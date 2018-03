Cozze contaminate: allerta nei supermercati italiani

Attenzione alle cozze vive in arrivo dalla Spagna. E’ questo l’allarme lanciato in tutta Italia in una nota, pubblicata sul proprio sito internet, dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare: in questa specie di frutti di mare, infatti, è probabile la presenza di Escherichia Coli, un batterio molto pericoloso, che si trova in acque inquinate da feci e che nei casi più gravi può essere una vera e propria bomba per l’apparato digerente, con nausea, crampi addominali, diarrea e vomito. Queste cozze vive contaminate sarebbero, in realtà, state già immesse sull’intero mercato nazionale, da Nord a Sud.

La notizia si è diffusa solamente oggi, 18 marzo, ma riguarda esattamente due giorni fa. Sono arrivate in Italia cozze contaminate dal batterio Escherichia coli.

Allarme mitili spagnoli con virus

Il problema è diffuso in tutto il territorio Italiano, sia nella grande distribuzione di alimentari, e sia in pescherie e mercati. Qual è il problema nello specifico? Una grande quantità di cozze provenienti dalla Spagna ormai diffusosi sul mercato italiano portano con sé il batterio molto pericoloso dell’ Escherichia coli, e per questo bisogna stare molto attenti a non consumarle vive. Come riportato sul quotidiano Il Messaggero, se l’alimento viene consumato senza previa cottura, si può andare incontro a nausea, crampi allo stomaco e problemi anche gravi all’apparato digerente.

Il batterio si moltiplica e si diffonde attraverso le acque sporche da feci. Infatti, esperti del settore affermano quanto sia importante sottoporre questo tipo di prodotti ad un controllo prima di essere mangiati. Per stare tranquilli, bisognerebbe rivolgersi all’ASL di appartenenza, la quale, avrà tutti gli strumenti necessari per verificare se tale alimento sia contaminato. Come abbiamo detto in precedenza l’allerta è di 3 giorni fa, il 16 marzo.

Giovanna D’Agata l’attuale presidente dello sportello dei diritti in un comunicato la massima attenzione al consumo di questi molluschi. Ovviamente la notizia si è diffusa a macchia d’olio sul web e sui social network, dove, si legge quanta ansia e apprensione i cittadini hanno appreso questa notizia. Per tranquillizzare l’opinione pubblica gli esperti tranquillizzano dicendo di non andare nel panico e che la situazione è sotto controllo.

Cozze sicure: 10 consigli per evitare intossicazioni

1. i molluschi devono essere venduti in una retina e mai immersi in acqua o altri liquidi; la confezione deve essere sigillata e deve esserci un’etichetta che indichi la provenienza del prodotto, la data di confezionamento e quella di scadenza;

i molluschi devono essere e mai immersi in acqua o altri liquidi; la confezione deve essere sigillata e deve esserci un’etichetta che indichi la provenienza del prodotto, la data di confezionamento e quella di scadenza; 2 . i bivalvi sono vivi quando sono completamente chiusi e integri . Prima di acquistarli controllare quindi che non siano aperti o con la conchiglia rotta: se lo sono potrebbero essere avariati;

. i bivalvi sono vivi quando sono . Prima di acquistarli controllare quindi che non siano aperti o con la conchiglia rotta: se lo sono potrebbero essere avariati; 3 . andare in pescheria (o fermarsi al banco del pesce al supermercato) come ultima tappa della spesa e usare una borsa termica per il trasporto verso casa , soprattutto quando fa caldo: in questo modo la catena del freddo non viene spezzata;

. andare in pescheria (o fermarsi al banco del pesce al supermercato) come ultima tappa della spesa e , soprattutto quando fa caldo: in questo modo la catena del freddo non viene spezzata; 4. mettere i molluschi in frigo il prima possibile (nella stessa retina o in un altro contenitore aperto per impedirne il soffocamento), tenendoli separati da altri prodotti ittici per evitarne la contaminazione;

(nella stessa retina o in un altro contenitore aperto per impedirne il soffocamento), tenendoli separati da altri prodotti ittici per evitarne la contaminazione; 5. consumarli entro poche ore dall’acquisto e in ogni caso non reimmergerli nell’acqua di mare;

e in ogni caso non reimmergerli nell’acqua di mare; 6 . quando si puliscono usare una spazzola per togliere tutte le impurità presenti nella conchiglia e poi lavarla con acqua;

. quando si puliscono usare una spazzola per e poi lavarla con acqua; 7. in caso di vongole, farle spurgare in una bacinella di acqua (con sale o senza) in modo da eliminare la sabbia; in caso di cozze è preferibile tagliare, e non strappare, il bisso (il filamento che fuoriesce dalla conchiglia) per allungare la vita del mollusco;

(con sale o senza) in modo da eliminare la sabbia; in caso di cozze è preferibile tagliare, e non strappare, il bisso (il filamento che fuoriesce dalla conchiglia) per allungare la vita del mollusco; 8. per essere certi che il prodotto acquistato sia davvero fresco basta provare ad aprire una conchiglia : se oppone resistenza, se fuoriesce un liquido limpido e se l’odore non è sgradevole allora avete fatto un ottimo acquisto;

per essere certi che il prodotto acquistato sia davvero fresco basta : se oppone resistenza, se fuoriesce un liquido limpido e se l’odore non è sgradevole allora avete fatto un ottimo acquisto; 9. cuocerli in un tegame o in una casseruola bassa ma capiente , in modo che i molluschi non siano ammucchiati uno sull’altro ma prendano il calore in modo omogeneo. Coprirli e farli cuocere a fuoco basso per circa dieci minuti.

, in modo che i molluschi non siano ammucchiati uno sull’altro ma prendano il calore in modo omogeneo. Coprirli e farli cuocere a fuoco basso per circa dieci minuti. 10. la cottura fa aprire i gusci dei molluschi e se qualcuno rimane chiuso è meglio eliminarlo. Se poi si vuole usare l’acqua di cottura per cucinare altro, meglio prima filtrarla con una garza sterile fitta o un panno.

Escherichia Coli :le cinque regole per la prevenzione delle infezioni trasmesse da alimenti.

L’epidemia diffusasi a fine maggio in Germania, causata da un ceppo virulento di Escherichia coli, ha portato nuovamente all’attenzione la possibilità che gli alimenti possano essere veicolo di infezioni anche gravi. Al di là della difficoltà di individuare l’alimento o gli alimenti responsabili, questa circostanza è servita per ribadire ancora una volta l’importanza di una scrupolosa igiene nella preparazione dei cibi. Con un po’ di attenzione e adottando alcune semplici regole è possibile scongiurare questo rischio.

Le intossicazioni alimentari sono per lo più benigne e in genere si guarisce rapidamente. A volte però possono risultare persino mortali. Sono particolarmente a rischio i bambini, gli anziani e le persone con un sistema immunitario indebolito, ma non si può escludere che anche persone adulte e sane possano soccombere ad una infezione particolarmente virulenta. L’estate è il periodo più a rischio, perché caldo e umidità favoriscono la proliferazione dei germi pericolosi, proprio come l’escherichia o le salmonelle, per ricordare quelli più comuni. Come sempre, con il buon senso ed un adeguata informazione, mantenersi in buona salute è più semplice di quanto si creda.

L’igiene in cucina

I germi sono ovunque e la cucina non fa eccezione. Le nostre mani e gli alimenti crudi ne sono i principali veicoli. Per la prevenzione delle infezioni alimentari… la prima regola è quella di lavarsi accuratamente le mani con acqua calda e sapone prima e dopo aver manipolato alimenti crudi potenzialmente contaminati come carne di tutti i tipi, uova, frutta e verdura. Se non lo si fa, le mani contaminate possono trasferire germi pericolosi ad altri cibi, utensili (es. coltelli) o superfici (es.taglieri);

la seconda regola è quella di mantenere pulite le superfici della cucina sulle quali si appoggiano gli alimenti crudi e, soprattutto, ripulirle dopo la preparazione dell’alimento. Residui di parti animali o vegetali o di terriccio e gli eventuali materiali di confezionamento vanno rimossi dal piano di lavoro rapidamente. I cibi crudi e quelli pronti per essere mangiati dovrebbero sempre essere “lavorati” su taglieri diversi, utilizzando utensili diversi, per evitare contaminazioni crociate. La pulizia con acqua e detersivo è sufficiente ad abbattere la quantità di germi presenti e non è necessario impiegare disinfettanti. Spugne e strofinacci umidi sono i luoghi ideali per la moltiplicazione dei batteri se non vengono ben lavati e sostituiti periodicamente. I rifiuti vanno allontanati rapidamente dalla cucina per evitare che si sviluppino serbatoi di germi;

la terza regola da osservare è lavare accuratamente gli alimenti per allontanare i germi dalla loro superficie esterna. Questa operazione è essenziale per i vegetali, soprattutto quelli dichiarati “biologici”, dal momento che è molto probabile che siano stati esposti a concimi organici (letame). Quando possibile, le verdure vanno sbucciate (es. cetrioli e carote) dopo un accurato lavaggio. Quelle che non si sbucciano o quelle a foglia (dopo averle lavate foglia a foglia con acqua corrente) possono eventualmente essere immerse in acqua clorata per 10-15 minuti (un misurino da 20 ml di Amuchina concentrata in un litro di acqua). Questa ulteriore precauzione non è strettamente necessaria se il lavaggio viene effettuato come si deve. Poichè la frutta cresce sugli alberi, la sua contaminazione microbica è meno probabile;

la quarta regola evitare gli alimenti crudi come la carne, il pesce e i frutti di mare perché più a rischio di trasmettere infezioni come la salmonellosi, la toxoplasmosi, le epatiti e, per fortuna raramente, il botulismo. La cottura è la forma più efficace per garantire la sicurezza dei cibi che mangiamo. Gli alimenti surgelati (es. carne, pollame, pesce ecc.) vanno scongelati tenendoli in frigo e non a temperatura ambiente, dove le parti superficiali rimangono esposte a temperature elevate per tempi sufficienti allo sviluppo di eventuali batteri. In alternativa possono essere scongelati nel forno a microonde appena prima della cottura, togliendoli dal loro confezionamento in vaschette. Particolare attenzione va riservata alla carne macinata che, per l’elevata superficie esposta e per la manipolazione già subita, è a maggior rischio di inquinarsi;

la quinta regola di ovvia importanza è conservare gli alimenti in frigorifero (o congelatore, quando la conservazione è protratta nel tempo). Ciò consente di evitare la proliferazione dei germi, compresa la Salmonella e il Clostridium botulinum . Nel caso di cibi in scatola che si trovano in commercio, vanno scartati quelli che presentano rigonfiamenti o perdite che indicano un possibile inquinamento.

Il botulismo

E’ una malattia presente in tutto il mondo a causa della ubiquitarietà del batterio che ne è responsabile, il Clostridium botulinum, che è un germe pericoloso non di per sé ma per la tossina che produce. Il Clostridium produce spore che si trovano nel terreno e possono contaminare i prodotti alimentari; in assenza di ossigeno, le spore possono riprendere vita e produrre la tossina. Dopo 18-36 ore dall’introduzione della tossina compaiono i sintomi della malattia, solitamente nausea, vomito, dolori addominali e diarrea che precedono frequentemente sintomi a carico del sistema nervoso come ad esempio debolezza, difficoltà a parlare, visione doppia. Il pericolo per la vita deriva dalla paralisi del diaframma che impedisce la respirazione.

Le tossine vengono distrutte con la cottura, quindi gli alimenti fatti in casa a maggior rischio sono quelli non sottoposti a trattamento termico adeguato durante la preparazione e prima del

consumo, le conserve in particolare. Nella preparazione, i prodotti, puliti, posti in contenitori piccoli (max. 300-500ml), chiusi con i coperchi, devono perciò essere bolliti per almeno 10 minuti. I vegetali da conservare sott’olio o al naturale vanno cotti nella pentola a pressione per almeno 3 minuti. Nelle marmellate, lo zucchero deve essere almeno il 50% del peso della frutta già pulita, mentre nei prodotti in salamoia, il sale deve essere almeno il 10% del peso dell’alimento. La presenza di aceto e la conservazione dei vasetti in frigorifero, al di sotto dei 10°C, mettono al sicuro dal botulismo. Gli alimenti contenenti nitriti, nitrati o spezie, sono sicuri.

La salmonellosi

E’ una infezione che si contrae ingerendo alimenti contaminati da Salmonella. Si manifesta per lo più sotto forma di gastroenterite che compare da 12 a 48 ore dopo l’ingestione dei microrganismi, con nausea, dolori addominali seguiti da diarrea, febbre e talvolta vomito.

Gli alimenti che più frequentemente possono trasmettere l’infezione sono le uova e i derivati, crudi o non cotti a sufficienza: maionese, dolci all’uovo crudo, gelati prodotti con metodi inappropriati, pasta fatta in casa consumata prima della cottura. Le uova non vanno lavate dopo l’acquisto per non asportare la loro naturale “impermeabilizzazione” che impedisce ai microbi di penetrare all’interno. è consigliabile però lavarle immediatamente prima dell’uso quando si devono preparare cibi che non vanno cotti. Questa precauzione non va dimenticata soprattutto quando le uova sono di provenienza non controllata, come i piccoli allevamenti domestici non soggetti a sorveglianza sanitaria e se sono state deposte da almeno 15 giorni. Un quarto dei casi di salmonellosi inoltre è causata dall’assunzione di carni crude, specie se macinate, e frutti di mare crudi.

Poiché la diarrea provoca una ingente perdita di liquidi, il trattamento consiste essenzialmente nella reidratazione orale, assumendo abbondanti liquidi possibilmente zuccherati; in farmacia sono disponibili bustine di soluzione reidratante orale (es. Reidrax). Il medico potrà eventualmente prescrivere un trattamento antibiotico, in genere impiegato solo nelle forme gravi o negli anziani, bambini e pazienti immunodepressi.

Il genere Escherichia coli comprende un unica specie, suddivisa in 171 sierotipi, è un batterio Gram- negativo aerobio-anaerobio facoltativo di forma bastoncellare che può possedere flagelli e fimbrie e che è in grado di fermentare glucosio e lattosio. I batteri si possono trovare nel tratto gastro intestinale degli essere umani e degli animali, ma sono anche microorganismi ubiquitari. Le tre principali malattie, ognuna delle quali dipende da un particolare stereotipo, sono le infezioni dell’apparato urinario, le infezioni intestinali e le meningiti neo natali. Il meccanismo patogenetico è dato da proteine batteriche che interagendo con i recettori cellulari dell’ospite (recettori ospite-specifici) producono esotossine. Il sierotipo più importante dal punto di vista clinico ed alimentare è l ’Escherichia coli O157:H7 o Escherichia coli enteroemorragico che porta spesso a diarrea enteroemorragica ed è inoltre in grado di indurre la sindrome uremico emolitica, una sindrome caratterizzata da insufficienza renale acuta, anemia emolitica e trombocitopenia e che risulta più frequente nei bambini e negli anziani.

Nei panni di normali consumatori che fanno la spesa, siamo andati al mercato, nelle pescherie, nei supermercati e negli ipermercati di cinque città (Milano, Ferrara, Roma, Napoli e Bari) e abbiamo acquistato 40 campioni di cozze fresche.

COME SI PRESENTANO

Oltre ad effettuare l’acquisto, nei punti vendita abbiamo controllato che le cozze fossero fornite della necessaria etichetta e vendute nelle condizioni prescritte dalla legge, cioè che fossero contenute in retine e non fossero assolutamente immerse in acqua.

GLI ESAMI IN LABORATORIO

Trasportati in laboratorio in furgoni refrigerati (a una temperatura tra 0 e 4 °C), i campioni sono stati sottoposti a un esame ispettivo, oltre che ad analisi chimiche e microbiologiche, per verificare la presenza di contaminanti e microganismi dannosi.

Brutte, sporche e cattive. Se non fossero anche una prelibatezza, capace di raccogliere così tanti estimatori (tra i molluschi sono i più venduti), le cozze sarebbero conosciute solo per la loro pessima fama. Che siano sgraziate è fuor di dubbio, tant’è che cozza è diventato sinonimo di bruttezza. È risaputo pure che si prestano a diventare ricettacolo di sporcizia: per nutrirsi filtrano l’acqua in cui vivono e trattengono quanto di buono e di cattivo essa contiene, compresi batteri, virus e metalli pesanti. Pertanto sono eccellenti quelle che prosperano nella riviera del Conero – i “moscioli” di Portonovo sono inseriti tra i presìdi Slow Food – mentre vanno al macero quelle cresciute nel Mar Piccolo di Taranto.

In soccorso alle coste erose

Non a caso sono conosciute come “spazzini del mare” e considerate sentinelle affidabili del grado di inquinamento delle acque marine; per queste qualità meriterebbero più apprezzamenti che altro.

Gli allevamenti di cozze sarebbero anche in grado di salvare le coste minacciate dal fenomeno dell’erosione, fungendo da barriera contro l’azione dei flutti: lo hanno dimostrato, con uno studio effettuato sulle coste apuane e reso noto poche settimane fa, due studiosi di Massa, il geologo Riccardo Caniparoli e l’ingegnere Umberto Nesi.

Che sudici quei gusci!

Cattive però lo possono certamente essere, come rivelano i risultati di questa inchiesta, che pongono un problema di sicurezza alimentare per le cozze che arrivano sulle nostre tavole: lascia molto a desiderare lo stato di pulizia e igiene di gran parte dei mitili acquistati da Altroconsumo nelle pescherie, nei mercati, negli iper e nei supermercati di cinque città lungo tutto lo Stivale (Milano, Ferrara, Roma, Napoli e Bari). Si comincia dal sudiciume (parassiti e fango) trovato sui loro gusci, mentre la legge prescrive che le cozze siano commercializzate prive di questi corpi estranei: un quarto dei molluschi, in gran parte acquistati in pescheria (soprattutto a Napoli e Ferrara) si aggiudica un giudizio pessimo. L’esame ispettivo, che ha considerato molteplici parametri, ha rilevato criticità anche per quanto riguarda l’integrità del guscio. Circa un campione su due aveva una percentuale di gusci rotti superiore all’8%. Ricordiamo che se la conchiglia non è integra i mitili vanno scartati. Stesso discorso per quelli non più vivi. Quattro campioni ottengono una valutazione pessima a causa di una mortalità delle cozze superiore al 10%.

Gli esami microbiologici

Ma ad allarmare sono soprattutto i risultati delle analisi di laboratorio effettuate sulla parte commestibile del frutto di mare. Siamo andati alla ricerca di microrganismi e virus potenzialmente dannosi per l’uomo, così come di metalli pesanti e delle cosiddette “biotossine algali”, tossine prodotte da particolari alghe marine, di cui i molluschi si nutrono. Se fortunatamente (quasi) tutti i campioni ottengono valutazioni ottime per quanto riguarda la ricerca di microrganismi in grado di provocare malattie (salmonella, listeria…), non è così per quel che concerne gli indicatori di igiene (clostridi, enterobatteriacee ed escherichia coli). Le promozioni a pieni voti in questo secondo caso si riducono a due, la prima alle cozze acquistate presso la Pescheria Mimmo a Milano, e la seconda a quelle provenienti dal punto vendita E. Leclerc di Roma.[expander_maker id=”1″ more=”Continua a Leggere” less=”Read less”]

Ed ora le cattive notizie: circa un quarto dei campioni (nove su quaranta) sono

contaminati da escherichia coli, con valori che in certi casi superano di molto i limiti consentiti dalla legge, segno che le acque in cui sono cresciuti i mitili sono interessate da inquinamento fecale. Sebbene l’escherichia coli non sia sempre considerata un microrganismo patogeno, cioè capace di provocare malattie nell’uomo, comprende tuttavia ceppi che potenzialmente potrebbero avere questo effetto, soprattutto se l’escherichia è presente in elevate quantità negli alimenti. I campioni contaminati provengono sia dalla grande distribuzione sia dai negozi tradizionali, e riguardano quattro delle cinque città dell’inchiesta. L’unico centro che si salva è Milano. Valori decisamente elevati di escherichia coli sono stati rintracciati nelle cozze acquistate presso la Pescheria U’gnore di Bari e soprattutto in quelle che arrivano dal supermercato Simply SMA di Roma: quest’ultimo campione dal punto di vista microbiologico è risultato il più problematico di tutta l’indagine. Infatti guadagna un’altra sonora bocciatura, quella per eccesso di enterobatteriacee, microrganismi che sono indice ancora una volta di contaminazione fecale; anche il secondo dei due campioni incriminati proviene dalla capitale (Pescheria Manfredonia). Invece sono equamente distribuiti tra Bari, Napoli e Roma i cinque prodotti penalizzati per l’eccessiva concentrazione dei cosiddetti “clostridi solfito-riduttori”, altri microrganismi la cui presenza rivela ancora una volta, per usare un eufemismo, poca pulizia. Mercurio, piombo e cadmio Va detto che un’adeguata cottura dei molluschi distrugge tutti i microrganismi patogeni ricercati dal nostro laboratorio.

Solo la tossina dello stafilococco, quando presente, è termoresistente: ciò significa che anche se i batteri sono stati distrutti in seguito al passaggio sui fornelli, l’alimento precedentemente contaminato può ancora risultare tossico. Sui metalli pesanti (mercurio, piombo e cadmio) — i primi a finire sotto la lente dei controlli, visto che né i centri di depurazione né la cottura sono in grado di eliminarli — la situazione non è così preoccupante, ma neanche del tutto rassicurante: solo un quinto dei campioni analizzati dal laboratorio guadagna giudizi buoni, gli altri galleggiano sulla sufficienza. Completano il quadro i risultati sulle “biotossine algali”, le quali condividono con i metalli pesanti un vizio duplice: quello di essere insensibili sia alla cottura (almeno nella maggior parte dei casi) sia al processo di depurazione, al quale i frutti di mare provenienti da certe zone devono essere obbligatoriamente sottoposti, prima di essere messi in commercio. La depurazione non è prevista, e quindi i mitili possono essere consumati direttamente, quando sono cresciuti in zone di produzione classificate come A, in pratica in acque pulite. Le nostre analisi dimostrano che non sono state sottoposte ad adeguata depurazione cozze che invece necessitavano di questo trattamento, e che sono arrivate sporche sul mercato.

La carta d’identità dei mitili

Oltre al nome commerciale e scientifico della specie, le normativa europea prescrive che l’etichetta riporti tra le altre cose anche il metodo di produzione (ossia se si tratta di una specie pescata o allevata), la zona di cattura, la data di imballaggio, il marchio di identificazione del centro di spedizione. I campioni di cozze acquistati a Milano e Ferrara risultavano tutti muniti dell’opportuna etichetta, mentre non altrettanto può dirsi per alcuni dei campioni acquistati a Roma, Napoli e Bari. Infatti, per le cozze vendute in alcune pescherie o presso i mercati di queste città non disponiamo dell’etichetta che accompagna sempre i molluschi, poiché le reti contenenti grandi quantità di mitili sono state frazionate al momento dell’acquisto e, come previsto dalla legge, l’etichetta è stata trattenuta dal venditore. In un solo caso (una pescheria di Bari) le cozze erano sfuse, immerse in una bacinella d’acqua a temperatura ambiente, cose assolutamente vietate dalla legge. In etichetta abbiamo sempre ritrovato l’indicazione che si trattava di cozze allevate e quasi sempre era riportata la provenienza dei molluschi (Spagna, nella maggior parte dei casi).

L’Escherichia coli O157:H7 è una delle cause emergenti di malattie di origine alimentare. Ogni anno negli Stati Uniti si stimano 73.000 nuovi casi di infezioni con circa 61 decessi. L’infezione spesso si evolve in diarrea sanguinolenta ed occasionalmente in blocco renale. I batteri del genere Escherichia vivono normalmente nel tratto gastro-intestinale sia di animali che di esseri umani, che colonizzano alcune ore o pochi giorni dopo la nascita. Il ceppo enteroemorragico E. coli O157:H7 produce una grande quantità di potenti tossine che causa gravi danni alle pareti intestinali. Fisiologicamente, E. coli è un organismo versatile, che ben si adatta alle caratteristiche del proprio habitat, si può infatti sviluppare utilizzando il glucosio come singola sostanza organica ed è in grado di rispondere ai segnali di natura chimica prodotti dall’ambiente (come pH, temperatura, ecc) in un numero di modi che, visto trattasi di un organismo unicellulare, è assolutamente considerevole. Ad esempio è in grado di percepire la presenza di agenti chimici o gas nell’ambiente ed agire conseguentemente, avvicinandosi o allontanandosi.

L’infezione da E. coli spesso causa diarrea sanguinolenta e crampi intestinali, solitamente non è accompagnata da febbre, e la malattia si risolve in 5-10 giorni. All’incirca dal 2% al 7% delle infezioni (in particolar modo se sviluppatesi nei bambini al di sotto dei 5 anni e negli anziani) portano a una complicazione chiamata sindrome uremico-emolitica che può causare anemia emolitica (la riduzione del numero dei globuli rossi) trombocitopenia (la riduzione del numero delle piastrine) e compromissione dell’attività renale. Negli Stati Uniti, la sindrome uremico-emolitica è la principale causa di blocco renale nei bambini e la maggior parte dei casi di sindrome uremico-emolitica è provocata da E. coli O157:H7. La sindrome uremico-emolitica, è una condizione a rischio morte, che richiede solitamente il ricovero nel reparto di terapia intensiva; spesso sono necessarie trasfusioni di sangue e dialisi e con l’applicazione di cure intensive la percentuale di decessi è del 3-5%. All’incirca un terzo delle persone che hanno sviluppato la sindrome uremico-emolitica, patiscono per molti anni di malfunzionamento dell’apparato renale ed una parte di essi è costretta a dialisi di lungo termine. Un altro 8% delle persone con la sindrome uremico-emolitica ha altre complicazioni vitalizie come, pressione alta, cecità, paralisi e le conseguenze dovute all’eventuale asportazione di parte dell’intestino.

La trasmissione avviene principalmente attraverso la via oro-fecale e nella maggioranza dei casi la malattia è associata all’assunzione alimentare di cibi crudi o poco cotti contaminati da terra e acqua o da verdure contaminate da acqua. La contaminazione degli alimenti può avvenire inoltre per scarsa igiene e per contaminazione delle derrate alimentare con feci bovine. Nei ruminanti lo stereotipo O157:H7 vive come commensale dell’intestino senza provocare nessun tipo di patologia a causa della scarsità di recettori presenti per la tossina prodotta dal batterio.

E. coli O157:H7 fu, per la prima volta, riconosciuto come causa di malattia, nel 1982, durante un’epidemia di diarrea sanguinolenta che fu poi fatta risalire a degli hamburger contaminati. Da allora la maggior parte delle infezioni viene ricondotta all’ingestione di carne di manzo non ben cotta. Questo microrganismo, può essere trovato in un ristretto numero di allevamenti e può risiedere nell’intestino del bestiame sano. La carne può contaminarsi durante la macellazione e l’organismo vi si introduce quando questa è appoggiata al pavimento. I contatti diretti in famiglia tra conviventi e gli asili rappresentano modalità di trasmissione altrettanto significative. Si può inoltre contrarre l’infezione bevendo latte e succhi di frutta non pastorizzati, bevendo o nuotando in acque stagnanti, mangiando germogli di erba medica, lattuga o salame. Un buon livello di igiene è in grado di prevenire la diffusione di E. coli da una qualsiasi fonte di contaminazione alle zone di preparazione e consumo di alimenti. Alcuni ceppi di E. coli sono anche la causa del 90% delle infezioni alle vie urinarie e possono inoltre provocare meningiti neonatali.

MOLLUSCHI BIVALVI: GENERALITÀ’

I bivalvi sono molluschi caratterizzati da una conchiglia costituita da due valve articolate dorsalmente con un sistema a cerniera, ripiegate ad astuccio e collegate saldamente da una struttura muscolo-elastica, i muscoli adduttori, con funzione di proteggere il corpo racchiudendolo completamente.

L’acqua marina fornisce il carbonato di calcio (CaCO3) di cui è prevalentemente composta la conchiglia. La respirazione e la nutrizione avvengono tramite aspirazione attraverso un sifone inalante ed uno esalante. Le branchie, con funzione respiratoria, servono anche per trattenere il cibo, captato attraverso il sifone inalante, costituito soprattutto da alghe unicellulari ed altri microrganismi marini. Il cibo viene quindi sospinto fino ai palpi labiali e da lì verso lo stomaco che è circondato da una ghiandola digestiva.