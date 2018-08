Detenuto agli arresti domiciliari, massacra la moglie uccidendola

Ancora un n caso di femminicidio avvenuto nel nostro paese e più nello specifco a Cavarzere. L’omicida è un detenuto ai domiciliari il quale pare abbia massacrato la moglie. L’Uomo, un 35enne ha aggredito la moglie 37enne nella loro abitazione, massacrandola di botte. Purtroppo, dopo essere stato lanciato l’allarme i soccorritori sono giunti sul posto dopo pochi minuti, ma la donna già era deceduta. Un terribile caso di femminicidio a Venezia nella località di Cavarzere, dove come abbiamo detto, un uomo di 35 anni ha ucciso la moglie trentasettenne massacrata di botte nel loro appartamento, sito in via Regina Margherita.

L’aggressione è avvenuta nelle primissime ore della mattinata di mercoledì tra le 5:00 e le 6:00 del mattino, quando una telefonata al 118 avrebbe segnalato di una donna ferita e sanguinante. Sembra che a chiamare i soccorsi sia stato proprio l’Uomo, ma purtroppo quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per la vittima ormai non c’era più nulla da fare. E’ morta così donna, dopo che il marito le avrebbe riportato delle ferite sanguinose e pestandola a morte.

Attualmente non si sa il motivo che avrebbe spinto l’uomo a scagliarsi così furiosamente contro la donna, fino a toglierle la vita. Nella casa dove vivevano, ovvero dove si è proprio consumato il delitto, l’uomo pare stesse scontando una condanna per reati di estorsione e violenza privata, tutti reati che l’uomo avrebbe commesso negli anni precedenti.

Infatti il 35enne era detenuto ai domiciliari ed i fatti avvenuti, risalirebbero nel 2014, ma da quel giorno non avrebbe mostrato più alcun segno di aggressività o almeno la vittima in passato non avrebbe mai denunciato episodi di violenza. Il 35enne in seguito all’omicidio della moglie, è stato condotto in caserma dai Carabinieri e sarà processato per omicidio. Purtroppo ogni giorno nel nostro paese ed in tutto il mondo, continuano a morire donne per mano dei loro mariti, fidanzati, compagni.

