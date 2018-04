Crolla palazzina di due piani a Rescaldina: 9 persone estratte vive dalle macerie

Una vera tragedia quella avvenuta nella giornata di ieri a Rescaldina in via Baracca alle porte di Milano dove intorno alle ore 7:30 È scattato l’allarme e le prime chiamate ai vigili del fuoco per un crollo, in seguito ad un’esplosione dopo un fortissimo boato. A cadere è stata una palazzina di due piani in via Baracca a Rescaldina e nel giro di Pochi istanti subito dopo essere stato lanciato l’allarme è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco specializzata nei soccorsi sotto le macerie. Stando a quanto sembra, la procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per colpo crollo colposo. Nel crollo sono rimasti coinvolti due nuclei familiari e in tutto le persone rimaste intrappolate pare siano state 9. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle macerie 4 persone mentre gli altri cinque Sono usciti da soli.

Tante persone sono rimaste ferite ovviamente nel crollo e nello specifico le persone più colpite sono due adulti e due bambini i quali sono stati portati in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio in provincia di Varese, mentre altre due bambini Uno di 6 e uno di 9 anni sono rimasti ustionati al volto e trasportati all’ospedale di Lignano nel Milanese. Nel corso della giornata è arrivata la notizia secondo cui entrambi i bambini fossero stati intubati e il primo è stato portato al centro grandi ustionati nel Niguarda Milano, mentre il secondo è stato trasportato con elisoccorso a Torino.

Da quanto si è detto, pare che i due bambini purtroppo abbiano delle ustioni sul 30- 40% del corpo, mentre piuttosto grave risulta essere il padre ovvero un uomo di 45 anni che si trova Ricoverato in terapia intensiva al Niguarda. In prognosi riservata anche la madre dei bambini, una donna di 41 anni. Nel corso della giornata di ieri è stato pubblicato un video riguardante l’esplosione e il crollo della palazzina di due piani e in questo filmato che è stato pubblicato dal Corriere della Sera si vede chiaramente l’esplosione e come gran parte dell’edificio sia stato sventrato da uno scoppio improvviso.

Sempre in questo filmato si nota una bambina che corre nel giardino per poter avvicinarsi alla palazzina e che poi torna indietro verso casa, gridando e facendo i segni con le braccia. Ovviamente si tratta di immagini piuttosto inquietanti. Al momento è dalle prima verifica l’ipotesi più probabile è quella di una fuga di gas o almeno questo è quanto comunicato dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto per primi. “Sono tutti vivi per fortuna. Ora la priorità è quella di sistemare le persone”, sono state queste le prime parole a caldo del sindaco di Rescaldina ovvero Michele Cattaneo dopo il crollo della palazzina.