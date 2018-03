Corte Ue boccia il marchio “Mafia” per i ristoranti “Offende l’Italia”

Da questo momento il marchio “mafia” non potrà più essere utilizzato come brand per dei ristoranti ed a stabilirlo è stata la corte dell’Unione Europea secondo la quale questo marchio è di natura tale da scioccare o da offendere non soltanto le vittime della criminalità e le loro famiglie ma anche tutti coloro che hanno un normale grado di sensibilità e tolleranza. Stando a quanto emerso dalla sentenza della Corte, il marchio mafia deve essere quindi dichiarato nullo e questa decisione in realtà pare dia ragione ad un’azione che è stata avviata direttamente dal nostro paese nel 2015 contro la società spagnola “La Honorable Hermandad” che nel 2000 ha chiesto all’ufficio Ue per la proprietà intellettuale di poter registrare il marchio “La Mafia se sienta a la mesa” per dei servizi di ristorazione. Il tribunale dell’Unione Europea dell’Italia ed ha ordinato la nullità della registrazione del 2006 da parte della società spagnola.

L’Italia infatti nel 2015 aveva chiesto di rendere nullo il marchio depositato all’Euipo, l’ufficio europeo dei brevetti dalla società La Honorable Hermandad (l’onorevole fratellanza), poi divenuta La Mafia Franchises, per essere utilizzato nella ristorazione perché contrario all’ordine pubblico e anche al buon costume. A commentare la sentenza della Corte Ue è stata Rosy Bindi presidente della commissione antimafia che aveva già sollecitato il Ministero degli Esteri ad agire contro la catena di ristoranti spagnoli.

Nello specifico la presidente della commissione antimafia ha riferito che questa sentenza è un successo della loro diplomazia e che sicuramente pone le premesse per poter scalfire un atteggiamento diffuso di sfruttamento commerciale della mafia come Brand di successo in molti settori merceologici che contribuisce a mascherare o peggio idealizzare la natura criminale delle associazioni mafiose.

“Con la sentenza di oggi l’Europa fa un passo avanti e ci aiuta a far capire che la battaglia contro le mafie è soprattutto culturale, contro ogni forma di sottovalutazione, rimozione e mistificazione del fenomeno”, è questo ancora quanto aggiunto da Rosy Bindi. Il Tribunale aggiunge che l’elemento verbale “la mafia” è percepito in modo profondamente negativo in Italia, a causa dei gravi attacchi perpetrati da tale organizzazione criminale nei confronti della sicurezza di tale Stato membro. L’utilizzo della parola “Mafia” è considerato un oltraggio davvero insopportabile da due italiani su tre, che non tollerano questo luogo comune diffuso all’estero che porta gli stranieri ad assimilare e l’Italia a cosa nostra secondo l’indagine portata avanti dalla Coldiretti. “Il caso spagnolo non è purtroppo isolato poiché in tutto il mondo dal Messico a Sharm El Sheik, dal Minnesota alla Macedonia si trovano ristoranti e pizzerie ‘Cosa Nostra’ mentre a Phuket in Thailandia c’è addirittura un servizio take-away”, denuncia infatti la Coldiretti.