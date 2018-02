Como, esplode azienda rifiuti: 3 i feriti gravi, allarme sostanze tossiche

Tanta paura nella giornata di ieri nel Comasco dove un incendio purtroppo ha devastato un’azienda che tratta rifiuti speciali, nello specifico la ecosfera di Bulgarograsso. Sono 9 le persone che sono state soccorse dal 118 e due si troverebbero purtroppo in gravi condizioni. L’incendio si è sviluppato in seguito ad un’ esplosione la quale è stata avvertita anche in un paese vicino e nello specifico a Cassina Rizzardi. Tutti coloro i quali vivono nei dintorni pare abbiano visto una nube di fumo alzarsi nel cielo e immediati sono stati i soccorsi, così come l’azienda regionale di emergenza Areu che è subito intervenuta con unità di decontaminazione.

Ma cosa è realmente accaduto? Sembra che il serbatoio di un’azienda chimica di Bulgarograsso specializzata Nel trattamento dei rifiuti speciali sia esploso ferendo alcuni operai che sono stati portati in codice rosso al Sant’Anna di Como e all’ ospedale di Lignano così come l’ospedale di Varese.

Al momento dell’incidente, all’interno dell’azienda si trovavano circa 33 persone che purtroppo sono in parte rimaste lievemente intossicate. Tra i feriti più gravi ci sarebbero anche altri 6 feriti in codice giallo, i quali sono stati portati negli stessi ospedali e alcuni anche in codice verde. Si è ritenuto necessario l’utilizzo di un elisoccorso per il trasporto di un ferito grave a Varese e di un altro a Lecco. Subito dopo aver appreso la notizia, il sindaco Giampaolo Cusini ha voluto parlare ai cittadini e lo ha fatto anche dopo le prime analisi sulle sostanze presenti nell’aria dichiarando che non ci sarebbero rischi per la popolazione. Lo stesso ha confermato l”Arpa Lombardia, dichiarando: “A seguito delle rilevazioni da parte dei tecnici di Arpa Lombardia si comunica che al momento non ci sono sostanze tossiche disperse in atmosfera”.

I vigili del fuoco sono intervenuti con 13 automezzi antincendio circa 50 uomini riuscendo a domani finalmente le fiamme. Come abbiamo già anticipato, Areu avrebbe attivato una unità di decontaminazione per il rischio chimico per valutare i rischi legati alla presenza di vapori di acetato ma non sembra siano risultati allarmi per la popolazione.

