Contraccettivo senza ormoni creato dai gamberi per le donne, in arrivo dalla Svezia

È in arrivo dalla Svezia il nuovo rivoluzionario farmaco anticoncezionale per la donna che può usarlo quando vuole ed essere tranquilla di non rimanere incinta, ma soprattutto non dovrà preoccuparsi di conseguenze indesiderate perché questo preparato non interviene sul processo ormonale e quindi non causa alcun effetto collaterale. Si tratta Dunque di un rivoluzionario contraccettivo femminile senza ormoni ed efficace al 100% e soprattutto senza alcun effetto collaterale. Questo rivoluzionario contraccettivo arriva direttamente dalla Svezia e pare stia puntando alla parità di genere anche sotto le lenzuola. Ma vediamo come funziona questo nuovo contraccettivo femminile che risulta essere un’ idea del Kungliga Tekniska Högskolan di Stoccolma. Un team di ricercatori pare stia lavorando all’ anticoncezionale perfetto per le donne e si tratterebbe di una capsula vaginale piuttosto piccola che si dissolve una volta introdotta nella cervice fungendo da barriera fisica contro gli spermatozoi.

L’Aspetto più rivoluzionario ed innovativo di questo contraccettivo è il materiale con cui è fatto, ovvero il chitosano che per chi non lo sapesse è un polisaccaride derivata dalla chitina la quale a sua volta viene ricavata dai gusci esterni dei crostacei come i gamberi. Questo contraccettivo Dunque funge da barriera naturale impedendo al liquido seminale di raggiungere gli ovuli e l’effetto di blocco può essere piuttosto veloce perché arriva soltanto dopo qualche minuto. “Il materiale polimerico può negare questa possibilità e la fecondazione” spiega Thomas Crouzier, ricercatore del KTH. “In questo modo, otteniamo un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e non ha effetti collaterali”.

La società pare stia ampiamente lavorando per portare questo innovativo prodotto sul mercato, trattandosi di un materiale davvero biologico al 100%, non producendo alcun effetto collaterale e dunque effetto indesiderato perchè va a modificare soltanto lo strato di muco superficiale. “Il punto di partenza per noi è stato quello di considerare le membrane mucose come un materiale separato su cui si può lavorare, ma per fare ciò bisogna capire le funzioni della mucosa, compresa la funzione di barriera che blocca i batteri e i virus permettendo all’ossigeno e alle sostanze nutritive di passare”, ha dichiarato ancora l’esperto.

I ricercatori hanno anche lavorato per migliorare le altre proprietà delle mucose, come la lubrificazione e l’idratazione, dimostrando alcuni progressi anche grazie a loro studi precedenti. “Siamo arrivati a produrlo pensando alle membrane e mucose come un materiale separato su cui si puó intervenire senza toccare i processi embrionali, un materiale che ha una funzione di barriera contro batteri e virus ma consente all’ossigeno e al nutrimento di passare”, hanno aggiunto ancora gli esperti. Grazie a questo anticoncezionale non solo si bloccherà lo sperma e dunque le donne potranno tranquillamente avere rapporti senza paura di rimanere incinta, ma non rischieranno alcun sbalzo di umore o aumento di peso.