Daisy Osakue, l’atleta aggredita a colpi di uova.Europei a rischio, lesione alla cornea

Daisy osakue è l’atleta Azzurra italiana di origine nigeriane che nella notte è stata aggredita. Infatti sembra che l’atleta italiana di 22 anni sia stata aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri ed avrebbe riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un uovo. Enrico Mentana su Facebook: “Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c’è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri?”.La vicenda accaduta la notte precedente sembra che da un’auto in corsa avrebbero lanciato uova o altri oggetti, colpendo in pieno volto l’atleta Daisy osakue 22enne figlia di emigrati dalla Nigeria.

La donna è stata aggredita tra domenica 29 e lunedì 30 ed ora sembra essere a rischio per la partecipazione agli europei di Berlino. La lanciatrice del disco della Nazionale Italiana di atletica leggera, Stava tornando a casa a Moncalieri a poca distanza da Torino, quando sembra che sia stata affiancata da un’auto con due uomini all’interno ed uno di questi le avrebbe lanciato un uovo che l’ha colpita in faccia, colpendola casualmente ad un occhi, causando le la tumefazione. Secondo le ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta in Corso Roma angolo via Vico, la donna è stata colpita dalle uova lanciate da alcune persone a bordo di una Fiat Doblò che poi si è dileguata. Daisy primatista italiana Under 23 di lancio è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata all’ospedale oftalmico di Torino ed avrebbe riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere qualche frammento del guscio dell’uovo. Gli aggressori ora sono ricercati dalle forze dell’ordine.

L’azione non sarebbe riconducibile a motivi razziali. “Ormai non è neanche più una distinzione tra chi è di destra, chi di centro e chi di sinistra”, ha scritto Paladini su Facebook. “Qui ormai dobbiamo dividerci tra chi sogna che le nostre strade diventino un far west, e chi vuole restare dentro i confini di una civile convivenza. Stare a guardare in mezzo, indifferenti, per vedere come va a finire non si può più. NON SI PUO PIÙ”.

L’episodio sarebbe stato denunciato da giornalista Enrico Mentana, il quale scrive: “Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c’è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri in questo paese? Non è che perché i partiti di opposizione stanno lì imbambolati a decidere cosa fare sul presidente della Rai potete pensare che dorma anche l’informazione. Gli episodi si accumulano. Stanotte un’atleta della nazionale italiana di atletica (ve lo sottolineo perché siete sovranisti), Daisy Osakue, di origine sudafricana, è stata aggredita a Moncalieri mentre rincasava da un gruppo di giovani. L’hanno colpita in piena faccia. È a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino. Cosa erano, sostenitori di altre nazionali? Anche se si sta al mare non si può nascondere la testa sotto la sabbia”.