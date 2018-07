Costretta a rubare per riavere la figlia rapita dai parenti rom

Mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo ci impedisce di cacciare i rom dagli accampamenti abusivi e la sinistra, vedi il sindaco dem di Milano, Giuseppe Sala, si oppone alloro censimento, succede che nel Veneziano una nomade bosniaca ha dovuto pagare 10mila euro per riavere dai parenti dell’ex marito (anche loro nomadi dell’Est) la flglioletta di 3 anni che le era stata rapita.

La signora, 33enne e mamma di altri 8 figli (come avrà fatto la famiglia a mantenerli finora?), si è vista strappare di mano la piccola mentre era alla stazione di Mestre, ogni giorno luogo di passaggio per decine di nomadi che fanno la spola per tra Milano e Venezia per lavorare, diciamo così. L’ex Serenissima è una specie di terra promessa per ladruncoli di ogni età, che siano maschi o femmine. E infatti la giovane mamma, per recuperare la cifra richiesta dai rapitori dovuta a debiti di gioco contratti dall’ex consorte e padre della bimba – si è data al borseggio sfrenato perle strette calli della città, arraffando portafogli, smartphone e quant’altro potesse servire alla sua causa. La vicenda risale a due anni fa ma è venuta alla luce soltanto ora dopo l’accurata ricostruzione della procura antimafia. C’è voluto parecchio tempo, ma la difficoltà maggiore all’interno delle comunità nomadi è trovare qualcuno che parli. Di quante ritorsioni a colpi di pistola e spranghe tra famiglie rom dentro e fuori gli accampamenti abbiamo scritto negli ultimi tempi? Ormai non passa giorno senza una faida.

Per il rapimento della bambina il pubblico ministero ha messo sotto indagine tre uomini e due donne tra i 25 e i 57 anni di nazionalità serba e bosniaca. Nessuno di questi risulta reperibile. E noi che ci saremmo aspettati che questi signori rom fossero regolarmente domiciliati e magari che avessero anche un lavoro normale.

Stando all’inchiesta due di loro hanno eseguito materialmente il sequestro su indicazione di una terza persona. Gli altri due hanno tenuto nascosta per settimane la bambina a Milano.

La banda ha terrorizzato ogni giorno i genitori della piccola: «Se non pagate la diamo via, la ammazziamo». Per riuscire a racimolare il denaro del riscatto il più velocemente possibile, la donna oltre a fare razzie a Venezia era andata anche in Bosnia a chiedere aiuto ad alcuni familiari. Alla fine ce l’ha fatta a recuperare e a consegnare i soldi ai rapitori.

La bambina è tornata dalla mamma, ma la vicenda non fa altro che evidenziare – anche se non ce n’era bisogno – che per certe persone l’illegalità è uno stile di vita.

«Adesso che si scopre che nei campi rom di Milano è stata trattenuta in ostaggio una bimba di tre anni» dice il deputato del Carroccio e segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi «il Pd, la sinistra, la Boldrini e compagnia sbraitante non parlano di razzismo di fronte alla decisione di buonsenso, annunciata dal governo, di voler censire i rom e i campi regolari presenti sul territorio nazionale? E visto che la bambina era trattenuta a Milano», prosegue Grimoldi «la giunta di Giuseppe Sala non critica più la decisione della Regione Lombardia di avviare il censimento dei campi rom e anche di attivarsi per la chiusura degli insediamenti irregolari? Oppure» conclude il parlamentare leghista «il Pd e la sinistra preferiscono mantenere questa vasta area di illegalità a cielo aperto, dove avvengono anche delitti odiosi come il rapimento di una bimba?».

Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato che «sperimentate con le misure attuate nelle colonie africane, le leggi razziste, nonostante le robuste radici della millenaria civiltà italiana, portarono alla feroce persecuzione degli ebrei, presupposto dell’Olocausto.Allo stesso modo», ha aggiunto, «ci si accanì contro rom e sinti». Il ministro degli Interni Salvini ha risposto che si pretende solo «parità di diritti e doveri. In Italia ci sono 150 mila persone rom ma i problemi sono limitati a 30 mila che si ostinano a vivere nell’illegalità».