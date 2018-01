Curcuma, combatte l’Alzheimer e depressione:ecco perchè

Un eccipiente nella curcuma, la famosissima specie indiana, è in grado di contrastare e migliorare la memoria tutte quelle persone affette da depressione. Parliamo della curcumina che riesce a non far eccedere l’accumulo di proteine in alcune sezioni del nostro cervello abbinate alla memoria e alle emozioni.

Presente nella maggior parte dei piatti della cucina indiana e mediorientale, la curcuma è una spezia preziosa per la nostra salute Che cos’è In Oriente – soprattutto in India – è protagonista da millenni dell’alimentazione e della medicina. È la curcuma, spezia dal colore giallo intenso, ottenuta facendo essiccare e poi sminuzzando la radice della Curcuma Longa, una pianta della famiglia delle Zingiberaceae della quale fa parte anche lo zenzero.

La preziosa polvere gialla non è una novità per i popoli occidentali: già i greci la utilizzavano per tingere le vesti, come fanno ancora oggi alcuni monaci buddisti, e tra i coloranti alimentari ce n’è uno derivato proprio dalla curcuma e noto con la sigla E100. Le proprietà Il vero punto di forza della curcuma risiede nelle sue proprietà medicinali. Gli effetti benefici sono legati alla presenza di curcumina, una sostanza isolata per la prima volta circa due secoli fa e che dona alla spezia il caratteristico colore giallo, ma soprattutto che ha proprietà antiossidanti, antibiotiche, abbassa il colesterolo e contrasta le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

Gli studi più recenti dimostrano inoltre che la curcumina può essere considerata a tutti gli effetti una sostanza anticancro, efficace nel contribuire alla prevenzione dei tumori del tratto gastroenterico e della pelle. Come agisce? Innanzitutto, ha un buon potere antinfiammatorio: blocca infatti la produzione di COX-2, un enzima coinvolto nell’infiammazione e, dal momento che quest’ultima è strettamente legata alla formazione e alla progressione del tumore, bloccarla significa aiutare la prevenzione. La curcumina (in base a studi di laboratorio e a dosi molto elevate) agisce anche in maniera diretta sul tumore spingendo le cellule malate verso l’apoptosi (la morte programmata) e bloccando la formazione di nuovi vasi sanguigni indispensabili per “nutrire” le cellule tumorali. Prevenire il cancro con la curcuma non è difficile: basta un cucchiaino al giorno di questa spezia che si sposa molto bene con formaggi, riso e verdure, meglio se in combinazione con il pepe che la rende fino a mille volte più facile da assorbire per l’organismo.

LA CURIOSITÀ

Attenzione a non confondere la curcuma con il più famoso curry: pur avendo un colore molto simile, la prima è una sola spezia, il secondo è una miscela. In particolare lo “zafferano dell’India”, come viene anche definita la curcuma, rappresenta il 20-30% delle spezie contenute nel curry, che comprende anche coriandolo, cumino, cardamomo e diversi tipi di pepe in proporzioni variabili. In realtà, il termine curry indica un piatto speziato; furono i colonizzatori inglesi che male interpretarono la lingua e definirono curry le spezie utilizzate per preparare il piatto.

LA RICETTA PESCE AL FORNO ALLA CURCUMA

Dall’India un piatto dai sapori decisi ricco di spezie che gratificano il palato e fanno bene alla salute Ingredienti – un branzino o pesce analogo sufficiente per 4 persone – 2 peperoncini verdi freschi – 1 pezzo di zenzero di circa 2 cm – 1/2 cucchiaino di pepe bianco – 2 cucchiaini di curcuma – sale – 1 grosso limone Preparazione Scaldate il forno a 180°. Pulite e squamate il pesce mantenendolo intero. Grattugiate o frullate gli altri ingredienti eccetto il limone e spennellate con il composto l’interno e l’esterno del pesce. Avvolgete il pesce in un foglio di carta da forno e infornatelo per 20-25 minuti. Terminate con una spruzzata di succo di limone e qualche fettina decorativa.

Se volete migliorare la memoria e avere una vita più felice provate ad aggiungere un po’ di curcuma alla vostra alimentazione. Sembra siano state accertate delle proprietà antitumorali e antiossidanti tipiche di questo rimedio naturale utile anche contro i dolori articolari e l’influenza ed anche Ottimo per dimagrire. Sembra inoltre che la curcuma abbia un’altra fantastica proprietà Ovvero quella di aumentare la memoria e migliorare l’umore proprio per questo motivo potrebbe essere utilizzata per contrastare gli effetti dell’Alzheimer. A riferirlo sono stati i ricercatori dell‘Università della California di Los Angeles pubblicato uno studio sull’ American Journal of geriatric psychiatry. Più nello specifico I ricercatori pare abbiano concentrato l’attenzione sulle proprietà del curry e di come la curcumina che è un principio attivo della curcuma che poi dal curry indiano il suo brillante colore, va direttamente a beneficiare sul cervello.

Per giungere a queste conclusioni gli studiosi pare abbiano suddiviso 40 adulti tutti di età compresa tra i 50 ed i 90 anni con lievi disturbi alla memoria. Gli adulti sono stati suddivisi in due gruppi e mentre uno ha ricevuto un placebo, all’altro sono stati somministrati 90 mg di curcumina due volte al giorno per circa 18 mesi. Tutti i soggetti poi sono stati sottoposti a valutazioni cognitive standardizzate all’inizio dello studio e successivamente ogni sei mesi. Inoltre sembra che 30 dei soggetti sono stati sottoposti a scansione Pet per misurare la loro attività celebrale. Dopo aver analizzato i risultati, i ricercatori hanno scoperto che gli adulti che avevano ingerito curcumina registravano miglioramenti significativi sia nella memoria che nelle capacità di attenzione rispetto a coloro che invece non l’avevano assunta.

Anche i test di memoria sono stati soddisfacenti, perché coloro i quali avevano assunto la sostanza avevano registrato dei miglioramenti del 28%, inoltre coloro che avevano assunto la curcumina avevano anche registrato un umore migliore. “Esattamente come la curcumina eserciti i suoi effetti non ci è dato di sapere, ma potrebbe essere dovuto alla sua capacità di ridurre l’infiammazione cerebrale, che è stata collegata sia al morbo di Alzheimer che alla depressione maggiore”, ha dichiarato il dott. Gary Small, direttore del reparto di geriatria psichiatrica all’Università della California e Il Centro per la longevità di Los Angeles.

Tra le proprietà più importanti della curcuma come abbiamo visto Ci sarebbe anche quelle dimagranti che sono dovute al contenuto in curcumina ovvero una sostanza che vanta molte caratteristiche che possono aiutare nella perdita del peso. Inoltre, risulta essere un ottimo brucia grassi e questo effetto è dovuto al fatto che la curcuma va ad agire sulle cellule adipose stimolando l’organismo ad utilizzare i grassi che si sono accumulati. Inoltre, sembra favorisca la digestione ed evita i gonfiori.