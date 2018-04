Diceva: ”Il mio pene puzza” e non faceva sesso con la compagna. Dopo un anno, l’agghiacciante verità

La studentessa 25enne Fedra Fabian di Budapest è fidanzata con Andrew Wardle 40enne di Manchester dal 2012. Andrew è nato con una rara sindrome, non ha il pene ed è riuscito a tenere segreta la sua situazione alla ragazza per più di un anno dicendole di soffrire per delle fastidiose infiammazioni e allergie. Dopo essere venuta a conoscenza della menomazione del fidanzato, la ragazza ha dichiarato: “Non mi sono sentita tradita quando Andrew mi ha confessato la sua menomazione. Anche se sono la sua ragazza questo è un problema molto intimo. Spesso è molto difficile per una donna dire al proprio partner che non può avere figli quindi, immaginate quanto sia stato difficile per Andrew confessarmi tutto”.

Andrew è nato con una rara sindrome, ha una vescica esterna al corpo ma non ha il pene. Andrew ha dichiarato di essere andato a letto con più di 100 donne e, alcune di loro non si sono dimostrate molto comprensive, una lo ha anche colpito con un pugno in faccia quando ha capito chi si trovava di fronte. Adesso Andrew sta girando un documentario per raccontare la sua storia e contemporaneamente segue un programma di ricostruzione dei genitali che lo porterà ad avere un apparato perfettamente funzionante.

Andrew si opererà con una nuova procedura che consiste in quattro interventi: i medici preleveranno dal muscolo del braccio gli elementi necessari per la ricostruzione del pene. “Mi hanno detto che possono costruire un pene dal mio braccio – ha detto Andrew – io sto andando avanti un passo alla volta e non mi aspetto nulla per non rimanere deluso, ma dicono che funzionerà perfettamente”. E noi gli auguriamo che tutto vada per il meglio!