Decreto Dignità, confermato bonus per assunzioni under 35

Sono stati confermati Fino al prossimo 2020 gli incentivi triennali per l’assunzione con contratto a tutele crescenti degli under 35, che sono stati introdotti per il 2018 con l’ultima legge di bilancio. E’ questo quanto previsto nello specifico da un emendamento della maggioranza al Decreto dignità, che è stato approvato dalle commissioni di lavoro e finanza della Camera. Questa norma prevede uno sconto di circa il 50% dei contributi previdenziali per ben tre anni dall’assunzione fino ad un massimo di €3000 l’anno.

Questa proposta che Sostanzialmente è di verifica, c’è una nuova norma che però non verrà operativa nell’immediato ma richiede alcuni in decreti attuativi che dovranno essere malati e prossimamente dal Ministero del Lavoro con l’aiuto del Ministero dell’Economia. Sono previsti gli oneri di circa 490 mila euro, Fino al prossimo 2023 riguardo il bonus. Si tratta di una proroga al già in vigore provvedimento che è stato firmato dal governo Gentiloni, secondo cui le aziende che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori under 35 beneficeranno di uno sconto contributivo del 50% con tetto a €3000 anche nel 2019 e Nel 2020.

Tale bonus dovrebbe consentire alle aziende di poter recuperare la parte di contributo aggiuntivo dovuto per le proroghe dei contratti a termine e l’obiettivo sarebbe quello di neutralizzare gli effetti dell’incremento contributivo cercando di incentivare anche le stabilizzazioni. Ad ogni modo la norma prevede un rifinanziamento di circa 100 milioni per il fondo per interventi strutturali di politica economica.

Sono indicate anche delle coperture per circa 405 milioni dall’ aumento del prelievo fiscale sui giochi e circa 130 dalle maggiori entrate che sono legate al provvedimento stesso. L’emendamento stabilisce come il governo entro sei mesi propongo una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo che possa assicurare l’eliminazione di tutti i rischi connessi al Disturbo del gioco d’azzardo e che sia utile nel contrastare il gioco illegale e anche le frodi a danno dell’erario e comunque tale da garantire l’invarianza delle corrispondenti Entrate.