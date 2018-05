Una candid camera che ha come protagonista la bellissima Jessica Rosa, fidanzata del noto youtuber britannico JMX e famosa anche per aver partecipato ad alcuni reality in Inghilterra. I due organizzano uno scherzo per il migliore amico di JMX, Jessica lo seduce con un succinto vestitino nero, delle movenze sensuali e anche degli “inviti espliciti”. Il ragazzo però riesce a dire di no, dimostrando grande self control.

