Concorrente Grande Fratello trovata morta, il medico legale abusa del cadavere in obitorio

Un mistero durato 10 anni ma alla fine finalmente il mistero è stato risolto. Stiamo parlando del delitto della giovane Oksana Aplekaeva, trentunenne concorrente del reality show Russo Dom 2 la quale venne trovata uccisa nel 2008. La sua morte non ha avuto un colpevole per tantissimo tempo e questo ha portato gli investigatori a riesumare il corpo della giovane donna per poter fare poi alla fine una scoperta Davvero agghiacciante. Gli inquirenti avrebbero Infatti scoperto che il cadavere della donna è stato abusato sessualmente mentre si trovava in obitorio da Alexander Alukaev un 37enne esperto di medicina legale dell’edificio di medicina legale della regione di Mosca il quale aveva determinato le cause della sua morte.

L’uomo avrebbe fatto sesso in obitorio con il cadavere della Star televisiva finendo adesso in manette. Era il 9 settembre del 2008 quando il corpo di una giovane donna venne ritrovato senza alcun documento addosso, ai margini dell’autostrada che collega Mosca a Riga.

Soltanto gli esami effettuati in un secondo momento avrebbero portato all’identificazione della vittima ed è stato uno shock quando si è accertato che si trattava di Oksana, una ragazza che è diventata famosa nel suo paese per avere partecipato al reality show il Grande Fratello. Purtroppo passati alcuni giorni sarebbero emersi alcuni dettagli piuttosto sconvolgente riguardo la sua morte ed in effetti inquirenti arrivarono a scoprire che la ragazza era stata rapita durante il Salone internazionale dell’automobile di Mosca dove Aveva lavorato come modella e poi sarebbe stata picchiata e anche violentata prima di essere uccisa. Ciò nonostante, non si riusciva a capire chi fosse L’assassino e la polizia aveva anche seguito diverse piste che lo avevano portato un ex compagno, uomo che pare l’avesse ripetutamente minacciata, accusandola anche di aver trasmesso una malattia venerea.

Gli inquirenti avrebbero anche pensato che ad uccidere la donna sarebbe stato qualcuno che voleva metterla a tacere, magari perché la giovane Aveva durante qualche festa privata visto qualcosa che non si voleva si sapesse. Dopo aver tanto investigato, alla fine gli inquirenti si sono Arresi e per 10 anni il nome del colpevole ovvero di colui che ha ucciso la donna è stato praticamente avvolto nel mistero. Gli inquirenti però non si sono Arresi del tutto e hanno richiesto la riesumazione del cadavere e proprio da questa sono emersi dei dettagli davvero sconvolgenti.

L‘esame del DNA del materiale biologico che è stato rinvenuto sul corpo della vittima ha portato in una direzione ovvero Alexander Alukaev, che pare abbia abusato del corpo della donna durante gli esami in obitorio. L’uomo avrebbe rischiato un incriminazione ai sensi dell’articolo 244 del Codice Penale, ovvero abuso del corpo del defunto, ma il reato sembra essere andato in prescrizione. “La sanzione massima prevista da questo articolo è una multa o l’arresto fino a tre mesi.Tuttavia è stato superato il termine massimo per consegnare l’esperto alla giustizia”, ha detto a Life.ru Vakhtang Sharabov, partner dello studio legale “Centro per la giustizia”.