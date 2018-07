Con un biglietto del treno si presenta in aeroporto e vuole prendere l’aereo. Scoppia la rissa, panico e feriti

Pare che con un semplice biglietto del treno volesse imbarcarsi dapprima sull’aereo, Ma quando il personale dell’aeroporto Si è accorto ed ha tentato di fermarlo, sarebbe scoppiato un vero e proprio putiferio. Comunque sarebbero finite in ospedale due guardie giurate, un finanziere ed anche un agente di frontiera. È accaduto nella giornata di ieri all’aeroporto del Salento di Brindisi, proprio davanti alla stazione di imbarco dove un uomo di circa 26 anni originario del Burkina Faso, si sarebbe presentato al check-in pronto per l’imbarco su uno dei voli in partenza, ma Peccato che fosse in possesso di un biglietto ferroviario.

Al Momento in cui operatori si sono accorti che l’uomo era sprovvisto del biglietto aereo, hanno fatto notare al 26enne che il titolo di viaggio non era quello previsto per potersi imbarcare e così l’uomo ha iniziato ad innervosirsi. Con la calma le guardie giurate avrebbero tentato di farlo allontanare ed uscire dall’aeroporto, a l’uomo sarebbe andato in escandescenza.

Anzi In un primo momento sembrava che avesse capito e si fosse allontanato, ma subito dopo ha tentato di raggiungere il primo piano dello Scalo brindisino da dove si accede all’area partenze e così le forze dell’ordine sono intervenute cercando di fermarlo.

Si trovava ancora nel vano scala, quando sarebbe scoppiato il vero putiferio perché l’uomo si è scagliato contro gli agenti come una furia con tanto di calci e pugni e avrebbe anche tentato di divincolarsi per poter fuggire. Come immaginabile nell’aeroporto è scoppiato il panico tra i presenti che tenevano per la propria incolumità E infatti sono stati tanti i viaggiatori presenti che si sono spaventati proprio perché il 26enne sarebbe andato in escandescenza urlando e scagliandosi letteralmente contro gli agenti. Ci sono voluti diversi minuti prima che l’uomo venisse bloccato e inevitabilmente è stato ammanettato e trasportato in questura.