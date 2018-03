Credem annuncia 250 assunzioni nel 2018, 75% saranno giovani

Il progetto dedicato al benessere delle persone proposto dal Gruppo, nel corso degli anni è riuscito a proporsi come best practice a livello italiano per la ricchezza e la varietà delle iniziative, e per il terzo anno consecutivo ha ottenuto la certificazione Top Employer.

Ora, come accennato, la Banca emiliana ha ufficializzato l’intenzione di assumere, su tutto il territorio nazionale, 250 nuovi profili professionali entro la fine del 2018.

Per quanto riguarda le regioni coinvolte, si tratta prevalentemente di Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia.

Da quanto comunicato dall’istituto di credito la ricerca è specialmente indirizzata a diplomati e laureati, con un eccellente curriculum di studi, in giurisprudenza, economia e materie scientifiche.

Credem ha inserito nel 2017 complessivamente 256 persone di cui il 74% giovani con una crescita dell’organico dello 0,8% a/a e del 5,5% in tre anni. Vengono ricercati profili in ambito commerciale che l’azienda possa far crescere e diventare gestori di clienti privati fino ad arrivare ad occupare la posizione di direttore di filiale. All’interno della direzione centrale le persone inserite potranno ricoprire ruoli con responsabilità via via crescenti.

L’iter di selezione prevede inizialmente una videochiamata e successivamente una giornata di colloquio di gruppo. Lo scopo principale di tali colloqui sarà quello di valutare le attitudini dei candidati e le loro aspettative, le motivazioni e sopratutto la coerenza di questi elementi con i valori aziendali. In fase di selezione saranno privilegiati gli aspetti comportamentali, la conoscenza della lingua inglese, del mondo digitale e dei pacchetti di office automation, in linea con gli standard di innovazione tecnologica del Gruppo.

A seguito dell’assunzione, ogni lavoratore verrà coinvolto in un progetto di on-boarding con comunicazioni e formazionepersonalizzate, oltre all’affiancamento iniziale da parte di un esperto del settore. Le candidature potranno essere inoltrate tramite il sito www.credem.it alla pagina “Lavora con noi”.