Compra un animale in vacanza pensando fosse un cane, scopre che è un orso nero asiatico

Molto spesso quando un animale è ancora un cucciolo, può capitare di essere confuso per altre specie. Lo può confermare un ragazzo di nome Su Yun, di Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan. Mentre il ragazzo era in vacanza nel 2016, ha comprato quello che pensava fosse un cucciolo di mastino tibetano. Con il passare del tempo, però, si è accorto che il quattro zampe era in realtà un orso nero asiatico.

La scoperta con il passare dei mesi e l’aumento della stazza dell’animale, arrivato a pesare 113 chilogrammi. Inoltre, l’orso ha iniziato a camminare sulle due gambe posteriori e a mangiare ogni giorno una scatola di frutta e due pacchi di spaghetti secchi.

Così, dal momento che Su Yun e la sua famiglia non erano in grado di prendersi cura di una creatura dalle simili dimensioni, hanno deciso di trasferire l’animale al centro veterinario dello Yunnan. Non è l’unico caso che si verifica in Cina. Poco tempo prima, infatti, una donna ha confuso una volpe per un cane.