c’entra. Piuttosto Gattuso, alla vigilia della stracittadina, ha evidenziato il suo malumore sul ritardo che sta caratterizzando il rinnovo del suo contratto. «Non mi piace perdere del tempo a parlare quando c’è un lavoro da fare – ha detto rispondendo alla domanda precisa sul suo futuro -. O siamo sicuri tutti quanti o si aspetta. Comunque la priorità non è il contratto, ma fare più punti possibile e valorizzare la squadra». Ma Gattuso è convinto di firmare il rinnovo? Di voler allenare ancora questo Milan? «Io sono nato convinto. Mi è stata data una grande possibilità e sento una grande pressione. Io non mi sento solo l’allenatore di questo Milan. Io sono anche il presidente, il capo ultrà, il magazziniere…». Avviso ai naviganti: «A casa mia si dice che quando si parla una, due volte, alla terza è già troppo».

«GIALLO». Ma cosa sta succedendo su questo fronte? Perchè il contratto di Gattuso non è stato ancora rinnovato? La data per la firma (adeguamento a 2 milioni di euro di ingaggio, nuova scadenza 30 giugno 2021) era stata fissata addirittura per giovedì della scorsa settimana. Con il direttore dell’area tecnica Massimiliano Mirabelfi principale sponsor di un’operazione che già da tempo era stata avallata da quasi tutti i giocatori rossoneri. Si dice che Casa Milan non voglia o non possa ancora certificare il rinnovo di Gattuso. La mancanza di volontà potrebbe essere legata a una possibile cessione del club in tempi brevi. L’esperienza di Montella (ereditato dalla gestione Berlusconi) è da tenere in considerazione… La non possibilità di operare potrebbe essere collegata a 10 milioni di euro bonificati ma non ancora…visualizzati dal presidente Yonghong Li.

SUPER-DERBY. Una vittoria quest’oggi nel derby potrebbe schiarire l’orizzonte di Gattuso che, comunque, ieri è apparso perplesso, giustamente risentito per un ritardo che fino a pochi giorni fa sembrava imprevedibile, insospettabile. Una sfida che vale 6 punti che Gattuso sta preparando come se dovesse giocare anche lui. « Noi non siamo cattivi nel dna, quindi servirà fare una gara nostra. Le partite rabbiose non le abbiamo, la priorità deve essere la compattezza e i reparti corti. Questo fa la differenza – ha spiegato – Una finale? Noi ne giochiamo da un po’ di finali. Sappiamo di non poter sbagliare perché inseguiamo. Ci sarà il record di incasso e serve preparare bene questa partita. Mettiamo le nostre armi e poi vinca il migliore».

DISCIPLINA. Ringhio ieri ne aveva per tutti. Anche Bonucci che, nel dopo gara contro la Juventus, aveva invitato casa Milan «a prendere giocatori abituati a giocare in Europa, con larga esperienza internazionale che alzino anche il livello degli allenamenti». Così Gattuso: «Bonucci deve fare il capitano e il calciatore, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Ora serve pedalare a testa bassa fino alla fine della stagione… Ma non voglio che vengano strumentalizzate le sue