Diabete di tipo 2, il caffè e la camomilla riducono il rischio dal 3 al 7%

Si torna a parlare del caffè perché pare che questa bevanda possa avere degli effetti benefici per la nostra salute. Uno studio recente pare confermerebbe i benefici di questa bevanda nei confronti della malattia diabetica. In Parole più semplici sembra proprio che il caffè possa ridurre il rischio di diabete di tipo 2 e la conferma definitiva arriverebbe proprio da un documento di revisione che è stato pubblicato su un Nutrition reviews. Il caffè quindi sarebbe piuttosto interessante dal punto di vista preventivo contro il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e secondo quanto emerso da questo documento di revisione sembra che il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 diminuirebbe rispettivamente del 7% in caso di caffè con caffeina e del 3% in caso di caffè decaffeinato per tazza al giorno. I ricercatori in questione nello specifico pare abbiamo esaminato i meccanismi biochimici della bevanda ed in particolare grazie alle sue proprietà antiossidante, l’assunzione a lungo termine della bevanda può ridurre lo stress ossidativo che associato pare abbaia effetti avversi sulle funzioni cardiovascolari metaboliche renali anche all’intervento del diabete di tipo 2.

Da questo studio è emerso che questa bevanda abbia degli effetti Dunque piuttosto benefici perché oltre a prevenire il rischio di insorgenza del capito di tipo 2 pare Possa anche migliorare la sensibilità insulinica dei tessuti aumentando l’utilizzo del glucosio da parte di questi e disinnescando il meccanismo che è responsabile della sindrome metabolica quest’ultima una condizione clinica che viene Associata a tutta una serie di fattori di rischio che pare sia in grado di aumentare le probabilità di sviluppare appunto il diabete e le malattie cardiache.

Si tratterebbe Dunque di un ulteriore conferma a sostegno di tutta una serie di altri studi che avevano dimostrato come Effettivamente dalle 3 alle 5 tazzine al giorno di caffè potessero inibire l’insorgere di una serie di patologie come ad esempio il tumore al fegato e all’endometrio. Ma non finisce qui perché secondo altri studi sembra che questa bevanda possa ridurre fino al 27% il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer ed è stata anche piuttosto apprezzata per i numerosi benefici che apporta alla salute tra i quali la riduzione anche del rischio di morte precoce.

Un altro rimedio preventivo per il diabete risulta essere la Camilla ed anche in questo caso a dirlo sono stati alcuni studi che hanno evidenziato il ruolo protettivo nei confronti proprio di questa patologia. Nello specifico è stata una ricerca condotta dal department of Nutrition in Community della faculty of Nutrition appartenente al Nutrition Research Center del Tabriz University of Medical Sciences di Tabriz (Iran) a testare l’effetto di un infuso di camomilla nei confronti del iperglicemia e diabete.