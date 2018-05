La storia Davide Morana, colpito da meningite fulminante perde gambe e braccia: il sogno è tornare a correre

E’ davvero incredibile come è cambiata la vita di un giovane ragazzo siciliano di 24 anni molto solare e che amava lo sport. Mentre si trovava a vivere tranquillamente la sua vita, il giovane ragazzo Davide Morana ha avuto una febbre molto alta, con un improvviso irrigidimento del collo ed una strana eruzione cutanea a chiazze. La corsa in ospedale e poi il responso dei medici che sostanzialmente ha distrutto in pochissimi attimi sogni di tutta una vita. Il giovane era affetto da una meningite fulminante e per questo motivo i medici per poter salvargli la vita sono stati costretti ad amputare al giovane le braccia e le gambe. Ma lui, il giovane siciliano non si è perso d’animo ed ha continuato a lottare e così dopo il suo ricovero in ospedale e dopo la aver conseguito la maturità al liceo scientifico di Bagheria provincia di Palermo, si è trasferito in Spagna. Da lì ha iniziato a pubblicare tutta una serie di fotografia con le braccia le gambe fasciate dopo avere subito l’amputazione e come cicatrici piuttosto evidenti su tutto il corpo.

Ciononostante però non è svanito il suo sorriso e la sua voglia di lottare e di andare avanti. Davide Morana, adesso ha bisogno di protesi molto costose per poter ricominciare a camminare e poi anche a correre ma non solo anche per mangiare per lavarsi e per vestirsi da solo. Grazie alla sua voglia di vivere e alla sua voglia di fare il giovane bagherese di Aspra ha aperto un sito una pagina Facebook da un account Instagram per poter raccontare la sua storia ma soprattutto per chiedere aiuto e sostegno. Proprio a tal riguardo, la redazione di SiciliaBasket ha voluto lanciare un appello per poter aiutare il giovane ragazzo siciliano.

“Davide Morana ha calcato i parquet siciliani fino a qualche tempo fa. Oggi sta vivendo una lotta che esula da ogni speranza riposta nei soli 40′ che un giocatore può impiegare in campo. Una raccolta fondi è stata avviata per restituire a Davide braccia e gambe che una meningite fulminante gli ha tolto. Con i mezzi che ognuno può, anche la Redazione di Siciliabasket, vi prega di compiere un gesto per sostenere la sua battaglia donando“, si legge nella nota di SiciliaBasket.

E sceso in campo anche la comunità bagherese e il prossimo sabato 19 maggio a Palazzo Cuto è stato organizzato un evento a sostegno della raccolta fondi mentre domenica mattina l’associazione Pro infanzia Margherita Visconti organizzerà una seconda raccolta fondi per Davide. “Il vostro aiuto è importantissimo e ogni piccolo gesto conta. Insieme ce la faremo. Aiutatemi a diffondere”, scrive Davide. Domenica, per la Festa della mamma, ha scritto: “Auguri mamma, per essere come sei, una grande lottatrice. Abbiamo affrontato di tutto in questi mesi, molte esperienze forti e ne siamo usciti sempre vincenti. Se la migliore io ti voglio bene”, ha scritto il giovane siciliano.