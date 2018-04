“Condom snorting challenge”, l’ultima pericolosa moda del web

Si chiama “Condom snorting challenge” ed è l’ultima folle moda che sta contagiando i teenager di tutto il mondo. E pensare che noi, alla loro età, ci divertivamo ad attaccare le figurine e a suonare i campanelli. Certo, saremo vecchi decrepiti ma questa gioventù di oggi è folle, per non dire peggio. Comunque, sapete di che si tratta? In che consiste questa sfida? Meglio sedersi perché la verità sconvolge. In pratica questi ragazzini – per il momento americani ma il fenomeno già dilaga – prendono un preservativo, lo srotolano, lo infilano nel naso e lo fanno uscire dalla bocca. Perché? Questa è una domanda senza dubbio pertinente ma la risposta non c’è. Forse non sanno come trascorrere il tempo e si inventano queste cose senza senso. Non è la prima volta che questo fenomeno prende piede: era già di moda qualche anno fa e ora è tornato in auge. Il punto è che si tratta di una sfida molto pericolosa: i preservativi contengono delle sostanze che danneggiano le mucose nasali ma il rischio più grosso è quello di soffocare. Ma questa non è certo l’unica follia che si avvale del web per diffondersi…

Ricordiamo che qualche tempo fa, i ragazzini ingoiavano cucchiaini di cannella senza acqua e diffondevano i video della "prodezza" sui social. Per non parlare della 'tide pod challenge', la moda di mangiare una capsula di detersivo per lavatrice. I social, sono proprio loro il problema. Lo conferma anche Stephen Enriquez, docente texano che insegna ai genitori come tenere i propri figli alla larga da alcol e droga: "I ragazzi farebbero di tutto pur di ottenere visibilità sui social, farebbero di tutto per qualche like o qualche condivisione in più". E questo deve far riflettere un po' tutti. Una roba allucinante, questa "condom snorting challenge" che nuoce gravemente alla salute.

Bruce Lee, professore associato alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ha espresso il suo punto di vista al riguardo su Forbes: “Quand’è che usare il preservativo è una pessima idea? Quando lo inali e cerchi di tirarlo fuori dalla bocca”, ha scritto. “Ammesso che si riesca, è doloroso e nocivo. Oltre al rischio di soffocare, si danneggiano le mucose nasali, Tra l’altro, gli spermicidi presenti sulla superficie del preservativo sono nocive” ha concluso. Cosa altro aggiungere per tentare di distogliere l’attenzione dei giovani da questa folle pratica?