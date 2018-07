Crea siepe a forma i donna, pensionato trova molestatori nel suo giardino ogni notte

La vicenda che vi stiamo raccontando arriva da una città della Gran Bretagna, cioè Sheffield. Si tratterebbe di un pensionato che avrebbe creato una siepe a forma di donna nel proprio giardino, ma tutte le notti successive, dice di aver sentito dei rumori nel proprio giardino. E’ questo l’appello disperato del pensionato il quale viene infatti svegliato nel cuore della notte e tutte le notti, da persone che simulano amplessi con la pianta che l’uomo avrebbe creato.

Ciò lo avrebbe spinto a dichiarare: “Doveva essere solo il mio passatempo per il giardinaggio, ora basta”. Sembra che l’uomo dopo tanto lavoro sia riuscito a terminare la particolare creazione alla quale paresi fosse dedicato per anni, dopo che era andato in pensione. L’uomo si era appassionato nel creare e modellare la siepe del proprio giardino di casa, trasformandola in una donna disegnata in posizione distesa.

Però il pensionato di Sheffield, Keith Tyssen da quel momento si sarebbe ritrovato sempre più spesso dei molestatori davanti la propria abitazione, intenti a simulare amplessi con la con la pianta.“Doveva essere solo una cosa creativa con cui mi son divertito per due o tre anni” ha spiegato ai giornali locali l’84enne del South Yorkshire.

Purtroppo le cose non sono andate così come l’uomo pensava, per questo ha dovuto fare un appello pubblico affinché la smettessero di deturpare il suo giardino.”Ormai gli episodi si ripetono a ritmo incredibile, spesso sono uomini ma a volte affacciandomi di notte, perché svegliato da urla e risate sguaiate, trovo anche delle donne impegnate a simulare amplessi” ha rivelato l’uomo. “Son costretto continuamente a rimaneggiarla ed è fastidioso perché passo un sacco di tempo cercando di tenerla in ordine. Non voglio passare più tanto tempo a farlo” ha spiegato l’84 enne. Lo stesso avrebbe detto anche di non essersi mai rivolto alla polizia per denunciare gli episodi temendo delle ritorsioni.