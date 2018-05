Decide di spiare il suo ragazzo nascondendosi sotto il letto, ma quello che succede la lascia in completo stato di shock!

Gli anni che passano trasformano quasi tutte le nostre passioni in routine, e perdiamo quindi entusiasmo. La stessa cosa accade nei rapporti di coppia, anche contro la nostra volontà. Torniamo dal lavoro sempre stanchi, diminuiscono i rapporti sessuali e godiamo meno anche la nostra casa. Quasi ci si dimentica di parlare con il proprio partner e di cercare la sua compagnia come un tempo. Questo può mettere il rapporto in crisi, portarlo addirittura alla rottura.

Questo era esattamente quello che stava vivendo Sara che, dopo 7 anni con lo stesso partner, aveva raggiunto la monotonia della routine . Era disperata, si chiedeva continuamente se il marito l’amasse ancora e così ha deciso di scoprirlo. Ha iniziato scrivendo una lettera che ha lasciato sul comodino in camera.

Nella lettera c’era scritto: “Matteo, il nostro rapporto non è più lo stesso, la routine si è gradualmente impossessata delle nostre giornate. Quando torni a casa , sei sempre stanco e non vuoi mai stare con me. Le nostre uscite si sono diradate e preferisci guardare le partite in casa. Non mi dici più che mi ami come un tempo… mi spiace, ma il nostro rapporto non può continuare così.

La reazione del partner. Questa lettera rappresentava un grande rischio per Sarah, perché amava ancora suo marito. Tuttavia, l’ha scritta per scoprire se lui sentisse sempre lo stesso per lei oppure se l’amore fosse finito. Ma lei era disposta ad accettare il rischio, perché l’ansia la stava consumando. Così si è nascosta sotto il letto ed ha aspettato il marito. Dopo diverse ore suo marito è rientrato dal lavoro, molto stanco, come al solito.

Entrando a casa però, ha sentito un silenzio angosciante: niente TV accesa e niente voce della moglie cantare sotto la doccia . In un primo momento ha pensato che si fosse recata da una amica senza preavviso . Poi, entrando nella stanza buia, ha visto solo la luce della lampada illuminare una lettera. Matteo si è avvicinato al letto, ha preso la lettera e si è seduto a leggerla . Finita di leggerla è rimasto in silenzio per alcuni minuti. Poi ha preso un altro pezzo di carta, ha scritto qualcosa e lo ha messo insieme alla lettera sul tavolo.

Quindi ha iniziato a saltare di gioia, come se quella fosse la migliore notizia mai sentita. A quel punto, ha preso il suo telefono, ha chiamato qualcuno e ha detto , ” Ciao Amore! Mia moglie finalmente ha capito che la nostra storia era finita e se ne è andata di casa . Ora siamo liberi di stare insieme.” Ed è uscito di casa. Sarah era stordita, non riusciva a credere che dopo tutto quel tempo, il marito la lasciasse andare via in quel modo . Sapeva che le cose non andavano bene, ma non avrebbe mai immaginato che si sarebbe arrivati a quel livello. Non aveva mai pensato che ci potesse essere una terza persona nel loro rapporto. Tra le lacrime, Sarah ha preso il biglietto lasciato sul tavolo da Matteo. All’inizio non voleva leggerlo, ma dopo pochi minuti, ha cominciato a farlo .

“Ciao amore! Ti darò qualche consiglio. La prossima volta che desideri testare il nostro rapporto, controlla bene che i piedi non saltino fuori dal letto. Sei pazza, ma ti amo tanto ! … Sono andato al negozio a comprare qualcosa “. La lezione è chiara. La paura e l’insicurezza possono diventare i nostri peggiori nemici. Entrambi possono spegnere il fuoco dell’amore. Tuttavia, nelle nostre mani c è un modo per salvare la nostra relazione e riaccendere la fiamma ed è il dialogo. Se pensate che sia stata un’esperienza memorabile, condividetelo sui vostri social network.