Detenuto scava tunnel sotto il wc della cella, muore soffocato durante l’evasione

Sta facendo il giro del mondo la notizia che stiamo per raccontarvi e che arriva direttamente dalla prigione di Boavista nel nord del Brasile. Sembra che per tanti mesi il protagonista di questa vicenda avesse sognato la libertà, essendo prigioniero in carcere dove era chiuso per una condanna per omicidio. Questo suo sogno però purtroppo si è trasformato in un vero e proprio incubo e soprattutto a quando si trovava a pochi metri dal traguardo. Protagonista della storia è Cudson Cunha Evangelista, ovvero un 26enne brasiliano rinchiuso nella prigione di Boavista nel nord del Brasile e che sarebbe morto nel tentativo di evadere dal carcere e attraverso un cunicolo piuttosto lungo che lo stesso aveva scavato insieme agli altri prigionieri e sotto il wc della sua Cella.

L’uomo desideroso di scappare dal carcere dove era stato rinchiuso ,ha lavorato per mesi e mesi a questo piano di evasione e pare che grazie anche all’aiuto dei suoi compagni sia riuscito a scavare un tunnel piuttosto lungo sotto la prigione senza mai farti mai scoprire dalle guardie. Da quanto è emerso, sembra proprio che il giovane fosse riuscito ad arrivare molto lontano, oltre 70 metri sotto terra arrivando praticamente quasi alle mura di cinta della prigione.

Quindi è facile capire che l’uomo era quasi riuscito ad uscire dal carcere, ma proprio in quel momento è arrivata la tragedia. Proprio mentre si trovava a decine di metri dal traguardo finale, il 26enne pare sia stato colpito da un malore proprio mentre stava continuando a scavare. Nonostante il malore, l’uomo pare sia riuscito a tornare indietro e quindi nella sua cella dove poi è morto e poco dopo. Da quanto è emerso sembra che il 26enne sia morto per una grave mancanza di ossigeno mentre si trovava impegnato nei suoi sforzi per poter continuare a scavare e allungare il tunnel.

Ovviamente in seguito a questa tragedia, gli agenti entrati nella cella hanno scoperto che cosa stesse accadendo e sono rimasti letteralmente scioccati nello scoprire il buco che iniziava sotto il bagno nella cella del Penitenziario e finiva poi a decine di metri dal muro. Secondo gli esperti, non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto che nel caso in cui il 26enne avesse continuato nel suo progetto sarebbe arrivato un molto probabilmente oltre la recinzione elettrificata e quindi avrebbe tranquillamente evadere dal carcere. In questo piano di fuga quale fossero coinvolti anche gli altri detenuti e quindi questo tunnel era visto come un mezzo per una fuga di Massa. Il dipartimento di giustizia dello Stato assicurato che adesso questo buco è stato riempito con il cemento.