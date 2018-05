“Così non va…”. Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello (e Barbara D’Urso). La fidanzata di Simone Coccia Colaiuta rompe il silenzio e sbotta

Simone Coccia Colaiuta è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5. Il 35enne è noto per essere il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane e da quando è entrato nella casa di Cinecittà in tanti hanno iniziato a riportare a galla alcuni fatti che lo hanno visto coinvolto.

Cristiano Malgioglio lo ha da subito criticato per essersi vantato di aver avuto quasi 2000 donne, mentre Barbara D’Urso ha voluto fare chiarezza intorno ai messaggi che Simone ha scambiato in passato con Lucia Bramieri, mettendoli anche davanti agli screenshot della loro conversazione, cosa che non è per niente piaciuta dalla fidanzata di Simone. Intervistata da Pierluigi Diaco sul settimanale Oggi, la parlamentare ha attaccato il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

”Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in modo così morboso, la mia storia d’amore per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa”, ha spiegato la Pezzopane.

‘Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo – ha detto – hanno fatto male i loro conti: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede. Fa quello che ritiene opportuno. Ci ha pensato molto prima di accettare questa sfida professionale. Prima che entrasse nella Casa gli ho dato una sola e unica raccomandazione: stai attento alle trappole”. La deputata ha raccontato anche la grande vicinanza delle perone comuni. ”Le confido che sono rimasta molto colpita dalla quantità di messaggi ricevuti in questi anni da parte di uomini e donne solidali con me. Le persone, la gente comune, gli italiani che osservano la realtà senza la presunzione di voler giudicare, si sono sentiti rappresentati dal modo semplice e sincero con cui vivo, mio malgrado anche sotto i riflettori, la mia storia d’amore. E poi posso confidarle che Simone non è il primo fidanzato bello che ho. Le posso garantire che ho sempre avuto accanto a me bei ragazzi”.

Stefania Pezzopane ha raccontato anche che, dopo l’inizio della sua storia con Simone, molti amici si sono allontanati. ”Quando ho iniziato a frequentare Simone, mi sono sentita un po’ sola: la gente e molti colleghi politici mi sono stati vicini, mentre le persone che mi conoscono meglio e alcuni amici si sono allontanati. Hanno preferito giudicare i miei sentimenti con un moralismo gratuito, sorprendente ed esasperato. Hanno pensato che fossi impazzita. Hanno svilito i miei sentimenti, pensando che fosse una storia di sesso. Si sono vergognati di continuare a frequentarmi perché Simone ha un modo di essere che, secondo loro, non è compatibile con il mio ambiente. Simone e io ci divertiamo moltissimo. Sorridere alla vita – ha concluso la Pezzopane – non toglie nulla alla mia storia politica e ai miei valori di donna di sinistra”.