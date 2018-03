Danni solari e DNA, una nuova strategia per trattare i tumori

“Questi risultati indicano che lo sviluppo di composti che interferiscono con il meccanismo identificato dallo studio potrebbe essere rilevante nella cura dei tumori. L’utilizzo di tali sostanze, in combinazione con approcci terapeutici classici, permetterebbe di sviluppare terapie antitumorali più efficaci” – commenta Marco Muzi Falconi, biologo molecolare dell’Università Statale di Milano.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce con la parola “cancro” 15 (o carcinoma) “un gruppo di malattie che possono colpire qualsiasi parte del corpo. Una sua caratteristica distintiva è la rapida creazione di cellule anormali che crescono oltre i loro confini abituali e che, quindi, invadono parti adiacenti del corpo e si diffondo in altri organi”. Il cancro non è una singola patologia per la quale esiste un’unica terapia. Gli oncologi hanno studiato e classificato oltre 200 diversi tipi di carcinoma, che possono essere curati in vario modo. Quasi tutte le cellule che compongono il nostro organismo si riproducono seguendo uno schema simile.

Di solito, la loro moltiplicazione avviene in modo ordinato e controllato. Però, a volte può capitare che qualcosa non funzioni. Un tumore si sviluppa quando le cellule sane vivono più a lungo del loro ciclo vitale medio, continuando a suddividersi senza controllo. La riproduzione anormale dà così origine a una massa chiamata neoplasia. Alcuni tipi di cancro, come quelli del sangue, non determinano lo sviluppo di masse tumorali. Il carcinoma è, comunque, un processo lento e progressivo, combattuto nella grande maggioranza dei casi con successo dai sistemi di difesa dell’organismo (meccanismi di riparazione del genoma e di difesa immunitaria). Dal suo inizio biologico può impiegare molto tempo a manifestarsi, anche decine di anni. Nonostante sia stato definito “il Male del secolo” nel Novecento, il cancro accompagna da sempre il cammino dell’umanità. Le prime testimonianze storiche risalgono a papiri egizi del 1600 a.C., in cui veniva chiamato “nemsu”, fino al termine “carcinoma” coniato dal medico greco Ippocrate. Personaggi storici di varie epoche come l’imperatore romano Ottaviano Augusto, San Francesco d’Assisi o il compositore Gioacchino Rossini sono deceduti a causa di una neoplasia. L’oncologia medica nasce nel corso del 1700, quando gli scienziati iniziarono a studiare, per la prima volta, gli effetti cancerogeni di alcune sostanze come il tabacco o la fuliggine. Nell’ultimo secolo, il cancro è diventata una delle malattie più diffuse in tutto il mondo. Le cause di questo fenomeno sono il costante aumento della vita media, il sempre maggiore inquinamento ambientale e la tendenza tra la popolazione ad adottare stili di vita non salutari (fumo, abuso di alcol, sedentarietà e dieta scorretta).

Le differenze tra benigni e maligni

Le cellule dei tumori benigni si sviluppano lentamente e non hanno la capacità di diffondersi ad altre parti dell’organismo, anche se possono creare problemi alla salute. Se, infatti, continuano a crescere, esercitano pressione contro gli organi sani limitrofi. I tumori maligni, invece, sono composti da cellule che, senza un adeguato trattamento, possono invadere i tessuti circostanti. Inoltre, hanno la capacità di espandersi a distanza, ovvero al di fuori della sede di insorgenza del tumore primitivo. Le vie di diffusione principali sono il sangue e il sistema linfatico. Quando raggiungono una nuova sede, le cellule possono continuare a dividersi, dando così origine a una metastasi. Quando un cancro maligno si diffonde, viene ancora denominato in base alla parte del corpo da cui ha avuto origine. Ad esempio, se un cancro della mammella metastatizza ai polmoni, continua ad essere chiamato cancro della mammella, non del polmone. La biopsia è un esame che consente di accertare l’eventuale presenza di cellule atipiche. Viene svolto per verificare se il tumore è benigno o maligno. L’esame consiste nel prelievo di un campione di cellule o di tessuto esaminato poi al microscopio.

Le principali cause

I motivi per cui una persona si può ammalare sono ancora largamente sconosciuti. Solo in alcuni casi il cancro ha una componente genetica. Sono riconosciute due cause, imputabili a fattori esterni e interni. I primi includono il fumo di sigaretta, l’abuso di alcol, l’esposizione a radiazioni (compresi i raggi ultravioletti del sole) e ad agenti chimici. I fattori interni comprendono invece elevati livelli ormonali, mutazioni genetiche e alterate condizioni del sistema immunitario. Alcune neoplasie possono essere causate da infezioni virali. L’esempio più noto è il Papilloma virus umano (HPV), che può provocare il cancro della cervice uterina, della testa e del collo e dell’ano.

Chi è a rischio di sviluppare la malattia

Tutte le persone possono essere considerate a rischio. Il fattore più importante è l’età. In Italia oltre il 50% delle neoplasie solide (mammella, prostata, polmone, colon) è diagnosticato in pazienti over 65. Anche i tumori del sangue (linfomi nonHodgkin, la malattia di Hodgkin e tutte le leucemie) presentano un andamento simile. La prevenzione resta però un’arma vincente: il 40% delle neoplasie si potrebbe Il cancro 17 evitare con uno stile di vita sano (no al fumo di sigaretta, dieta corretta e attività fisica costante). Circa il 5-10% dei tumori è ereditario. Le persone che hanno avuto casi familiari presentano quindi un rischio maggiore. Ad esempio, una donna con madre o sorella malata di cancro della mammella ha il doppio delle probabilità di sviluppare la patologia rispetto a chi ha parenti sane. La frequenza dei tumori si può esprimere anche come probabilità teorica individuale di ammalarsi nel corso della vita (per convenzione, le statistiche sono limitate all’intervallo di tempo che va dalla nascita agli 84 anni, 0-84). Questa misura si chiama “rischio cumulativo”: il numero di persone che è necessario seguire, nel corso della loro vita, perché una di queste abbia la probabilità di ammalarsi di cancro. Questa probabilità riguarda ad oggi un uomo ogni due e una donna ogni tre. Se si analizzano i dati nel dettaglio, si scopre che ogni 8 donne una si ammalerà di un tumore alla mammella; un uomo ogni 9 e una donna ogni 36 svilupperanno invece un carcinoma polmonare; 1 maschio ogni 7 un tumore della prostata; un uomo ogni 10 e una donna ogni una neoplasia del colon-retto.