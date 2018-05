Delitto Gloria Rosboch: chiesti 16 anni per Caterina Abbattista, la madre di Defilippi

Si torna a parlare del delitto Rosboch, e sembrano esserci delle importanti e interessanti novità. Da quanto è emerso sembra che il PM Giuseppe Ferrando al termine di tre ore di requisitoria, abbia chiesto la condanna a 16 anni per Caterina Abbattista la madre di Gabriele Defilippi, il giovane che è stato condannato a 30 anni per l’omicidio dell’insegnante Gloria Rosboch. Quindi è questa la pena che il PM Giuseppe Ferrando ha richiesto Al termine di tre ore di requisitoria per una delle indagate ovvero Caterina Abbattista la madre di Gabriele Defilippi già condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso l’insegnante di Castellamonte.

La donna Caterina Abbattista 47 anni pare si trovi nelle processo per concorso in omicidio e truffa e come già detto per lei il PM ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. Stando a quanto riferito, sembra proprio che il PM abbia chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e Ciò significa che la donna secondo l’accusa fosse stata a conoscenza della truffa ai danni della professoressa e sapeva dei propositi omicidi del figlio Ma comunque non avrebbe fatto nulla per fermarlo.

Ricordiamo che la professoressa Gloria Rosboch fu uccisa il 13 gennaio del 2016 da Gabriele Defilippi ovvero un ex allievo 23enne della vittima e dal complice e amante di lui Roberto Obert di 56 anni. Entrambi in passato pare fossero stati già condannati con rito abbreviato rispettivamente a 30 anni ed a 19 anni. Dopo il suo arresto, De Filippi confessò comunque di essere il colpevole e di aver ucciso la sua insegnante e durante il processo di giovane pare si fosse dichiarato pentito e in alcune occasioni aveva anche riferito di essere consapevole di meritare l’ergastolo per quanto commesso.

Inoltre, stando a quanto riferito sembra anche che il giovane Gabriele fosse stato considerato perfettamente in grado di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso l’omicidio e viene descritto dai periti come manipolatore, abile e narcisista e come uno che racconta quello che gli altri vogliono sentirsi direm soprattutto per avere una buona opinione di lui. A distanza di poco più di 2 anni Dunque e dopo 3 ore di requisitoria il PM è giunto ad una conclusione chiedendo una condanna 16 anni per la madre di Gabriele ovvero Caterina Abbattista accusata di concorso nell’omicidio dell’insegnante a Castellamonte nel Torinese. A sostenere l’accusa è il procuratore capo di Ivrea ovvero Giuseppe Ferrando e a lui il compito di illustrare alla corte di Assise le motivazioni per cui si ritiene che la donna sia colpevole. Tra gli elementi contro la donna ci sarebbe in particolare una testimonianza rilasciata da una ex fidanzata di Gabriele.