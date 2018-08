CROLLO PONTE MORANDI, Gianluca ha lottato con tutte le sue forze per salvarsi e ce l’ha fatta.Riuscirà a diventare padre e abbracciare suo figlio, un racconto davvero commovente

Nella tragedia del crollo di Ponte Morandi, a Genova, ci sono anche storie di speranza e di intenso desiderio di sopravvivenza, come quella di Gianluca Ardini, 29 anni, commerciante genovese di Marassi, che stava viaggiando a bordo del suo furgone quando il viadotto gli è crollato sotto le ruote. L’epilogo più probabile sarebbe stato quello capitato a decine di altre persone, che hanno perso la vita, invece lui è riuscito a salvarsi: “Un miracolato, non trovo altre parole”, ha commentato Giulia Organo, genovese, 28 anni. E’ la fidanzata di Gianluca e tra alcuni giorni diventerà mamma di un maschietto. Ha trascorso la giornata di ieri nel pieno di un vero e proprio incubo, con il timore fondato che tra le vittime ci fosse anche il suo compagno, salvo scoprire che era riuscito a sopravvivere miracolosamente.

“Ancora non riusciamo a capire come sia stato possibile – racconta Giulia al sito Genova24 – ma si è salvato, è volato per una quarantina di metri, e poi è rimasto incastrato tra le macerie cadute, sospeso ad altri venti metri di altezza”. Gianluca ha riportato solo la frattura di una spalla, ma considerando quello che sarebbe potuto succedergli gli è andata molto bene. “Ha detto che si ricorda solo che i vigili del fuoco gli dicevano di non muoversi, perché poteva crollare tutto, poi lo hanno tirato giù e messo in salvo. Io credo che la forza per restare aggrappato gliel’abbia data la volontà di vedere nascere suo figlio. Ora proveremo a riposare, questa notte non abbiamo dormito niente, ma stiamo tutti bene, anche il piccolo che ho qui dentro”.