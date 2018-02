Piccolo di tigre sedato trovato in un pacco postale

Non riuscivano a credere ai loro occhi. Grazie al fiuto di un cane poliziotto, gli ispettori doganali della polizia messicana di Jalisco hanno trovato un cucciolo di tigre, stretto in un sacchetto di plastica, costretto dentro a un pacco postale. Sedato e disidratato, l’animale sarebbe dovuto arrivare a una piccola città del Messico centrale. Il suo viaggio, invece, si è fermato alla dogana, dove è stata aperta un’inchiesta per maltrattamento di animali. Il tigrotto è stato affidato a centro veterinario locale.

#Jalisco Con apoyo de oficiales caninos, rescatamos a un tigre de bengala enviado por paquetería de forma ilegal y en condiciones inadecuadas para el animal. ¡Protegemos la vida en todas sus manifestaciones! Tu reporte cambia vidas, ¡no lo dudes! pic.twitter.com/VDeyEQRrbo — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) 7 febbraio 2018

Come un moto perpetuo, le rotte che muovono cose e persone, da un lembo all’altro del pianeta, non smettono mai di rincorrersi a vicenda. Rotte legali e illegali, mischiate e sovrapposte tra loro, alle volte due facce della stessa medaglia, che crescono alla velocità della luce: è questo uno dei tratti più tipici della “globalizzazione in nero”. Quella meno raccontata. Ha provato a farlo Legambiente in questo dossier, censendo negli ultimi due anni 155 inchieste internazionali che hanno interessato l’Italia per traffici illeciti di rifiuti, merci contraffatte, prodotti agroalimentari e specie protette: quasi un’inchiesta ogni 4 giorni, per un totale di 297 persone denunciate e arrestate, 35 aziende sequestrate e un valore complessivo finito nelle mani degli inquirenti che supera i 560 milioni di euro.

La nascita di mercati sempre più estesi e meno controllati rappresenta un incentivo ai commerci leciti, ma allo stesso tempo offre una micidiale occasione di arricchimento alle mafie internazionali per movimentare illegalmente, anche su distanze enormi, ogni genere di oggetto o specie vivente. Per i trafficanti, insomma, nessun posto è oramai lontano. Traffici che si sono mossi prevalentemente sulle cosiddette autostrade del mare, soprattutto per i grossi carichi e le lunghe distanze. È qui, infatti, che secondo la Commissione europea si muove l’81% dei traffici mondiali. Mentre per i carichi più piccoli e di alto valore aggiunto, e le tratte più brevi, rimangono allettanti anche i movimenti su strada o via aerea: anche una semplice valigia o uno zaino può servire per accumulare profitti illeciti. Nessuna sorpresa, quindi, se nello specifico le inchieste che hanno riguardato i porti italiani sono state 114, quelle che hanno coinvolto gli aeroporti 19, mentre le altre indagini si sono rivolte contro flussi illegali che avevano quale base operativa singoli capannoni, dove occultare soprattutto merci e pattume da spedire in un secondo momento da qualche parte nel mondo. Come si può vedere nel grafico a pagina 3, delle 155 inchieste censite, quelle che hanno interessato merci contraffatte e specie protette rappresentano il 71% del totale, i traffici illeciti di rifiuti si attestano al 19% e le frodi agroalimentari al 10%.

Complessivamente, i porti italiani figurano per 72 volte come punti di destinazione dei traffici illegali e per 42 volte come aree di partenza. Per quanto riguarda, invece, la distribuzione geografica dei porti, l’intensificazione delle rotte europee est-ovest ha spinto i trafficanti sempre di più verso quelli adriatici di Ancona, Bari e Taranto, che risultano essere la naturale porta di ingresso per i traffici illegali provenienti dall’est e nord Europa, dall’Africa e Medio Oriente, soprattutto di merci contraffatte e specie animali protette. Anche il porto di Civitavecchia si presta bene ad essere usato dai trafficanti: lontano dai riflettori delle indagine per mafia e situato a due passi dalla Capitale e dal suo immenso mercato (e in genere al centro dello Stivale), è quello dove entrano illegalmente soprattutto merci contraffatte, compresi i prodotti enogastronomici, e specie animali protetti dalla Convenzione Cites, o semplicemente in violazione delle norme italiane ed europee. Il porto di Venezia, invece, è quello più esposto ai flussi in uscita di rifiuti, soprattutto plastica, diretti principalmente nel sud est asiatico, Cina e Hong Kong in testa, seguito per questa tipologia di traffici, da quelli meridionali di Napoli, Taranto e Gioia Tauro, che si confermano fondamentali per le trame criminali globali. La Cina è il paese maggiormente protagonista delle rotte illegali da e per l’Italia: ben 39 volte i suoi porti sono stati individuati come punti di partenza o di arrivo di traffici illeciti. Al secondo posto figura la Grecia (21 inchieste) seguita dall’Albania, dall’area del Nord Africa, da quella del Medio Oriente e dalla Turchia, rispettivamente a quota 6.

Dall’analisi empirica dei flussi appare sin tropo evidente l’esistenza di un legame indissolubile fra l’andamento del commercio mondiale e le inchieste sui traffici illeciti delle tipologie prese a oggetto di questo studio. All’aumentare del primo aumentano anche i secondi. Se da una parte, infatti, tutti gli indicatori economici certificano la crescita costante dei commerci internazionali, che nemmeno la crisi in atto pare abbia scalfito più di tanto, dall’altra i dati a disposizione sulle attività di contrasto mostrano un segno positivo; con l’aggiunta che non appena si intensificano i controlli le situazioni di illegalità fioccano copiose. Dato, quest’ultimo, che, pur con il limite di fare emergere solo i risultati repressivi e non la realtà nel suo complesso , dà comunque uno spaccato significativo del fenomeno e del suo andamento nel tempo.

Basti pensare che dal 2001 al 2009, secondo i più aggiornati dati Eurostat, le esportazioni legali di rifiuti dai paesi Ue verso paesi non Ue sono cresciute del 131%. Nello stesso tempo sono cresciute le rotte illegali, come dimostrano i dati dei sequestri effettuati negli ultimi due anni dall’Agenzia delle dogane nei nostri porti: quasi 20 mila tonnellate di scarti (per l’esattezza 18.800) destinati illegalmente all’estero, soprattutto plastica, carta e cartone, rottami ferrosi, pneumatici fuori uso (Pfu) e rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Con un incremento di circa il 35% rispetto al biennio 2008-2009, quando i sequestri doganali erano stati poco più di 12 mila tonnellate. Solo nel 2012, il 59% delle esportazioni di Pfu, il 16,5% di rottami metallici e più del 14% di scarti plastici si sono rivelati fuori legge, quindi sequestrati, ai controlli delle dogane italiane.

La conferma di un incremento dei traffici illeciti di rifiuti – come si spiegherà meglio più avanti – arriva anche da altre fonti istituzionali: l’Agenzia europea per l’Ambiente (Aea), la Commissione Europea, l’Interpol, l’Europol, le varie agenzie europee e organizzazioni europee che si occupano di normativa ambientale e di controlli, come l’Impel (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) e l’Inece (The International Network for Environmental Compliance and Enforcement). Crescono anche, anno dopo anno, i movimenti transfrontalieri illegali e il correlativo business delle merci contraffatte, come dimostrano le stime più aggiornate dell’Ocse (Organizzazione cooperazione sviluppo economico).

Il bilancio per i contraffattori è decisamente in positivo: sempre l’Ocse solo nel 2009 ha stimato un giro d’affari di oltre 250 miliardi di dollari . Una cifra più elevata del prodotto interno lordo di almeno 150 paesi, e con una perdita di circa 2,5 milioni di posti di lavoro, almeno secondo le stime dell’Istituto di ricerca Frontier Economics effettuate sugli stessi dati Ocse . Aumentano anche i sequestri di animali vivi, o parti di animali morti, protetti dalla Convenzione Cites sulle specie a rischio di estinzione e trafficati illegalmente. Nel 2011, restando in Italia, le attività di controllo del Corpo forestale dello Stato in applicazione della CITES hanno registrato un aumento del numero dei controlli effettuati (59.665, di cui 1.574 sul territorio nazionale e 58.091 in ambito doganale) a cui ha corrisposto anche la crescita esponenziale dell’ammontare delle sanzioni comminate: ben il 150,3% in più.

Nel complesso, nel 2011 sono stati accertati 189 reati, con 132 persone denunciate all’autorità giudiziaria, 237 sequestri e 209 illeciti amministrativi per un importo notificato pari a 1.452.060,34 di euro. Oggetto delle indagini sono state soprattutto specie protette e sottratte dai loro habitat naturali per essere spedite dall’altra parte del mondo, per soldi, capriccio e ostentazione. Usati spesso come trofei, come cavie o inconsapevoli guardiani: come è successo nel gennaio del 2012, quando gli uomini della Forestale hanno trovato nel salotto romano di un noto pregiudicato campano un raro esemplare di caimano dagli occhiali (Caiman Crocodylus) a vigilanza di un grosso carico di droga. Uno scenario che è per definizione globale, quindi, nel quale i porti italiani giocano un ruolo da protagonisti. Come quelli di Gioia Tauro e La Spezia, che risultano dalle indagini tra i principali teatri d’azione delle forze dell’ordine e figurano pure, secondo i dati Eurostat, tra i 20 porti europei più frequentati dai flussi di merci di ogni tipo. In testa su tutti quello di Rotterdam, dove ogni anno transitano qualcosa come 400 milioni di tonnellate di merci stivate nei container, e che diversi segnali investigativi indicano come uno dei punti di entrata e uscita di flussi illeciti di merci contraffatte e rifiuti . Ma anche Anversa, Amburgo, Brema, Valencia, Gioia Tauro, Felixstowe e così via. È in questo vortice incessante di navi e container che si aprono opportunità immense per i trafficanti.

Un dato importante da sottolineare è il ruolo delle mafie transnazionali, che si occupano quasi esclusivamente di affari, senza fare troppo rumore. Soprattutto le Triadi cinesi, la Yakuza giapponese, la camorra napoletana e la mafia russa; con un ruolo sempre più presente in Italia anche della ‘ndrangheta, come ha ribadito recentemente l’Europol . Mafie che sono parte integrante di holding criminali complesse, frutto di alleanze fra diverse compagini mafiose, composte da professionisti e faccendieri operativi e disinvolti su diversi fronti, sempre alla ricerca spasmodica del profitto a tutti i costi. Holding troppo ardite per fermarsi davanti alle leggi internazionali e ai blandi sistemi di controllo. Holding che con la loro potenza soffiano sul fuoco della globalizzazione, velocizzandone i ritmi e spostando quantità considerevoli di materiali e specie protette da un continente all’altro. Hanno dalla loro il vantaggio di non dover sottostare a nessuna regola, sanno quando e come commetteranno il reato – a differenza di chi lo deve perseguire – possono vantare complicità, una mole impressionate di denaro (ottimo lubrificante per le pratiche corruttive in ogni angolo del pianeta) e una fitta rete di imprenditori e faccendieri pronti a tutto. Vantaggi che usano fino in fondo.

La criminalità organizzata cinese, come spiega la Direzione nazionale antimafia (Dna), appare una delle più attive a livello globale, con una particolare predilezione per il nostro paese. Scrivono i magistrati antimafia nell’ultima Relazione (2012): “Le attività investigative continuano, infatti, a far emergere l’operatività di sodalizi criminali di origine cinese di particolare caratura, in grado di far affluire nei circuiti commerciali occidentali ingenti quantità di prodotti contraffatti e/o di contrabbando, nonché di condizionare i flussi migratori per il conseguente sfruttamento (sessuale e/o quale forza lavoro) dei clandestini una volta giunti nei Paesi di destinazione”. Anche sul fronte dei rifiuti le triadi cinesi rivestono un ruolo fondamentale, come dimostrano le indagini, soprattutto nel fare entrare nel loro paese milioni di tonnellate di scarti da usare come materia prima, anche per la produzione di merci contraffatte.

La corruzione è un altro dei protagonisti indiscussi dei mercati criminali globali, immancabile pass partout per aprire le maglie dei controlli e lasciare indisturbati i principali protagonisti. Ciò vale per i traffici di rifiuti e di merci contraffatte, ma vale ancora di più nel commercio illecito di specie animali protette, soprattutto per quelle che provengono da aree povere del mondo dove la tangente può valere molto di più della retribuzione ufficiale mensile, se non addirittura annuale. A confermare che le rotte illegali transnazionali una volta aperte servono per far transitare qualunque cosa possa avere mercato, sono le due recentissime maxi inchieste internazionali (15 gennaio 2013) contro la mafia somala, denominate “Bakara” e “Boarding Pass. Condotte dalla Procura di Modica e dalle Dda di Catania e Firenze hanno portato all’arresto di 23 soggetti “facenti capo a due organizzazioni transnazionali, accusati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina di extracomunitari dalla Somalia verso il Nord Europa attraverso l’Italia, di contraffazione di documentazione, di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, di riciclaggio”.

A dare un contributo importante alle indagini è stato anche l’Ufficio antifrode dell’Agenzia delle dogane (attraverso una approfondita attività di intelligence e di analisi dei rischi, in collaborazione con la Guardia di finanza e la Direzione nazionale antimafia) proprio indagando su una rotta di traffici illeciti di rifiuti derivanti da autovetture in disuso. In questo caso, dunque, studiare le mosse di questi trafficanti è servito per svelare scenari criminali più vasti, confermando che lungo le rotte criminali si muovono organizzazioni quasi sempre con un portfolio ampio e variegato, pronte a sfruttare al meglio ogni occasione utile, ogni falla nei controlli, ogni buco normativo: fosse un container pieno di monnezza, piuttosto che un carico di esseri umani da spostare da qualche parte o, più semplicemente, montagne di soldi da “lavare”, investire o semplicemente da sottrarre alla tassazione di questo o quel paese. Solo in questo caso, hanno precisato gli inquirenti, “l’illecito circuito finanziario svelato movimentava enormi flussi di denaro, stimati in oltre 25 milioni di euro all’anno, in violazione delle normative fiscali ed antiriciclaggio”.

Anche i rifiuti movimentati illegalmente sono serviti a gonfiare questi profitti illeciti. Per fronteggiare le rotte globali di rifiuti, merci e specie protette è indispensabile, come si è già accennato, una maggiore cooperazione fra le autorità di controllo. È in quest’ottica che sono già in corso iniziative positive, avviate con l’obiettivo di depotenziare i margini di manovra delle mafie internazionali, che dalle frammentazioni normative e dei controlli hanno sinora approfittato, accumulando enormi vantaggi. Una di queste, che merita di essere ricordata, s’è svolta il 3 luglio del 2012 in Montenegro, con la terza riunione del “Western Balkans – Turkey and Italy High Level Forum”, nell’ambito della cosiddetta Iniziativa di Venezia, promossa dall’Agenzia delle dogane italiana, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico alla quale hanno partecipato i Direttori delle Amministrazioni doganali dei Paesi interessati (Albania, Bosnia & Erzegovina, Italia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia).

L’Iniziativa di Venezia ha lo scopo di rafforzare la cooperazione regionale nell’area dei Balcani e di contribuire allo sviluppo della capacity building delle amministrazioni doganali partecipanti, anche attraverso il lavoro svolto da tre Gruppi tecnici (sui diritti di proprietà intellettuale, sulla sotto-fatturazione e sulla protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente) composti da un rappresentante di ciascun Paese. In quella occasione sono stati presentati i risultati positivi di alcune delle inchieste congiunte (denominate rispettivamente Levanter, Sales, Green Venice) nell’area dei Balcani, ponendo le premesse per ulteriori passi sul terreno della cooperazione e della maggiore sinergia nel contrasto alle bande crimin

Informazioni su questa guida L’Unione Europea (UE), essendo uno dei più importanti mercati di animali e piante selvatiche, incluse parti e prodotti derivati, ha una responsabilità particolare nell’assicurare che il commercio di specie selvatiche e dei loro prodotti sia sostenibile e non costituisca una minaccia per le specie interessate. Per molti anni la creazione di una normativa per regolamentare questo commercio fu considerata una priorità per la conservazione e, dal 1984, l’Unione Europea (allora la Comunità Economica Europea) ha applicato i provvedimenti della CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione) mediante regolamenti sul commercio di specie selvatiche nella Comunità Europea, di seguito denominati Regolamenti sul commercio di animali e piante selvaticche dell’UE.

Questa guida dev’essere utilizzata come una ‘guida per principianti’ o come materiale di riferimento iniziale per coloro che desiderano avere una rapida panoramica riguardo la CITES, e i Regolamenti sul commercio di animali e piante selvaticche dell’UE e i suoi provvedimenti relativi. Non si tratta aff atto di un documento approfondito; è pensato per fornire un breve riassunto degli argomenti principali a chi non è ferrato in materia di commercio di specie selvatiche e di CITES. Una più dettagliata Guida di riferimento ai regolamenti sul commercio di specie selvatiche nella CE, che spiega tutti i provvedimenti più rilevanti e le procedure per commerciare le specie selvatiche protette dalla CITES e dai regolamenti dell’UE, è disponibile in inglese sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/ environment/cites/home_en.htm.

Cos’è la CITES? La CITES è la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e fl ora selvatiche minacciate di estinzione, un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1975. Il suo scopo è quello di garantire che nessuna specie di fauna o fl ora selvatiche divenga o sia soggetta ad uno sfruttamento insostenibile a causa del commercio internazionale. La CITES riconosce attualmente vari gradi di protezione a oltre 30.000 specie di animali e piante, siano essi commerciati vivi, morti, parti (come l’avorio e la pelle) o prodotti derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante). Gli Stati membri, noti come Stati Parte della CITES, operano insieme regolando il commercio delle specie elencate in una delle tre Appendici CITES (si legga più in basso). A luglio 2007, hanno aderito 172 Stati Parte della CITES .

Perché è necessaria la CITES? I problemi internazionali necessitano soluzioni internazionali: dato che il commercio di piante e animali selvatici varca i confi ni degli Stati, lo sforzo per controllarlo necessita di una collaborazione internazionale per salvaguardare alcune specie dal sovrasfruttamento.

La CITES è stata concepita proprio con questo spirito di collaborazione. Il testo della Convenzione fornisce un quadro legale generale per la regolamentazione del commercio internazionale. Gli Stati Parte della CITES sono tutti tenuti ad applicare i provvedimenti della Convenzione; sono anche tenuti a emanare leggi nazionali che prevedono la confi sca di esemplari illegali, delle sanzioni per il commercio illegale e la designazione di Autorità di Gestione e Scientifi che. Ciò signifi ca che tutti gli Stati Parte della CITES condividono lo stesso quadro legale e meccanismi procedurali comuni con i quali regolamentare il commercio internazionale degli esemplari delle specie elencate nelle Appendici CITES.

Tali meccanismi procedurali comprendono i requisiti per il commercio con gli Stati che non aderiscono alla CITES, simili ai requisiti che regolano il commercio tra gli Stati Parte Parti CITES. Come funziona la CITES? Parti CITES Secondo i termini della CITES, il commercio internazionale di specie elencate in una delle proprie Appendici è consentito solo se non dannoso per la sopravvivenza di una specie allo stato naturale. Al fi ne di poter formulare tale giudizio, a ciascuno Stato Parte è richiesto di designare un’Autorità Scientifi ca. L’Autorità di Gestione rilascia conseguentemente i permessi per il commercio, basandosi quindi sul parere che riceve dall’Autorità Scientifi ca. È poi compito delle forze dell’ordine nazionali, come i funzionari delle Dogane e i Corpi di Polizia, verifi care che le spedizioni siano accompagnate dei permessi necessari. I dettagli per contattare le Autorità competenti di Gestione e Scientifi che per ciascuno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea (UE) sono reperibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/ environment/cites/home_en.htm. I dettagli per contattare tutte gli Stati Parte CITES, inclusi quelli esterni all’UE, sono reperibili all’indirizzo: http://www.cites.org/common/directy/ e_directy.html.

Le Appendici CITES Le specie possono essere elencate in una delle tre Appendici CITES, in gran parte dei casi secondo lo status delle loro popolazioni e secondo l’impatto che il commercio internazionale può avere. L’Appendice I elenca le specie minacciate di estinzione che sono o possono essere infl uenzate dal commercio internazionale; in generale per tali specie è vietato ogni commercio internazionalei, sebbene alcuni casi possano essere autorizzati in circostanze eccezionali. La maggior parte delle specie, comunque, è elencata nell’Appendice II che include specie non necessariamente minacciate di estinzione, ma che possono diventarlo se il loro commercio non è severamente disciplinato.

Nell’Appendice II sono anche elencate alcune specie perché simili a quelle già elencate; elencando queste specie «simili» si aiutano le Autorità di Gestione e le forze dell’ordine a controllare più facilmente il commercio internazionale. Il commercio internazionale delle specie di piante e animali elencate nell’Appendice II è consentito solo per le spedizioni accompagnate da permessi validi. L’Appendice III include specie soggette a regolamentazione in un particolare Stato membro e per le quali è necessaria la collaborazione degli altri Stati membri al fi ne di controllarne il commercio. Segretariato CITES Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente amministra il Segretariato CITES che ha sede a Ginevra, in Svizzera.

Il suo ruolo di assistenza, consulenza e coordinamento è fondamentale per il funzionamento della Convenzione. La Conferenza delle Parti CITES (CITES-CoP), che si tiene ogni tre anni circa, ha istituito alcuni comitati permanenti che rivestono un ruolo importante tra un incontro triennale e l’altro. Comitati permanenti della CITES Comitato permanente Il Comitato permanente fornisce linee guida riguardanti l’applicazione della Convenzione e sovrintende la gestione del budget del Segretariato. Oltre a questi ruoli chiave, coordina e sovrintende, ove richiesto, il lavoro degli altri comitati e dei gruppi di lavoro; svolge compiti affi datigli dalla Conferenza delle Parti e redige risoluzioni da sottoporre alla Conferenza delle Parti stessa.

Comitati animali e piante I Comitati animali e piante forniscono la conoscenza di biologi esperti e altri specialisti riguardo le specie di animali e piante che sono (o possono diventare) oggetto dei controlli CITES sul commercio. Forniscono supporto tecnico di tipo decisionale relativamente alle specie che sono o potrebbero essere elencate nelle Appendici CITES. I due comitati hanno un campo di autorità simile che include l’impegno ad effettuare periodiche revisioni delle specie al fi ne di assicurare che queste siano incluse nella giusta Appendice CITES.

Un altro compito è quello di fornire consulenza in caso di specie soggette a commercio insostenibile e suggerire azioni riparatorie (mediante un processo conosciuto come ‘Revisione del Commercio Signifcativo’). Comitato nomenclatura Il Comitato nomenclatura raccomanda i nomi per le specie di animali o piante, a livello di sottospecie o varietà botanica, per un utilizzo standardizzato nelle Appendici e in altri documenti CITES. Un aspetto importante del lavoro del Comitato nomenclatura è quello di verificare che i cambiamenti nei nomi utilizzati per fare riferimento alle specie non causino modifiche allo scopo di protezione della categoria interessata. Conferenze delle Parti CITES Durante le CITES CoP, gli Stati Parte valutano le proposte per la modifi ca delle Appendici, rivedono l’applicazione della CITES e i progressi fatti e suggeriscono misure per migliorare l’efficacia della Convenzione. Le modifiche alle Appendici, alle Risoluzioni e alle Decisioni CITES entrano in vigore 90 giorni dopo la Conferenza delle Parti. Al fine di poter essere legalmente vincolanti nell’ambito dell’Unione Europea, il Regolamento della Commissione deve essere aggiornato con tali modifiche. Per il regolamento attualmente in vigore nell’UE per l’applicazione della CITES, si legga la sezione «CITES e l’Unione Europea» più in basso. Risoluzioni e decisioni CITES Durante ogni CoP (Conferenza delle Parti), gli Stati Parte CITES valutano questioni relative all’applicazione, all’interpretazione e all’attuazione della Convenzione e della sua efficacia. Ciò può portare alla creazione o alla revisione di Risoluzioni e Decisioni della CoP.

Le Risoluzioni sono generalmente atte a fornire linee guida di lunga durata, mentre le Decisioni sono per lo più rivolte a particolari enti CITES (es. Comitato animali, Segretariato CITES) e sono pensate per essere attuate entro una scadenza specifica. Sono entrambi strumenti essenziali per lo sviluppo della Convenzione, ma non sono legalmente vincolanti quindi le Parti possono scegliere se attuarli o meno. Quote CITES di esportazione All’interno del testo della Convenzione non c’è un requisito specifi co per stabilire quote che limitino il commercio nelle specie elencate. L’utilizzo delle quote di esportazione è divenuto comunque uno strumento normativo efficace per il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche. Le quote di esportazione sono stabilite da uno Stato Parte volontariamente, ma possono anche essere decise dalla CoP. Nella maggior parte dei casi, le quote di esportazione sono relative all’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Prima che una Parte possa rilasciare un permesso che consenta l’esportazione di specie incluse nelle Appendici I e II, l’Autorità Scientifica della Nazione interessata dovrà verificare che l’esportazione proposta non sia dannosa per la sopravvivenza della specie (il così detto processo di «non-detriment fi nding»). L’assegnazione di una quota di esportazione di uno Stato Parte dovrebbe, in eff etti, essere conforme a tale requisito stabilendo il numero massimo di esemplari di una specie esportabili nel corso di un anno, senza avere un effetto dannoso sulla sopravvivenza delle specie selvatiche.

La CITES e l’Unione Europea Per l’Unione Europea, la competenza per disciplinare il commercio di specie selvatiche è attribuita alla Comunità Europea (CE). Il ruolo della CE è comunque limitato, poiché attualmente non rappresenta una degli Stati Parte della Convenzione. Essendo uno dei primi Accordi Multilaterali per l’Ambiente, la Convenzione prevedeva che soltanto gli Stati potessero divenire membri. Da allora ad oggi è consuetudine che le Convenzioni accettino come membri le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica (REIO), ad esempio le organizzazioni sopranazionali costituite da Stati sovrani che trasferiscono le proprie competenze o parte di esse a tali organizzazioni.

L’emendamento di Gaborone alla CITES, approvato durante la quarta Conferenza delle Parti nel 1983, consentirebbe l’accesso delle REIO, dando così la possibilità all’Unione Europea di divenire Parte della Convenzione. Tuttavia questo emendamento non è ancora entrato in vigore. La CITES è stata adottata in tutta l’Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell’Unione Europea per la CITES sono: 1. La legge quadro: regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato. 2. Il regolamento di attuazione: regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Queste due normative costituiscono il quadro legale per tutti i governi dell’UE e disciplinano il commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche nell’UE stessa.

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio fornisce un quadro legale generale e definisce i provvedimenti relativi al commercio interno all’UE e all’importazione, esportazione e riesportazione di esemplari di specie elencate nei quattro Allegati del suddetto regolamento (si legga più in basso per ulteriori informazioni sugli Allegati). Vengono anche fornite le procedure e la documentazione necessaria per tale commercio (es. licenze di importazione ed esportazione, certificati di riesportazione, notifiche di importazione e certificati per il commercio interno). Il regolamento copre inoltre gli spostamenti di specie vive e i vari tipi di infrazione, oltre ad istituire vari enti a livello di UE, come ad esempio il Comitato sul Commercio di Flora e Fauna Selvatiche, il Gruppo di Revisione Scientifica (SRG) e il Gruppo di Enforcement. Tutti questi enti sono costituiti da rappresentanti degli Stati membri e sono convocati e presieduti dalla Commissione Europea (si legga più in basso per maggiori informazioni).

Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione definisce norme dettagliate relative all’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e si riferisce agli aspetti pratici del regolamento sul commercio di specie selvatiche. Fornisce dei modelli standard da utilizzare per le licenze, i certificati, le notifiche e le domande per questi documenti così come le etichette per gli esemplari a scopo scientifico. Ci sono ulteriori norme e clausole per l’emissione, la validità e l’utilizzo di tali documenti. Questo regolamento si occupa inoltre dei provvedimenti relativi agli animali nati e allevati in cattività, alle piante propagate artificialmente, agli oggetti ad uso personale e domestico nonché alla marcatura ed etichettatura di alcuni esemplari.

Principali differenze fra la CITES e i Regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE I Regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE non solo applicano i provvedimenti della CITES e la maggior parte delle sue Risoluzioni, ma in alcuni casi vanno anche oltre i requisiti della Convenzione: I regolamenti dell’UE attuano condizioni di importazione più severe di quelle imposte dalla CITES. Le licenze di importazione sono necessarie non solo per le specie elencate nell’Allegato A ma anche per le specie incluse nell’Allegato B.

Le notifiche di importazione sono necessarie per gli Allegati C e D. Alcune specie elencate nell’Appendice II della CITES sono incluse nell’Allegato A dei regolamenti dell’UE e non possono quindi essere commerciate e utilizzate per fini commerciali. è consentita l’importazione nell’UE Di esemplari vivi di specie elencate negli Allegati A e B soltanto qualora il destinatario sia adeguatamente attrezzato per ospitare i suddetti esemplari e trattarli con cura; la CITES richiede adeguate strutture per la cura e il mantenimento in cattività solo per l’importazione di esemplari vivi elencati nell’Appendice I. I regolamenti dell’UE disciplinano sia il commercio all’interno e fra gli Stati membri dell’UE – considerato commercio interno – sia il commercio internazionale con gli Stati che non rientrano nell’UE; la CITES disciplina soltanto il commercio internazionale. 4 4 4 4 Il regolamento (CE) 338/97 autorizza gli Stati membri dell’UE a sospendere le importazioni relative ad alcune specie e Paesi (pareri negativi del Gruppo di Revisione Scientifica e sospensione delle importazioni nell’UE), anche se ne è autorizzato il commercio dalla CITES.

Sebbene i Regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE siano direttamente applicabili a tutti gli Stati membri dell’UE stessa, i provvedimenti di attuazione necessari devono essere inclusi nella legislazione nazionale e integrati mediante leggi nazionali per le questioni soggette all’autorità di ciascuno Stato membro, come il sistema sanzionatorio. Ogni Stato membro dell’UE adotta inoltre leggi relative alla biodiversità e alla conservazione delle specie, provvedimenti per la salute veterinaria e delle piante e normative sulle dogane e sul benessere di animali e piante. Commercio internazionale: licenze, certificati e notifiche per il commercio Per il commercio da e verso l’UE (importazione, esportazione, riesportazione) di specie di animali o piante (o parti di essi o prodotti derivati) elencate in uno dei quattro Allegati, sono necessarie licenze, certificati o notifiche. Per il commercio interno all’UE di specie elencate nell’Allegato A è inoltre necessario un certificato speciale. La documentazione potrà essere fornita solo nel rispetto di alcune condizioni e dovrà essere presentata alle Dogane prima che la spedizione transiti per o da l’UE.

L’Autorità di Gestione designata dal singolo Stato membro dell’UE, in cooperazione con la propria Autorità Scientifica, valuterà se tali condizioni siano rispettate o meno. Questa procedura può includere questioni relative ai seguenti casi: se il commercio potrà essere dannoso per la sopravvivenza delle specie selvatiche; se l’esemplare è stato acquisito legalmente; nel caso di un esemplare vivo: se l’esemplare è adeguatamente sistemato per il trasporto; e, nel caso di un esemplare vivo di una specie elencata negli Allegati A o B: se l’importatore possiede le strutture adeguate per ospitare esemplari vivi e prendersene cura. Sospensione delle importazioni nell’UE La Commissione Europea può sospendere le importazioni nell’UE di alcune specie da alcuni Paesi. La sospensione delle importazioni viene stabilita a seguito di un parere negativo del Gruppo di Revisione Scientifica e di una sua consultazione con il Paese interessato.

Un parere negativo può nascere dal fatto che l’importazione possa essere giudicata dannosa per lo status di conservazione della specie; se viene espresso un parere negativo, le licenze di importazione non potranno più essere rilasciate per le specie provenienti dal Paese interessato. I pareri negativi sono di natura temporanea e possono essere revocati immediatamente non appena siano disponibili nuovi dati sul commercio o lo status di conservazione della specie nel Paese coinvolto. La Commissione Europea può comunque sospendere anche le importazioni a lungo termine ricorrendo al così detto «Regolamento di sospensione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Per quanto riguarda i pareri negativi, la sospensione delle importazioni a lungo temine è generalmente applicata qualora l’importazione possa essere giudicata dannosa per lo status di conservazione della specie e qualora la Nazione interessata non abbia fornito dati che provino il contrario. La sospensione delle importazioni può inoltre essere stabilita per esemplari vivi di specie elencate nell’Allegato B che soff rono di alti tassi di mortalità durante il trasporto o che difficilmente possono sopravvivere in cattività per una buona parte del proprio arco di vita potenziale. Le importazioni posso anche essere sospese per gli esemplari vivi di specie la cui introduzione nell’UE rappresenta una minaccia ecologica per le specie selvatiche di flora e fauna indigene dell’UE.

Deroghe generali alle condizioni di importazione ed esportazione Dato che lo scopo principale della CITES e dei Regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE è la conservazione delle specie selvatiche stesse, gli esemplari delle specie elencate nell’Allegato A nati e allevati in cattività o propagati artificialmente (in conformità con le definizioni della CITES e con i regolamenti dell’UE) sono considerati alla stregua degli esemplari delle specie elencate nell’Allegato B. Altre deroghe alle condizioni di importazione e di esportazione includono, ad esempio: il transito di esemplari attraverso l’UE; il commercio di esemplari acquisiti e significativamente cambiati rispetto al proprio stato naturale prima del 1947; il commercio di esemplari considerati effetti personali e domestici; lo scambio di specie tra istituzioni scientifiche registrate.

Commercio interno nell’ambito dell’Unione Europea Il commercio interno all’UE comprende il commercio sia all’interno di un singolo Stato Membro che tra Stati membri dell’UE. A causa della creazione del mercato unico europeo, non vi sono controlli di frontiera all’interno dell’UE e in generale i beni si possono spostare e commerciare liberamente. Di conseguenza non sono necessari permessi o certificati per lo spostamento di esemplari delle specie elencate degli Allegati B, C o D all’interno dell’UE, sebbene gli Stati membri dell’UE abbiano il potere individuale di limitare la detenzione di alcuni tipi di esemplari. Gli esemplari selvatici di specie elencate nell’Allegato A, di norma, non possono essere usati per fini commerciali e anche il loro trasporto all’interno dell’UE è 4 4 4 4 soggetto a regolamentazione. L’utilizzo commerciale delle specie incluse nell’Allegato B può essere proibito all’interno dell’Unione Europea se non può essere provato alle autorità competenti degli Stati membri che tali specie siano state acquisite (e, ove possibile, introdotte all’interno dell’UE) in conformità con la legislazione sulla conservazione nei relativi Paesi. Marcatura ed etichettatura di animali vivi e prodotti selvatici Alcuni esemplari di specie incluse negli Allegati devono essere marcati in modo univoco, come ad esempio alcuni esemplari allevati in cattività, le pelli di coccodrillo e l’avorio di elefante africano sopra determinate dimensioni e peso. I metodi specifici per la marcatura degli esemplari sono anche inclusi nei Regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE, come ad esempio l’etichettatura dei contenitori di caviale.

L’etichettatura del caviale può essere effettuata soltanto da impianti di (ri) confezionamento autorizzati dall’Autorità di Gestione CITES sia che si tratti di esportazione, riesportazione o commercio interno all’UE. In alcune circostanze sono consentiti l’esenzione alle disposizioni di marcatura e/o l’uso di metodi di marcatura alternativi, ad esempio, laddove l’Autorità di Gestione CITES ritenga che il metodo di marcatura prescritto non sia appropriato a causa delle proprietà fisiche o comportamentali dell’esemplare o della specie. Il Regolamento (CE) n. 865/2006 si occupa anche dell’emissione di etichette da usare per il trasporto non commerciale di esemplari tra scienziati e istituzioni scientifiche registrate, per gli esemplari dei musei o per lo scambio di specie da erbario, ecc. Non è necessaria alcuna licenza per i trasporti non commerciali tra istituzioni registrate, ma esistono severi requisiti relativi all’etichettatura e tali trasporti di esemplari da un’istituzione all’altra possono essere effettuati soltanto previa approvazione dell’Autorità di Gestione CITES.