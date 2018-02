Che cos’è la quaresima e come funziona il digiuno?

La Quaresima è il momento sacro di cambiamento e castigo che precede la Pasqua. Inizia con il mercoledì delle ceneri per finire dopo 40 giorni, il giovedì santo.

Nel corrente periodo i cristiani sono invitati a convivere con la loro fede in maniera più forte tramite le liturgie penitenziali, molti saranno i pellegrinaggi in segno di castigo, privandosi volontariamente del cibo, e praticando l’elemosina con la condivisione fraterna. Materialmente i precetti da vivere durante i 40 giorni si sono accorciati notevolmente negli anni. Oggi è prevista esclusivamente la rinuncia dalle carni nel corso di Quaresima per ricordare la morte di Gesù Cristo. Altri due momenti di digiuno saranno il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo.

Nel medioevo l’astensione dalla carne era accompagnata anche dall’astensione dalle carni: in quaresima era proibito avere rapporti sessuali (ovviamente all’interno del matrimonio). Il Decreto del canonista tedesco Burcardo di Worms, nell’XI secolo ammoniva:

“Con la tua sposa o con un’altra ti sei accoppiato da dietro, come fanno i cani? Devi fare penitenza per 10 giorni a pane e acqua.

Ti sei unito a tua moglie mentre aveva le mestruazioni? Farai penitenza per altri 10 giorni con pane e acqua. […] Hai peccato con lei in giorno di Quaresima? Devi fare penitenza 40 giorni con pane e acqua o dare 26 soldi di elemosina; ma se ti è capitato quando eri ubriaco, faraipenitenza per solo 20 giorni”