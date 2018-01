Cremona, duplice omicidio: 51enne uccide moglie e bambino di 3 anni a colpi di mannaia

Incredibile quanto accaduto a Cremona dove un uomo di 51 anni pare abbia ucciso la moglie e un bambino di 3 anni, figlio di una coppia di amici a colpi di mannaia. Il duplice omicidio si è consumato proprio nella casa della coppia e secondo quanto riferito sembra che il figlio della coppia è rimasto illeso perché rientrato in casa proprio mentre le forze dell’ordine portavano via il padre. A lanciare l’allarme sono stati vicini di casa che secondo quanto riferiscono gli inquirenti avrebbero visto l’uomo di origini cinesi picchiare la donna in modo davvero Brutale, mentre la stessa si trovava accasciata sul balcone. Dopo averla uccisa, si sarebbe scagliato sulla figlia di 3 anni che come abbiamo detto, era il figlio di un’amica che lo aveva affidato alla coppia perché non poteva accudirlo per motivi di lavoro. Il 51enne lo avrebbe colpito con la mannaia direttamente sulla testa e il bambino sarebbe stato trasportato in ospedale e fin dal suo arrivo le condizioni di salute erano state considerate piuttosto gravi, tanto che ogni tentativo dei medici di salvarlo è stato totalmente inutile.

Lo scatto d’ ira dell’uomo sarebbe iniziato intorno alle 10:00 di ieri mattina, quando l’aggressore avrebbe attirato l’attenzione dei passanti proprio per via delle sue azioni piuttosto violente. Come abbiamo già riferito, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo picchiare la donna mentre si trovavano sul balcone. Inizialmente si pensava che l’uomo avesse in mano un bastone, ma soltanto in seguito agli accertamenti successivi si è potuto capire che l’uomo avrebbe picchiato la donna con una Mannaia facendola letteralmente a pezzi.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse nelle ultime ore, pare proprio che ci sia stata una lite davvero incredibile alla base dell’assurdo duplice omicidio. A salvarsi è stato il figlio dodicenne che sarebbe giunto presso la dimora nei momenti successivi alla strage e portato via dai servizi sociali. Una volta Giunti sul luogo del duplice omicidio, gli inquirenti si sono trovati davanti ad una scena da film dell’horror perché hanno trovato sangue ovunque sia sul pavimento che sulle pareti e l’uomo che teneva stretto in mano l’arma del delitto Ovvero la mannaia con la quale aveva da poco compiuto Il massacro.

L’omicida portato in caserma sarebbe stato colpito da un malore. Riguardo il bambino di 3 anni ucciso, è emerso che si trattava purtroppo di un bambino disabile che si trovava in casa semplicemente perché la madre non poteva accudirlo per motivi di lavoro e la vittima gli faceva da baby-sitter. Al momento non sono ancora note le ragioni del duplice delitto ma sembrerebbe che il 51enne possa soffrire di problemi psicologici. È stato Inoltre confermato che la coppia avesse delle frequenti liti riguardo la gestione della casa ma non ci sarebbero delle denunce o episodi di violenza a carico dell’uomo, nonostante da tempo fosse seguito dai servizi sociali a causa delle sue problematiche e molteplici.