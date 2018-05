Dalla coda alta alle trecce: la pettinatura perfetta per ogni posizione del Kamasutra

Cosa rende una donna davvero sensuale e femminile, anche durante il sesso? I suoi capelli. Sembrerà assurdo ma la scelta dell’acconciatura riesce a influire sul proprio fascino, attirando un maggior numero di uomini con un solo sguardo. La cosa che in pochi sanno è che esistono anche delle pettinature perfette per ogni diversa posizione sessuale. La coda di cavallo è l’ideale per la pecorina, per la 69 è meglio puntare sullo chignon, per i giochi di ruolo sulle codine laterali: ecco come fare a rendere un rapporto intimo ancora più eccitante semplicemente attraverso la propria chioma.

Pecorina – Coda di cavallo

E’ inutile negarlo, gli uomini impazziscono quando una donna lega i capelli in una coda di cavallo durante la pecorina. Se per lei è un’acconciatura pratica e immediata, per lui è un simbolo di sensualità, capace di rendere ancora più eccitante il sesso, visto che agevola le “prese”. Chi vuole davvero sorprendere il partner durante un rapporto hot farebbe bene a puntare tutto su un’acconciatura simile, di certo dall’altro lato si apprezzerà e si chiederà di rifarlo ancora.

69 – Chignon

La 69 è la posizione che permette a entrambi i partner di praticare un rapporto orale in contemporanea, così da rendere il piacere davvero estremo. Dovendo stare a contatto con il pube del compagno, sarebbe meglio tenere i capelli legati il più possibile, così da non essere intralciate nella propria performance. Quale migliore pettinatura dello chignon per evitare di ritrovarsi con la chioma nella bocca?

Cucchiaio – Mezzo raccolto

Il cucchiaio è la posizione in cui entrambi i partner sono distesi su un fianco e lei viene penetrata da dietro, consentendo all’uomo di toccarla, stimolando i punti più erogeni del suo corpo, annusando il suo odore e dandole dei baci sul collo. La pettinatura perfetta per rendere tutto più eccitante? Un mezzo raccolto. Così facendo, non solo si darà a lui la possibilità di accarezzare e tirare la chioma, ma all’occorrenza potrà anche essere spostata su un lato per darsi a dei romantici baci.

Posizione Cowgirl – Capelli sciolti

In questa posizione la donna è seduta sull’uomo che rimane steso sul letto ed è rivolta verso di lui. Come si possono stimolare le sue fantasie hot attraverso una pettinatura? Puntando tutto sui capelli sciolti. Mentre ci si muoverà sinuosamente su di lui, si potrà anche agitare in modo sensuale la chioma, dimostrando che è una vera e propria “arma” per mettere in mostra la propria femminilità.

Missionario – Capelli mossi e selvaggi

Il missionario, si sa, è sempre stata considerata una delle posizioni più “noiose” da praticare durante il sesso ed è necessario aggiungere un pizzico di sensualità per rendere tutto più eccitante. In che modo? Magari tenendo i capelli sciolti e mossi, così da dare l’idea di essere più “selvagge” al partner. Di fronte ricci disordinati e femminili, un uomo non riuscirà proprio a contenere le sue voglie e probabilmente coglierà l’occasione anche per cambiare posizione.

Cowgirl al contrario – Capelli lisci

Nella cowgirl al contrario la donna è seduta sul pene dell’uomo e gli rivolge la sua schiena, permettendogli di avere una “visione privilegiata” sul lato b. Come fare per rendere il rapporto ancora più eccitante? Tenendo i capelli sciolti e lisci. In questo modo, a lui verrà voglia di accarezzare, tirarli e tenerli tra le mani, dimostrando tutta la sua passionalità alla partner.

Giochi di ruolo – Codine laterali

Chi ama i giochi di ruolo e il sesso hentai ha una pettinatura in particolare su cui dovrebbe puntare, delle codine alte e laterali. Si tratta di un’acconciatura che stimola in modo impressionante la fantasia maschile, permettendo dunque di rendere il sesso ancora più eccitante ed estremo. Che si leghino i capelli in code di cavallo o in trecce, non importa, l’unica cosa che conta è che possano essere “tirate” all’occorrenza.