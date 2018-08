Crollo ponte Genova, Matteo Salvini: “Nessun fondo dallo Stato, i danni dovrà risarcirli Autostrade”

Nessuno sconto per Autostrade per l’Italia, per il ministro dell’Interno Matteo Salvini la società dovrà pagare di tasca sua tutti i danni causati dal crollo del Ponte Morandi a Genova. In un’intervista rilasciata ad Huffington Post Italia, il capo del Viminale ha dichiarato: “Li capisco benissimo (i famigliari che hanno rifiutato i funerali di Stato, ndr) se sono arrabbiati e delusi, hanno tutta la mia comprensione. Lo sarei anch’io. E fanno bene ad avercela con lo Stato. Sono andato a parlare con tutti. Con i feriti e i parenti delle vittine. Ho incontrato una signora che è rimasta vedova e mi ha raccontato la sofferenza dei figli adottivi: ‘La prima famiglia li ha abbandonati e ora hanno perso una parte della seconda’ mi ha detto. Ho garantito impegno e attenzione, ma è giusto che ci sia rabbia. Lo trovo normale”.

Cosa si sente di dire a queste famiglie? Che non succederà quello che è successo ad esempio per la strage di Viareggio. Che ciò che diciamo vedrà delle azioni conseguenti. Faremo di tutto perché chi ha colpe paghi non solo economicamente ma anche penalmente. Il Governo ha dato la colpa ad Autostrade senza aspettare le indagini della magistratura. È d’accordo? La sua posizione è apparsa più morbida. In attesa di una riforma della giustizia che assicuri tempi più rapidi, è giusto che la politica agisca e chieda il conto a una società privata che non ha fatto i controlli per i quali era pagata. In un’intervista all’Huffpost il sottosegretario Edoardo Rixi ha aperto alla possibilità di sedersi attorno a un tavolo, se Autostrade sosterrà economicamente le famiglie colpite e la città di Genova. È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos’ via, senza dimenticare – ovviamente – la ricostruzione. Penso che le loro casse siano forti e se lo possano permettere. Poi, certo, durante l’iter per la revoca della concessione sarà necessario discutere. Il Governo quanto pensa di stanziare per questa emergenza nella prossima legge di bilancio? “Spero neanche un centesimo. Perché chi sbaglia paga, e quindi a pagare dovrà essere Autostrade”.