Curcumina per combattere il cancro, la scoperta shock

Un’interessante scoperta è stata effettuata nel campo della prevenzione. Sembra che la curcumina possa combattere il cancro ed è questa una scoperta davvero molto interessante che potrebbe rendere questa sostanza particolarmente utile al nostro organismo. La curcumina più che altro è una sostanza che si trova contenuta nella curcuma e nel caso in cui venga combinata col Platino sembra essere piuttosto benefica. A stabilirlo sono stati alcuni scienziati della University of California di San Diego School of medicine in collaborazione con i ricercatori dell’università di Pechino e Zhejiang.

Sembra che già da parecchio tempo la curcumina fosse sotto la lente di ingrandimento di alcuni ricercatori e studiosi, i quali fare avessero già dimostrato come questa sia in grado di interferire con i processi biochimici delle cellule tumorali impedenza nella loro proliferazione.

Tuttavia fino ad oggi però i ricercatori pare non fossero mai riusciti a trovare un modo per poter dare alla curcumina la possibilità di entrare nel flusso sanguigno, visto che questa sostanza viene puzza in modo piuttosto rapida per potere colpire le cellule malate. “In generale, la curcumina viene espulsa dal corpo abbastanza velocemente. Perché sia un farmaco efficace, deve essere modificata per entrare nel flusso sanguigno e rimanere nel corpo abbastanza a lungo da colpire le cellule tumorali e da sola potrebbe non essere sufficiente rallentare il cancro nei pazienti umani”, è questo quanto si legge nello studio.

I ricercatori Dunque nello specifico pare abbiano trovato il modo per poter sciogliere la curcumina nell’acqua rendendola così efficace contro i tumori. Bisogna semplicemente combinare La curcumina con il platino e in questo modo si arriva ad uccidere le cellule tumorali. “Nella terapia del cancro, una delle misure che vincola un certo numero di farmaci è la loro scarsa solubilità”, dice Dipanjan Pan, docente di bioingegneria all’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign. “La fattibilità diventa importante solo quando il farmaco diventa solubile in acqua. “Quando vuoi somministrare un farmaco, questo deve essere solubile in acqua per poter fluire attraverso il flusso sanguigno”, spiega Santosh Misra, uno dei ricercatori.

