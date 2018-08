Dentro all’auto chiusa 45-50 gradi e un bambino lasciato per una passeggiata sul lungomare. Appena il passante se ne accorge ecco cosa accade

Si erano decisi a fare quella passeggiata nel lungomare Dante Alighieri, una delle zone più suggestive del litorale. Per questo hanno lasciato il loro bimbo di quattro anni chiuso all’interno dell’auto, regolarmente parcheggiata nella zona di Punta Sabbioni, nei pressi del parcheggio di un camping di Cavallino-Treporti (Venezia). Ma sotto il sole, con tutti i finestrini totalmente chiusi e con le temperature altissime che si sono viste questa settimana.

È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì scorso, fortunatamente senza tragiche conseguenze mentre i due genitori, due giovani turisti della Repubblica Ceca in vacanza in Italia, i carabinieri della Compagnia di San Donà hanno fatto scattare la denuncia per l’ipotesi di abbandono di minori. È stato un passante a notare chiuso il bimbo addormentato all’interno dell’abitacolo dell’auto in sosta, e intuendo che i finestrini erano chiusi – si stima che all’interno vi fossero 45-50 gradi – ha deciso prontamente di intervenire rompendo un finestrino del veicolo, in attesa dell’arrivo del 118 e del 112, allertati con il telefono. Il piccolo è stato trovato in buone condizioni, forse perché era stato rinchiuso solo da pochi minuti. I militari dell’Arma, poco dopo, hanno rintracciato i genitori, che si erano allontanati per una passeggiata.

Come detto, la coppia è stata denunciata ai sensi dell’art 591 del C.P. per abbandono di minori. La vicenda si è quindi per fortuna senza gravi conseguenze che, dato il caldo torrido di questi giorni, avrebbe potuto avere un risvolto decisamente più negativo.