Curcuma, alleata della memoria: migliora l’umore e previene l’Alzheimer

Se volete migliorare la memoria e avere una vita più felice provate ad aggiungere un po’ di curcuma alla vostra alimentazione. Sembra siano state accertate delle proprietà antitumorali e antiossidanti tipiche di questo rimedio naturale utile anche contro i dolori articolari e l’influenza ed anche Ottimo per dimagrire. Sembra inoltre che la curcuma abbia un’altra fantastica proprietà Ovvero quella di aumentare la memoria e migliorare l’umore proprio per questo motivo potrebbe essere utilizzata per contrastare gli effetti dell’Alzheimer. A riferirlo sono stati i ricercatori dell‘Università della California di Los Angeles pubblicato uno studio sull’ American Journal of geriatric psychiatry. Più nello specifico I ricercatori pare abbiano concentrato l’attenzione sulle proprietà del curry e di come la curcumina che è un principio attivo della curcuma che poi dal curry indiano il suo brillante colore, va direttamente a beneficiare sul cervello.

Per giungere a queste conclusioni gli studiosi pare abbiano suddiviso 40 adulti tutti di età compresa tra i 50 ed i 90 anni con lievi disturbi alla memoria. Gli adulti sono stati suddivisi in due gruppi e mentre uno ha ricevuto un placebo, all’altro sono stati somministrati 90 mg di curcumina due volte al giorno per circa 18 mesi. Tutti i soggetti poi sono stati sottoposti a valutazioni cognitive standardizzate all’inizio dello studio e successivamente ogni sei mesi. Inoltre sembra che 30 dei soggetti sono stati sottoposti a scansione Pet per misurare la loro attività celebrale. Dopo aver analizzato i risultati, i ricercatori hanno scoperto che gli adulti che avevano ingerito curcumina registravano miglioramenti significativi sia nella memoria che nelle capacità di attenzione rispetto a coloro che invece non l’avevano assunta.

Anche i test di memoria sono stati soddisfacenti, perché coloro i quali avevano assunto la sostanza avevano registrato dei miglioramenti del 28%, inoltre coloro che avevano assunto la curcumina avevano anche registrato un umore migliore. “Esattamente come la curcumina eserciti i suoi effetti non ci è dato di sapere, ma potrebbe essere dovuto alla sua capacità di ridurre l’infiammazione cerebrale, che è stata collegata sia al morbo di Alzheimer che alla depressione maggiore”, ha dichiarato il dott. Gary Small, direttore del reparto di geriatria psichiatrica all’Università della California e Il Centro per la longevità di Los Angeles.

Tra le proprietà più importanti della curcuma come abbiamo visto Ci sarebbe anche quelle dimagranti che sono dovute al contenuto in curcumina ovvero una sostanza che vanta molte caratteristiche che possono aiutare nella perdita del peso. Inoltre, risulta essere un ottimo brucia grassi e questo effetto è dovuto al fatto che la curcuma va ad agire sulle cellule adipose stimolando l’organismo ad utilizzare i grassi che si sono accumulati. Inoltre, sembra favorisca la digestione ed evita i gonfiori.