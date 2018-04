Condom challenge cos’è: l’ultima follia shock di inalare preservativi

Ultimamente su internet diventano virali nuovi giochi o sfide fatte tra ragazzi molto pericolose, al limite di malati di mente. Nel tempo molte di esse hanno provocato addirittura morti o danni irreversibili alla salute per chi pratica queste sfide e Challenge. L’ultima in ordine di tempo, prevede di inalare un preservativo (spero per loro mai usato) attraverso una narice, fargli attraversare la gola e tirarlo fuori dalla bocca. Dunque potete immaginare da soli quanto sia pericoloso questa insana moda.

Si chiama “Condom snorting challenge” ed è l’ultima folle moda che sta contagiando i teenager di tutto il mondo. E pensare che noi, alla loro età, ci divertivamo ad attaccare le figurine e a suonare i campanelli. Certo, saremo vecchi decrepiti ma questa gioventù di oggi è folle, per non dire peggio. Comunque, sapete di che si tratta? In che consiste questa sfida? Meglio sedersi perché la verità sconvolge. In pratica questi ragazzini – per il momento americani ma il fenomeno già dilaga – prendono un preservativo, lo srotolano, lo infilano nel naso e lo fanno uscire dalla bocca. Perché? Questa è una domanda senza dubbio pertinente ma la risposta non c’è. Forse non sanno come trascorrere il tempo e si inventano queste cose senza senso. Non è la prima volta che questo fenomeno prende piede: era già di moda qualche anno fa e ora è tornato in auge. Il punto è che si tratta di una sfida molto pericolosa: i preservativi contengono delle sostanze che danneggiano le mucose nasali ma il rischio più grosso è quello di soffocare. Ma questa non è certo l’unica follia che si avvale del web per diffondersi…

Ricordiamo che qualche tempo fa, i ragazzini ingoiavano cucchiaini di cannella senza acqua e diffondevano i video della “prodezza” sui social. Per non parlare della ‘tide pod challenge’, la moda di mangiare una capsula di detersivo per lavatrice. I social, sono proprio loro il problema. Lo conferma anche Stephen Enriquez, docente texano che insegna ai genitori come tenere i propri figli alla larga da alcol e droga: “I ragazzi farebbero di tutto pur di ottenere visibilità sui social, farebbero di tutto per qualche like o qualche condivisione in più”. E questo deve far riflettere un po’ tutti. Una roba allucinante, questa “condom snorting challenge” che nuoce gravemente alla salute. Ecco un orrendo video… Continua a leggere dopo le foto

Bruce Lee, professore associato alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ha espresso il suo punto di vista al riguardo su Forbes: “Quand’è che usare il preservativo è una pessima idea? Quando lo inali e cerchi di tirarlo fuori dalla bocca”, ha scritto. “Ammesso che si riesca, è doloroso e nocivo. Oltre al rischio di soffocare, si danneggiano le mucose nasali, Tra l’altro, gli spermicidi presenti sulla superficie del preservativo sono nocive” ha concluso. Cosa altro aggiungere per tentare di distogliere l’attenzione dei giovani da questa folle pratica?

Negli Stati Uniti si sta diffondendo un gioco sempre più pericoloso soprattutto grazie ai social network Dove girano diversi video di ragazzi che si sottopongono ad una assurda prova di coraggio che consiste nel mangiare le capsule di detersivo per lavatrici. Stiamo parlando di quella che è stata soprannominata #Tide Pods Challenge ed è una folle gara tra adolescenti che si sfidano a masticare le capsule di detersivo per lavatrici tenendole in bocca fino a fare uscire il sapone riprendendo il tutto con delle videocamere e invitando anche altri a seguirli tutta prova. Secondo i dati diffusi proprio nelle scorse ore dal centro antiveleni statunitense E aggiornati allo scorso 21 gennaio, si parla di 86 casi di intossicazione registrati tra ragazzi soltanto nelle prime tre settimane di gennaio. In tutto il 2017 si sono registrati soltanto 57 casi e nel 2016 solo 36 quindi si capisce benissimo che si tratta di una nuova moda tra adolescenti che sembra stia prendendo sempre più piede e si sta diffondendo a macchia d’olio.

Per cercare di contenere i danni si sta procedendo a mettere in atto varie campagne di sensibilizzazione su YouTube ma anche su Amazon e anche da parte della ditta Procter & Gamble per il gruppo che produce queste capsule che sono utilizzate proprio per questo gioco. “Non possiamo sottolineare abbastanza quanto questo sia pericoloso per la salute degli individui: può portare a convulsioni, edema polmonare, arresto respiratorio, coma e persino morte”, ha detto Stephen Kaminski, CEO dell’AAPCC in una nota sottolineando di contattare immediatamente la hotline nazionale di Poison Help, in caso di dubbi o emergenze in merito. La Tide Pod Challenge è una moda divampata in rete e pare abbia preso il nome proprio dalla marca americana del detersivo.

Sono tanti i video su internet in cui si vedono adolescenti che masticano le capsule detersivo sfidandosi con altri. Più nello specifico si vedono video di ragazzi che hanno messo queste capsule sulla pizza, altri su gli spaghetti, chi invece li morde tra i denti ingerendo il contenuto insieme ad un bicchiere di acqua. Purtroppo si tratta di una moda davvero molto pericolosa perché gli effetti dell’ingestione del detersivo, nonostante quantità ingerite, sono gravi e come riferisce il centro antiveleni americano possono portare a convulsioni, arresto respiratorio, edema polmonare, coma e Persino alla morte.

“È una follia“, dice Ann Marie Buerkle, nota parlamentare che presiede la Commissione sulla sicurezza dei prodotti di consumo in America. “L’ingestione delle capsule, che contengono etanolo e perossido di idrogeno, può essere fatale. Quello che era iniziato come un gioco ora si è spinto troppo oltre. Come minimo l’ingestione delle capsule provoca vomito, diarrea, difficoltà respiratorie, svenimenti, però si possono avere conseguenze peggiori”.

Sfide pericolose lanciate sul web tra giovanissimi, il più delle volte sotto forma di selfie da fare in condizioni di estremo pericolo. È la nuova moda che impazza sul web e sui social a opera di adolescenti che si filmano o si fotografano mentre compiono veri e propri atti di autolesionismo che culminano il più delle volte in tragedia. Lo denuncia, tra gli altri, anche il Movimento Difesa del Cittadino, che ha deciso di lanciare una survey su internet che, partendo dal monitoraggio dei social, ha come obiettivo quello di denunciare alle autorità tutti i siti che istigano al suicidio o a cogliere le varie “sfide”.

L’ultima si chiama “eraser challenge” e ha origine da una scuola americana del North Carolina. Consiste nello strofinare fortemente una gomma da cancellare sulla pelle e fotografare gli effetti per poi diffonderli in Rete. In passato c’è stato anche chi ha colto la “fire challenge”, scegliendo di darsi fuoco davanti ai propri amici. Dalla moda del “blue whale”, diffusa nel Regno Unito che consiste in una serie di tappe che vanno dall’incisione sul corpo della sagoma di una balena azzurra al lanciarsi dall’edificio più alto, a quella del “Salt and Ice challenge” che, attraverso l’utilizzo di sale e ghiaccio, provoca ustioni di secondo e terzo grado sulla pelle e danni ai nervi. La Russia conta già 130 morti, ma il numero potrebbe salire anche in altri Paesi.

“In Francia le autorità sono già intervenute con una campagna di informazione e noi crediamo che sia opportuno accendere i riflettori su un fenomeno che sta crescendo in modo allarmante e che potrebbe coinvolgere da un giorno all’altro i nostri figli senza che i genitori se ne rendano conto – commenta il Presidente del Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo. “In Italia, come testimoniano le recenti cronache, abbiamo già due morti, quelle di un quindicenne in provincia di Brescia e di un ventenne a Napoli”. Non è la prima volta che l’associazione interviene in favore dei giovani. MDC infatti è già promotore di progetto contro atti di bullismo come Generazioni Connesse che nasce con l’obiettivo di far sì che gli adolescenti usino internet e i social in maniera più sicura e responsabile. Lo scopo è quello di evitare che si verifichino nuovamente casi di bullismo online così gravi da portare al suicidio.

Chubby bunny challenge, ice buket challenge, prova a non ridere challenge e tante altre, anche se considerate stupide non sono pericolose quanto quelle che vedremo nel video di oggi. In cui troveremo la top 10 degli scherzi e challenge più strane e letali mai fatte su Youtube, come la cannella challenge, lo swatting o l’immergersi in acqua ghiacciata, ma anche ubriacarsi in luoghi strani. Tutte cose che non dovete assolutamente emulare.

Cannella challenge

Per molte persone riempirsi la bocca con un cucchiaio di cannella in polvere e provare ad ingoiarlo sembra una cosa abbastanza stupida ed inutile, ma per qualche motivo è diventata una cosa da provare almeno una volta nella vita e moltissime persone hanno postato i video in cui provano a farlo su Youtube. In ogni caso il video finisce con la persona che inizia a tossire e sputare dappertutto una nuvola di cannella. Questa challenge è pericolosa e può causare danni ai polmoni e difficoltà respiratorie. Inoltre all’interno della cannella c’è una sostanza che se consumata in grandi quantità può causare danni al fegato.

Car surfing

Questa non è una vera e propria challenge ma giusto qualcosa che è diventata popolare per vantarsene postando video online. Il car surfing consiste nello stare in piedi sul tetto di un auto in movimento e pregare che l’autista non faccia un incidente o freni troppo bruscamente. Logicamente non c’è bisogno che vi dica quanto è pericoloso e tra il 1990 ed il 2008 oltre 100 persone sono morte o si sono ferite tentando di fare questa stupidaggine.

Caramelle acide challenge

Fortunatamente non ancora giunta in Italia ma credo manchi poco e consiste nell’ingurgitare delle caramelle super aromatizzate. Il rischio sta proprio nel loro super gusto così forte che contiene molti acidi tra gli ingredienti. Quindi se hai un palato delicato e sensibile la cosa è sconsigliata poichè potresti ritrovarti come un ragazzo inglese al quale si è bruciata la superficie della lingua. Inoltre mettersi in bocca decine di queste caramelle tutte assieme può aumentare i rischi di ustione e sanguinamento anche sulle lingue più resistenti.

Neknominate

Questa sfida online di bevute ha delle regole molto semplici. Inizialmente consisteva nel riprendersi o fotografarsi mentre si consuma un grande boccale di birra per poi sfidare un amico a fare lo stesso e così via. In breve il gioco si è evoluto e le persone hanno iniziato a filmarsi mentre bevevano alcolici sempre più forti e facendo cose sempre più strane e pericolose, come bere per strada, in groppa ad un cavallo e persino da un cesso. Velocemente questa challenge è andata fuori controllo e si riportano casi di incidenti e morti a causa dell’uso smoderato dell’alcool.

Ghiaccio e sale challenge

Molte challenge online consistono nel provocare dolore fisico e questa non fa eccezione. La sfida consiste nel mettere del sale sulla pelle e porci sopra un cubetto di ghiaccio. La reazione porta ad un veloce abbassamento della temperatura provocando un freddo insopportabile. Anche se a prima vista può sembrare una sciocchezza, questa sfida è potenzialmente dannosa infatti l’estremo freddo concentrato in una piccola zona può provocare congelamento, vesciche ed ustioni.

Acqua fredda challenge

La ice bucket challenge è stata molto popolare ed ha fatto il giro del mondo. Mentre questa particolare sfida non supporta alcuna organizzazione benefica ma ti pone potenzialmente a rischio di morte. Questa challenge richiede ai partecipanti di immergersi completamente nell’acqua ghiacciata, preferibilmente un fiume o un lago e dopo nominare qualcun altro che dovrà completare la sfida in 24 ore. Oltre al forte shock termico che dovrà subire il tuo corpo si rischia l’ipotermia.

Swatting

Questo stupido e pericoloso gioco consiste nel fare uno scherzo telefonico alla polizia e mandare una squadra speciale a casa di qualche conoscente. La variazione più recente di questa moda ultimamente consiste nel mandare la polizia a casa della gente mentre sta facendo video in live su qualche piattaforma online. Questi si trovano improvvisamente la casa invasa da una squadra Swat rischiando la vita.

Planking

Una delle mode più conosciute su Internet consiste nello scattarsi una foto mentre si sta perfettamente orizzontali, proprio come una tavola nei posti più vari. Man mano che il planking acquistava popolarità è diventato sempre più estremo dal mettersi nel mezzo di un autostrada al dorso di un animale selvatico. Sfortunatamente è diventato anche sempre più pericoloso ed un uomo australiano fu il primo a morire a causa del planking nel 2011 cadendo dal balcone del suo appartamento.

The fire challenge

Se stai pensando che questa challenge è stupida e pericolosa probabilmente hai ragione. La fire challenge è semplice ed altrettanto semplicemente può diventare pericolosa. Praticamente la gente si versa addosso un liquido infiammabile e poi si da letteralmente fuoco. Sì probabilmente questo fa pensare anche a te che non c’è limite alla stupidità umana. Di solito chi fa questa challenge è vicino ad una doccia o una piscina per spegnere le fiamme ma generalmente tutti riportano gravi ustioni rischiando anche la vita.

Blue Whale o non Blue Whale, nella rete gruppi chiusi, challenge, rifugi virtuali e giochi pericolosi esistono davvero. Ecco i segnali da riconoscere

Loading... E’ bastato un servizio delle Iene a scatenare un putiferio e un allarmismo spaventoso in merito al Blue Whale Game o Gioco della Balena Blu. Nel contempo, ovviamente, ora nascono articoli su articoli che dicono tutto e il contrario di tutto. Che sia vero o che non sia vero, di questo horror-game i ragazzi ne erano già a conoscenza e si scambiavano materiale ed informazioni all’interno di tanti gruppi chiusi legati allo scambio e condivisione di materiale horror e di spazi virtuali frequentati da persone a cui il suicidio è molto vicino, che lo hanno tentato o che hanno frequenti pensieri suicidari. Non sono, come si pensa, gruppi che istigano al suicidio, sono gruppi di condivisione, un po’ come quelli dell’autolesionismo. Si chiamano gruppi della morte e spesso si trovano nel dark web. A prescindere dal Blue Whale Game, quello che è importante sottolineare, è che nel web ci sono innumerevoli giochi pericolosi, challenge assassine, gruppi chiusi, al cui interno è possibile trovare persone che si divertono a manipolare le menti dei più piccoli, a prenderne in un certo senso possesso e a cavalcare l’onda delle loro fragilità. Purtroppo questi spazi sono reali, come il fatto che lasciano dei segni indelebili sulla pelle e nella psiche. Oggi è psicosi Blue Whale, non si parla di altro, i genitori sono angosciati, gli insegnanti bombardati di domande alle quali, nella maggior parte dei casi, non sanno rispondere, e i ragazzi, soprattutto i più piccoli, sono impauriti di poter essere adescati e incastrati nel gioco della morte. Hanno timore di mettere i tag, di scrivere la cosa sbagliata, in molti di loro si è innalzato esponenzialmente il livello di allerta. Altri, invece, si sono messi alla ricerca del gioco, sono stati stuzzicati nella curiosità di vedere queste prove e di capire dove trovare il gioco. Si teme l’effetto emulazione, una sorta di effetto Werther, che può contagiare tanti altri adolescenti e i suicidi o i tentativi di suicidio di cui si parla in questi giorni, lo testimoniano. Questa è la conseguenza più preoccupante, ora è un gioco conosciuto da tutti e, tanti adolescenti, quando possono andare contro corrente, sono i primi a farlo, pronti ad infilarsi in condizioni rischiose. E’ pur vero, però, che parlarne significa conoscere e riuscire ad individuare i segnali precocemente. Il ruolo dell’informazione dovrebbe essere quello di innalzare il livello di allerta in questi casi specifici sia dei genitori che di insegnanti e amici per poter, qualora servisse, intervenire precocemente. Significa parlarne, ma farlo con cognizione di causa di causa, con tutti gli approfondimenti del caso e con i dovuti esperti. Tanti ragazzi sono profondamente soli, abbandonati a loro stessi, in balia della loro vita e delle emozioni che oscillano come un pendolo e che troppo spesso si fermano nel polo negativo. Sono migliaia gli adolescenti autolesionisti, il 14% lo fa in maniera sistematica e ripetitiva, sono decine di migliaia i ragazzi che si nascondono nei rifugi virtuali, che entrano per curiosità o perché attratti dal mistero, dal macabro, da ciò che non conoscono, in tanti gruppi chiusi presenti nel web, dove diventano delle facili prede. I tag sono delle porte, dei segnali di riconoscimento, possono anche esprimere intenzioni e possono essere delle esche attraverso i quali si viene contattati e adescati. La maggior parte delle volte sono ragazzi che hanno profondo bisogno di riconoscimento, di approvazione, di accettazione, di comprensione e quando trovano qualcuno che è in grado di darglielo rischiano di essere plagiati e usati come burattini. Ci sono anche tanti gruppi in rete di sette sataniche e tanti ragazzi sono rimasti turbati e profondamente scioccati da ciò che hanno visto e sentito. Altri addirittura convincono gli utenti che tutto ciò che ci circonda è finto, che siamo governati dagli alieni, che sono tra noi, che alterano tutte le nostre percezioni, le nostre menti, il tempo compreso. Finché una persona ha un adeguato filtro critico e confini psichici ben definiti, sa chi è, e non c’è nessun problema, ma quando ci troviamo davanti a ragazzi estremamente fragili e labili, il problema si può creare e può diventare anche piuttosto importante. I genitori spesso sostengono che i figli stavano bene, che non presentavano segni evidenti che potessero far pensare ad un problema così grave e che li vedevano tranquilli. Innanzitutto, si deve sottolineare che, per la maggior parte dei genitori, i segnali di benessere del figlio sono in relazione al rendimento scolastico, al disordine e al rispondere più o meno male in casa. Ma quanti genitori conoscono veramente i figli, quanti sono in grado di capire e di cogliere anche le sfumature e i micro cambiamenti del figlio in termini di frequenza e tipologia. Per accorgersi di un problema legato alla rete, di un cambiamento del figlio, si deve per prima conoscere lui e le sue abitudini e poi si può capire quando c’è qualcosa che non va. La maggior parte dei genitori, invece, non conosce realmente le abitudini dei figli. Per questo è importante riconoscere precocemente i segnali per evitare che un figlio si trovi incastrato in situazioni di profondo disagio da cui è estremamente difficile uscirne. Se torniamo al Blue Whale Game si tratta di un horror game così chiamato a causa delle prove cruente e psicologicamente devastanti che vengono richieste ai partecipanti. Gli amministratori fanno una sorta di lavaggio del cervello ai giocatori, spaventano le vittime, le incitano a giocare attraverso le minacce, sostenendo che sono a conoscenza di tutte le loro informazioni private e che una volta iniziato il “gioco” non si può più interrompere e non è possibile tornare indietro. Si tratta di un gioco a tappe, che si snoda nell’arco di 50 giorni, dove viene richiesto ai partecipanti di superare tutta una serie di prove cruente. Durante questo periodo di tempo, ad esempio viene chiesto alle giovani vittime di guardare film horror tutto il giorno, di svegliarsi ad orari improponibili del mattino e tagliarsi con lamette e coltelli per incidersi l’immagine di una balena o di altre scritte, come per esempio dei codici, direttamente sulla propria pelle. Ecco, i genitori, la famiglia, gli amici, gli insegnanti, durante tutto questo calvario dove erano??? Come è possibile che un genitore non si accorga che un figlio passa una giornata intera a guardare film horror e altre cose devastanti da un punto di vista psicologico, che faccia prove notturne o che non dorma? Quando sono manipolati, i ragazzi, sono come ipnotizzati da quello che stanno facendo e il livello di attenzione per le altre attività cala drasticamente. Questo quindi è il vero problema, sono ragazzi privi di contenimento e diventano troppo fragili e vulnerabili. Per questa ragione è importante riconoscere i segnali che possono essere riconducibili ai problemi di adescamento in rete e rappresentano gli indicatori dell’intrappolamento del figlio nella rete. Quando gli adolescenti sono intrappolati nella rete hanno degli atteggiamenti e dei comportamenti riconoscibili a cui si deve fare assolutamente attenzione. Ecco una sorta di linee guida a cui devono far attenzione i genitori (tratte da http://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori-adolescenti/blue-whale-game-giochi-pericolosi-e-challenge-assassine-cosa-devono-fare-i-genitori-e-come-possono-accorgersi-se-i-figli-sono-in-pericolo/): 1. La prima cosa da fare è imparare a conoscere il figlio e la sua adolescenza, senza paura e senza critiche né giudizi, ma accettazione. Ci sono però delle costanti comportamentali che sono evidenti. Bisogna imparare a conoscere le micro abitudini, non le macro abitudini e nel contempo valutare quando variano nella FREQUENZA e nella TIPOLOGIA, senza allarmarsi per ogni oscillazione tipica e caratteristica della fase adolescenziale. Già riconoscere questi parametri significa andare oltre le apparenze ed essere un passo più vicini ai figli. 2. Non è con il chiedere l’amicizia ad un figlio o fare un profilo finto per spiarlo la soluzione, come credono tanti genitori, anche perché un genitore non ha la stessa logica dei figli e la stessa capacità di filtrare ciò che accade nei social. Per capire se si sono incastrati nel web si deve stare attenti ad altre variabili come cambiamenti nell’uso dei social, per esempio cambia la modalità con cui vengono pubblicati i post, cambia la frequenza, la tipologia di contenuti, anche non in maniera macroscopica e particolarmente evidente. 3. I segnali domestici a cui stare attenti sono legati al fatto che possono diventare più schivi, più isolati, sono più attenti al cellulare, sono più ansiosi, si alza il livello di controllo e di chiusura, si può osservare un cambiamento nelle modalità di utilizzo, per esempio un uso maggiore durante la notte. 4. Cambiamenti nelle abitudini quotidiane, per esempio un po’ più di chiusura anche alle relazioni sociali, assenza in casa, apatia. Cambiamenti nella quantità di tempo che trascorrono con gli amici, nelle uscite con gli altri, nella condivisione nel “reale” e nel rapporto con la scuola. Lamentano di non volerci andare, che sono stanchi, si inventano malattie, cala il rendimento. 5. Richieste che prima non facevano del tipo di andare in determinati posti, di uscire più a lungo, rientrare più tardi senza una ragione particolarmente valida. Attenzione se escono di notte, se non dormono, se cambiano i loro comportamenti anche nel mangiare o nella tipologia di serie o film che guardano e soprattutto come lo fanno. Molti di loro si “abbuffano” per ore e questo è una forma di alienazione che abbassa il loro livello critico e di coscienza. 6. Si devono rilevare anche i cambiamenti nell’umore, ci può essere più irascibilità o irritabilità, nervosismo o apatia, svogliatezza e affaticamento psico-fisico. 7. Si possono presentare maggiori preoccupazioni, possono cambiare anche i discorsi che fanno, porre qualche domanda che prima non facevano su determinati aspetti, chiedere cose che prima non avevano mai chiesto, con contenuti un po’ più particolari a cui è difficile fare caso. Lo fanno a volte, chiedono anche a mezza bocca e cercano di affrontare delle tematiche importanti che non possono essere sminuite e sottovalutate. Magari farci caso e domandargli il perché stanno facendo quel tipo di domande sarebbe decisamente importante. COSA DEVE FARE UN GENITORE QUANDO SI ACCORGE DEI PROBLEMI DEL FIGLIO? COME DEVE INTERVENIRE? Prima di tutto deve conoscere il figlio e iniziare a guardarlo nel suo contesto e nei suoi movimenti. Non sminuire nessun segnale, contestualizzare però tutto ciò che fa senza creare oppressione, invasione ed inutili allarmismi. Non è un segnale, ma è la somma. Quando un genitore ha un profondo sospetto che qualcosa non va, può anche rivolgersi in maniera non oppressiva ed invasiva agli amici e chiedere se anche loro hanno notato qualcosa che non va, dei cambiamenti, se hanno qualche sospetto, se secondo loro c’è qualcosa che lo turba, senza possibilmente fare la “spia” ma intervenire da adulti. Tante volte non parlano neanche con gli amici, anche perché spesso non hanno degli amici intimi. Se i figli vedono che il genitore diventa oppressivo possono innalzare maggiormente il livello di guardia e nascondersi ancora di più e se decidono di farlo per esempio nel web sarà decisamente difficile per un adulto non tecnologico trovarlo, oppure in base al temperamento possono diventare più nervosi o più attenti nel senso che fanno vedere al genitore che va tutto bene e che non si devono preoccupare di niente. Quando ci si accorge che il figlio è incastrato in rete come intervenire? E’ importante rivolgersi agli specialisti in settore e alla Polizia Postale che si occupa di questi aspetti e che ha anche un commissariato online in grado di prendersi carico di queste problematiche.

