Creato in laboratorio il primo mini cervello umano in provetta

È stato riprodotto in laboratorio il primo mini cervello umano, letteralmente completo e si tratterebbe di un organo in miniatura detto anche organoide che contiene all’interno tutti i tipi di cellule che appartengono alla sua parte più evoluta Ovvero la corteccia. La ricetta ha a disposizione un laboratorio per poter studiare il comportamento del più complesso degli organi ovvero il cervello e capire nel frattempo anche le origine di tanti malattie neurologiche e poter sperimentare dei farmaci. Interessante risultato è stato ottenuto in laboratorio ed è stato pubblicato sulla rivista nature methods e si deve al gruppo dell’americana case Western reserve University, coordinato dal professor Paul tesar.

Sembra che la tecnologia degli organuli, sia stata davvero rivoluzionaria sin dal suo debutto perché ha permesso nel tempo di poter riprodurre degli organi umani in provetta a partire dalle cellule staminali e da chi ha rivoluzionato la capacità di generare e di studiare il tessuto umano in laboratorio. Nel cervello gli organi ottenuti non erano fino ad ora completi soprattutto perché pare non contenessero tutte le cellule della corteccia e in particolare gli oligodendrociti che sono fondamentali per un cervello sano.

Questo perché producono la mielina che per chi non lo sapesse è una sostanza che avvolge le connessioni delle cellule nervose e senza di queste cellule non possono comunicare in modo efficace e si possono anche deteriorare tanto che molte malattie neurologiche derivano proprio dei difetti di questa stanza, ovvero la mielina come ad esempio la sclerosi multipla.

Adesso i ricercatori pare siano riusciti ad ottenere il mini cervello completo che ha la forma di una sfera e questo soltanto grazie alla possibilità di avere individuato una giusta ricetta per poter ottenere tutti i tipi di cellule della corteccia a partire dalle staminali pluripotenti indotte ovvero riprogrammate fate tornare bambine, sono stati utilizzati diversi tipi di proteine che hanno indotto le staminali a trasformarsi nei principali tipi di cellule che si trovano all’interno della corteccia cerebrale umana ovvero i neuroni che come sappiamo sono le principali cellule del tessuto nervoso ed anche gli astrociti che vanno a costituire la struttura portante del cervello che si chiama glia.