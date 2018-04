Da fuoco al marito per aver violentato la figlia di 7 anni: «Sparargli sarebbe stato un gesto carino»

Ha dato fuoco al marito mentre dormiva per aver molestato la figlia di sette anni. È successo a Renton, nello stato di Washington, dove Tatanysha Hedman, 40 anni, e la sua bambina vivevano con il nuovo compagno della madre, Vincent Phillips, di 52 anni.

La donna non ha trattenuto la rabbia quando ha scoperto che l’uomo che amava molestava sessualmente la sua bambina e ha deciso di cospargerlo di benzina mentre dormiva. Dopo ha accesso un cerino e gli ha dato fuoco.

L’uomo è uscito di casa correndo e gridando: «Sono in fiamme, aiutatemi». Poi è entrato in un negozio dove un commesso lo ha aiutato a spegnere il fuoco. Le ultime parole prima di cadere in ginocchio e perdere i sensi: «È stata mia moglie». Il ragazzo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Phillips è stato trasportato d’urgenza al Harborview Medical Center per le gravi ustioni su tutto il corpo.

La donna, arrestata dalla polizia subito dopo, ha raccontato di aver scoperto le molestie e di aver voluto dare una lezione all’uomo. «Sparargli sarebbe stato un gesto carino» ha dichiarato la madre della bimba agli investigatori. Phillips è ancora ricoverato in terapia intensiva. Su di lui pende l’accusa di molestie sessuali su un minore. La moglie resta nel carcere di King County nel centro di Seattle per aggressione e incendio doloso. La sua cauzione è stata fissata a 500mila dollari.