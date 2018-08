CROLLA UN BALCONE IN PIENO CENTRO. Paura in strada, evacuate 5 famiglie, ecco cosa è successo

Un balcone è crollato in via Camillo Cucca, nel quartiere di Chiaia. E’ successo questa mattina 15 agosto. Paura tra i residenti del palazzo per il rumore avvertito durante la caduta di diverse parti di cemento armato che sono precipitate a terra. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e hanno evacuato 5 appartamenti. Ancora da accertare le cause del cedimento, dai primi accertamenti pare che il crollo sia stato provocato da un’infiltrazione d’acqua. Gli appartamenti sono stati evacuati per prevenire eventuali conseguenze ai residenti. Secondo le informazioni ricevute, tre famiglie al momento dell’accaduto non erano presenti in casa ma in vacanza, le altre due sono stati ospitati dai parenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia.