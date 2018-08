Conti dormienti, si avvicina la prescrizione. Rimborsi entro novembre

Si parla nella giornata di oggi di conti dormienti e sembra che alcune novità molto importanti siano arrivate proprio nelle scorse ore. Stando A quanto riferito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal prossimo mese di novembre partirà la prescrizione delle somme non movimentate da vent’anni. Sarebbero arrivate anche le istruzioni per poter chiedere i rimborsi visto che si avvicina il termine di prescrizione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa pubblicato proprio nella giornata di oggi martedì 7 agosto 2018, avvisa che il termine per l’esigibilità delle somme relative alle somme non movimentate per 20 anni, scadrà il prossimo mese di novembre 2018 e quindi Si invitano tutti i contribuenti a verificare la propria situazione e nel caso, presentare la domanda di rimborso.

Pare che i primi conti dormienti siano affluiti al Fondo rapporti dormienti, Tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel novembre del 2008. Questo fondo sarebbe stato istituito soltanto allo scopo di fare affluire le somme inutilizzate relative a strumenti di natura finanziaria e bancaria di importo non inferiore a €100, che non sono stati movimentati dal titolare del rapporto per circa 10 anni consecutivi alla data di libera disponibilità delle somme.

Non si tratta Dunque soltanto di conti correnti dormienti, ma anche di libretti di risparmio, di conti correnti bancari o postali. obbligazioni, azioni, certificati di deposito e fondi di investimento, ma anche assegni circolari che non sono stati riscossi entro il termine di prescrizione.

Il Ministero comunque tenuto conto del termine di prescrizione che si applica ai 10 anni, avvisa i contribuenti di controllare la propria specifica situazione entro il prossimo mese di novembre. Sarà possibile presentare la domanda di rimborso che ovviamente dovrà essere presentata in tempo utile. Per chi non sapesse Come verificare la presenza di eventuali conti dormienti, si potrà accedere alla banca dati Consap Spa a cui sono state affidate le procedure di rimborso, accedendo all’indirizzo: www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente”.