Dal 2022 Fca dirà addio al diesel: cosa c’è di vero in questa notizia?

“Fca abbandonerà i motori diesel dalle auto passeggeri a partire dal 2022″, sembra essere questo è un annuncio ufficiale ma più che altro si tratterebbe di una indiscrezione che non è ancora stata confermata e riportata dalle Financial Times secondo cui il gruppo Torinese avrebbe optato per questa soluzione per via del crollo della domanda e dei costi crescenti per poter rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni. Sembra proprio che Fca sia pronta a dire addio al diesel entro il 2022 e si tratterebbe di una svolta storica di Marchionne per via del crollo della domanda e dei costi Boom. Come già abbiamo visto a rivelarlo è stato il Finalcial Times, che ha spiegato il motivo di tale decisione attribuibile al crollo della domanda ed ai costi crescenti per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni. Secondo quanto emerso, sembra che la decisione di non produrre più motori diesel porterebbe tutti i Brand del gruppo a questa decisione e sarebbe stata già messa nero su bianco nel nuovo piano finanziario che verrà presentato il prossimo primo giugno.

Ancora è piuttosto difficile capire cosa ci sia di vero in queste indiscrezioni. Fca ricordiamo che possiede i marchi Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo e Fiat, e pare che al momento non abbia commentato la notizia. Fca pare si aggiunga così ad altre case automobilistiche che hanno preso le distanze dal diesel come la Toyota che lo scorso anno aveva annunciato che potrebbe non lanciare un altro modello con motore abbia detto che eliminerà tecnologia della sua linea. Dunque, questo gruppo al giorno d’oggi rappresenta l’ultimo costruttore che dirà addio a questo tipo di carburante.

Ricordiamo che Fca è stata l’unica grande casa automobilistica in Europa lo scorso anno a vedere aumentare la propria quota di vendite di diesel, in parte a causa della sua esposizione al mercato italiano, dove la domanda per questa tipologia di carburante è ancora forte. Per tanti anni i governi e le case automobilistiche pare abbiano promosso il diesel come una delle modalità per ridurre le emissioni, ma lo scandalo di dieselgate di Volkswagen sembra abbia travolto l’industria. Proprio in seguito a questo scandalo, infatti, le vendite dei veicoli diesel in Europa sembra siano calate dell’8%.

Proprio sulla base di questi dati, secondo il Finalcial Times, sembra che l’industria automobilistica i costi per lo sviluppo di motori diesel in grado di centrare le nuove normative europee sarà il 20% più alto rispetto al passato. Allo stesso tempo, diminuiscono i costi delle auto elettriche su cui i produttori stanno puntando per abbattere le emissioni.