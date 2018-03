Dalla Campania in arrivo la mano robotica low cost: la rivoluzionaria protesi

E’ arrivata nel nostro paese e più nello specifico in Campania la prima mano robotica a basso costo che permetterà di non rinunciare alla qualità dei materiali nonché alle funzioni tattili e prensili. Non si tratta di un progetto utopistico, bensì del nuovo obiettivo di un gruppo di giovani campani che hanno fondato un’azienda che si occupa di robotica, la prende il nome di D.A.Bros Robotics. In realtà questa azienda pare si occupi non soltanto di robotica, ma anche di informatica e di elettronica e punta sulla prototipazione basata sulla stampa 3D Mimic. La mano robotica, pare sia stata progettata soltanto con uno scopo, ovvero quello di poter aiutare tutte le persone che purtroppo si trovano in situazioni di limitate disponibilità economiche e che hanno però bisogno di un arto sostitutivo. Quella di cui stiamo parlando è una mano robotica nettamente inferiore rispetto alla classica il cui costo ammonta a circa 10 mila euro. Al contrario, invece, la Mimic.Ha quando arriverà sul mercato avrà un costo di soli mille euro.

“Grazie alla struttura interna stampata in 3D può essere adattata perfettamente alla fisionomia di chi la riceverà. Può essere controllata via smartphone o tramite un controller dedicato”, è questo quanto riferito fatto sapere da D’Ambrosi, studente di ingegneria meccanica nonchè un grande appassionato maker e vicepresidente della D.A.M.Bros Robotics. Lo stesso ha spiegato che si tratta di una mano animatronica, sviluppata per essere estremamente accessibile ai meno abbienti e personalizzabile.

Da quanto riferito, sembra proprio che la prima mano robotica realizzata dal gruppo in questione sia stata sviluppata per un bambino ha proprio l’aspetto di una vera e propria mano è stata Sveva Germana b&b che risulta essere socia dell’azienda SIM ad altri 7 giovani ragazzi. La giovane è una scultrice esperta di effetti speciali laureata all’accademia delle Belle Arti, la quale collabora con il mondo del cinema e proprio grazie con silicone pensato per il settore medico ha dato la forma e la consistenza alla mano.

Ovviamente ad oggi si tratta soltanto di un prototipo sono alcuni dettagli molto importanti da definire, Da testare e anche Da perfezionare. Grazie però ai sensori tattili, questa mano robotica potrebbe essere davvero una vera rivoluzione anche se la parte più complessa di questo studio, dovrà ancora arrivare e si tratterà del collegamento con il centro nervoso del paziente. Ad ogni modo si tratta di un passo molto importante e soprattutto in avanti oltre che un grande onore, essendo un progetto del tutto italiano. Sul progetto Mimic.Ha. hanno lavorato i tre fratelli fondatori della compagnia Marco, Donato e Mauro D’Ambrosi, con la collaborazione di Alessandro Pauciulo e Sveva Germana Viesti.