Cozze contaminate da batterio: allerta nei supermercati italiani

Allarme rosso al supermercato: cozze vive contaminate da. L’allarme viene lanciato dal, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare, e riguarda tutta Italia, da Nord a Sud. Queste cozze vive e contaminate, infatti, sarebbero state già immesse sull’intero mercato nazionale. L’Escherichia Coli è un batterio davvero molto insidioso, presente in acque inquinate da feci e cheper l’apparato digerente e provocare nausea, fortissimi crampi addominali, diarrea e vomito.

La notizia si è diffusa solamente oggi, 18 marzo, ma riguarda esattamente due giorni fa. Sono arrivate in Italia cozze contaminate dal batterio Escherichia coli.

Allarme mitili spagnoli con virus

Il problema è diffuso in tutto il territorio Italiano, sia nella grande distribuzione di alimentari, e sia in pescherie e mercati. Qual è il problema nello specifico? Una grande quantità di cozze provenienti dalla Spagna ormai diffusosi sul mercato italiano portano con sé il batterio molto pericoloso dell’ Escherichia coli, e per questo bisogna stare molto attenti a non consumarle vive. Come riportato sul quotidiano Il Messaggero, se l’alimento viene consumato senza previa cottura, si può andare incontro a nausea, crampi allo stomaco e problemi anche gravi all’apparato digerente.

Il batterio si moltiplica e si diffonde attraverso le acque sporche da feci. Infatti, esperti del settore affermano quanto sia importante sottoporre questo tipo di prodotti ad un controllo prima di essere mangiati. Per stare tranquilli, bisognerebbe rivolgersi all’ASL di appartenenza, la quale, avrà tutti gli strumenti necessari per verificare se tale alimento sia contaminato. Come abbiamo detto in precedenza l’allerta è di 3 giorni fa, il 16 marzo.

Giovanna D’Agata l’attuale presidente dello sportello dei diritti in un comunicato la massima attenzione al consumo di questi molluschi. Ovviamente la notizia si è diffusa a macchia d’olio sul web e sui social network, dove, si legge quanta ansia e apprensione i cittadini hanno appreso questa notizia. Per tranquillizzare l’opinione pubblica gli esperti tranquillizzano dicendo di non andare nel panico e che la situazione è sotto controllo.

Cozze sicure: 10 consigli per evitare intossicazioni