Delfini con i denti strappati per non ferire i turisti, il report shock che sta sconvolgendo il mondo

Sta facendo parecchio discutere la notizia diffusa nelle scorse ore e che arriva direttamente dall’Indonesia, dove pare ci siano delle attrazioni turistiche che permettono di nuotare con i delfini, di accarezzare elefanti e tigri e fare addirittura dei selfie con gli orango. Come sappiamo questa isola è davvero considerata una destinazione paradisiaca e meta di milioni di turisti che ogni giorno arrivano da ogni parte del mondo per andare a visitare questi luoghi davvero unici. Se per Tanti si tratta di un vero e proprio Paradiso, per milioni di turisti rappresenta Purtroppo un inferno per 2000 animali che vivono in cattività ed in stato davvero disastroso.

Questo è Quanto emerso da una report che è stato condotto da World Animal Protection UK, secondo cui nel Resort e nei parchi divertimento ci sarebbero tantissimi casi di animali selvatici che vengono torturati in modo brutale per poter permettere ai visitatori di divertirsi. E questa dunque la notizia che sta davvero sconvolgendo il mondo intero e non soltanto gli animalisti. A parlare è stata chiara Vitali una responsabile della WAP la quale ha affermato che ad essere più brutalizza ti sono i delfini.

“Quando abbiamo chiesto ai gestori degli spettacoli perchè i delfini non avessero i denti loro hanno risposto che se vengono allevati in piscina non gli crescono i denti. Questo è impossibile, sembrerebbe che gli sono stati rimossi per non far provare dolore agli addestratori e ai turisti”. E’ questa la denuncia che arriva direttamente dalla responsabile della WAP. Questa denuncia sembra essere arrivata da parte dei turisti che hanno visto esattamente con i loro occhi e come vengono trattati e soprattutto torturati questi animali.

Nel report però ci sarebbe tanto altro, ovvero il fatto di come i giovani leoni, tigri ed oranghi vengano tenuti in condizioni davvero disumane e privati anche del loro cibo prima degli spettacoli in modo che possano fare così i loro trucchi e garantire un certo successo. Gli oranghi ad esempio sono utilizzati per poter fare dei selfie con i turisti e pare non abbiano alcuna possibilità di muoversi e non hanno neanche una attività stimolante con i turisti, ma sono lì soltanto per poter fare delle fotografie. “La nostra ricerca mostra come molte persone vanno agli spettacoli degli animali anche perché sono interessati agli animali e perchè provano amore verso loro, ma la stragrande maggioranza non è a conoscenza delle violazioni dello stato di salute di questi animali” conclude la ricercatrice. Molti turisti e soprattutto gruppo di animalisti pare che in seguito a questa denuncia ci siano mobilitati, chiedendo di boicottare le attrazioni turistiche dove Purtroppo questi animali vengono usati e nella maggior parte dei casi torturati.