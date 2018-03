Dieta, alimentazione sana per dimagrire in fretta e in salute

Come ogni altro essere vivente, anche l’uomo ha bisogno di nutrirsi, cioè di introdurre con l’alimentazione le sostanze indispensabili per la vita e il funzionamento dell’organismo. L’uomo però, a differenza di quanto succede per le altre specie animali, non mangia soltanto per nutrirsi, ma anche per soddisfare il gusto, per comunicare, per stare bene con gli altri. È una bella cosa provare piacere nel mangiare, l’importante però è riuscire ad accordare il gusto per il cibo con quello del benessere fisico, seguendo un’alimentazione che incontri il più possibile i nostri gusti dando all’organismo tutto ciò che gli serve per crescere e mantenersi sano.

Una corretta e sana alimentazione svolge un ruolo chiave nel percorso di benessere proposto dalla Naturopatia. Diversamente dal dietologo, il Naturopata non suggerisce né uno stile alimentare in base all’apporto calorico di ogni singolo “cibo”, né pone l’obbligo di “pesare” gli alimenti. Il suo ruolo è piuttosto quello di evidenziare quali cibi si rivelino più adatti alla persona e quale tipo

di alimentazione le si confaccia maggiormente, tenendo in debita considerazione anche le qualità energetiche proprie di ciascun alimento.

Il Naturopata fornisce gli strumenti affinché ognuno possa ideare il proprio regime alimentare in sintonia col proprio stile di vita. Ciò in quanto l’alimentazione è uno dei fattori più importanti per promuovere la salute ed il benessere del corpo e della mente: chi ha un’alimentazione sana sarà meno soggetto a patologie, disfunzioni e malesseri vari, che spesso si accompagnano anche ad una diminuita capacità fisica e mentale. È quindi opportuno analizzare caso per caso quali siano gli aspetti positivi e/o negativi di un regime alimentare, al fine di migliorare la propria salute.

Un’alimentazione è sana quando è naturale, completa, equilibrata e bilanciata.

Un’alimentazione è naturale quando si basi su cibi completi in tutte le loro componenti eduli. “ Fa’ che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo “ Ippocrate E’ importante sottolineare che la mente e il corpo ( psiche e soma ) sono un tutt’uno, non vi è scissione. Al fine di perdere peso è fondamentale comprendere la motivazione dei nostri eccessi alimentari….

Tutti tendiamo a mangiare più di quanto in realtà abbiamo bisogno. Per alcuni il sovrappeso è una corazza, un modo di proteggersi dal mondo circostante, soprattutto nella zona addominale ( la pancia è la sede delle nostre emozioni ). Per altri è un modo di trasgredire… Non dimentichiamo gli attacchi di fame nervosa, da compensazione in genere affettiva.

Per tornare in linea non serve soffrire la fame, ma nutrirsi rispettando le leggi del nostro corpo. “ Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispettato sempre “ Ippocrate. Noi siamo ciò che mangiamo… Secondo la Naturopatia gli alimenti non sono solo un mero “carburante” dal punto di vista biochimico, ma una vera e propria informazione. In primo luogo si attiva una disintossicazione profonda dell’ organismo, per rimuovere le scorie che hanno appesantito il corpo e dato origine ai processi di accumulo dei grassi. Step di primaria importanza per ritrovare la propria linea. Dopodichè si stabiliscono i principi nutrizionali basilari per un’ alimentazione bilanciata e corretta, ma soprattutto sana che riporti in linea, importante per

depurare l’ organismo, prevenire e curare disturbi ed infiammazioni croniche.

Il Naturopata dunque proporrà un regime alimentare specifico costruito “ad personam” secondo i principi della dietetica cinese e della costituzione energetica individuale. Molto utile in questo caso è l’ analisi dell’ iride, tramite uno strumento apposito ( Iridoscopio ) che permette di individuare predisposizioni singolari di ciascun individuo ( accumulo tossinico, organi sovraccarichi, acidosi, etc. ). Compito primario del Naturopata è il sistema di drenaggio ( emuntoriale ).

Il drenaggio è la capacità di etichettare le tossine e confluirle sugli emuntori per espellerle. Non si spinge mai solo su un singolo emuntore, altrimenti si carica troppo. Negli interstizi si trovano

tutte le tossine del nostro corpo. E’ importante classificare gli emuntori ( ossia addetti alla detossificazione ) in primari e secondari.

Emuntori Primari: Fegato, Reni, Intestino

Emuntori Secondari: Polmone, Pelle

Il Fegato ha la funzione di detossificazione primaria. Importante è la capacità emulsionante della

bile.

La funzione di “pulizia” o meglio di depurazione da attivare è in base al terreno di appartenenza,

ossia la Diatesi ( Menetrier ).

Si osservano il meccanismo strutturale, la psiche ed il terreno lavorando sull’ intero sistema e non

sul sintomo.

Ad ogni cambio stagione è opportuno dunque effettuare una depurazione organica.

Lo si fa tenendo conto dei cicli stagionali degli alimenti.

Ora andiamo lentamente verso la primavera, ossia la rinascita, il risveglio. Per cui verso marzo è

utile effettuare almeno 10 giorni di depurazione per favorire l’ ossigenazione dell’ organismo.

Schema depurativo:

No latticini

No carne, concessa carne bianca

Legumi a piacere

Carciofi

Asparagi

Valeriana ( Soncino )

Cicoria

Insalata di finocchi e sedano

Cipollotti e cipolla di Tropea

Agretti o “Barba di Frate”

Ravanelli

Uova

No tonno e pomodori se allergici poiché istamino-liberatori

Sì thè di erbe e Karkadè

60 % di frutta e verdura

Frutta lontano dai pasti

Sì centrifugati

Minestre di verdura

Zuppa di miso ( utile per l’ intestino )

Poco caffè

Sì orzo

Molto utile il crescione e la cicoria selvatica che hanno le più spiccate proprietà depurative. Ottimo il tarassaco che si raccoglie nei campi. Le cipolle contrastano le sostanze inquinanti, sono ricche di composti solforati che fluidificano il sangue, regolano il metabolismo, contrastano batteri e virus. Ottimi i centrifugati di mele + carote. Utili le Pere Abate che hanno un elevato contenuto di sostanze antiossidanti, aiutano la funzione intestinale ed il ricambio di liquidi nell’ organismo. Esempio di tisana depurativa, rilassante e remineralizzante indicata per concludere il periodo

invernale ed iniziare quello primaverile, alleggeriti dai residui degli stati influenzali, depurando fegato e intestino ed alleviando inoltre i disturbi dovuti alle prime manifestazioni allergiche del periodo.

Tisana 100 grammi:

Rabarbaro 20

Betulla 30

Melissa20

Elicriso10

Equiseto 10 ed Enula 10

Nella nostra società, il tema dell’alimentazione riveste un’importanza sempre maggiore. Già da piccoli impariamo a riconoscere ciò che è sano e ciò che è buono e queste esperienze determinano il nostro futuro comportamento alimentare. Anche i ritmi della nostra giornata, il consumare o meno i pasti in famiglia o situazioni particolari come lo stress sul lavoro, influenzano le nostre abitudini. In condizioni di stress, per esempio, il cibo diventa un fattore secondario e si finisce col mangiare per strada, alla fermata del bus o davanti alla televisione. Ciò comporta il rischio di alimentarsi in modo sbilanciato o eccessivo con conseguenti problemi che vanno dall’obesità alla fiacchezza. Restituite quindi al cibo l’importanza che gli spetta nutrendovi meglio. Ne guadagnerete in salute e benessere. In questo opuscolo trovate informazioni utili per integrare un’alimentazione sana, equilibrata e gustosa nella vita di ogni giorno, sul lavoro, a scuola e a casa.

Mangiare sano è fondamentale L’ uomo è ciò che mangia.

Tutti mangiamo più volte al giorno, per tutta la vita. Con un’aspettativa di vita di circa 80 anni, ciò corrisponde più o meno a 85 000 pasti. Considerato che ogni pasto dura in media trenta minuti, noi europei trascorriamo a tavola all’incirca cinque anni che sommati ai tempi di preparazione salgono facilmente a dieci e oltre. L’alimentazione è quindi un tema che merita un’attenzione particolare. Pasti bilanciati e uno stile di vita sano, infatti, danno un contributo fondamentale al benessere e all’efficienza quotidiani. La nostra cultura alimentare è determinata anche dall’ambiente in cui viviamo. Ogni giorno ci troviamo di fronte a generi alimentari in abbondanza e non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. Ma gestire questa libertà non è sempre facile. Un valido aiuto per farlo in modo intelligente è la piramide alimentare che indica quali alimenti consumare e in quali quantità. Mangiare sano è facile La piramide alimentare è un utile strumento per tutti coloro che vogliono nutrirsi in modo sano, ma senza troppi sacrifici. Essa fornisce indicazioni chiare su cosa mangiare, con quale frequenza e in che quantità: tanto dagli ultimi due livelli, moderatamente dai due livelli centrali, poco dai due livelli superiori.

Bere tanto e spesso Alla base della piramide troviamo i liquidi: ogni giorno bisogna bere da 1,5 a 2 litri. La mancanza di liquidi provoca difficoltà di concentrazione, cali di rendimento, mal di testa e stanchezza. Per dissetarsi, privilegiare acqua, tisane di erbe, tè alla frutta e succo di mela diluito. Mangiare dal basso verso l’alto, con verdura, frutta e prodotti integrali Frutta, verdura, prodotti integrali, patate e legumi rappresentano la base di un’alimentazione sana. Ricchi di carboidrati, questi cibi sono una fonte di energia ideale per muscoli e materia grigia. La frutta e la verdura forniscono fibre alimentari, vitamina C e diversi minerali, come pure gli aromi e i coloranti (sostanze vegetali secondarie) indispensabili alla nostra salute. Le patate, i legumi e i prodotti a base di cereali contengono proteine pregiate, diverse vitamine, minerali e fibre alimentari. Le fibre sono contenute soprattutto negli strati più esterni dei chicchi dei cereali. Due volte su tre è quindi opportuno scegliere prodotti integrali.

Le proteine: indispensabili Carne, pollame, pesce e uova forniscono al corpo preziose proteine, ferro, iodio e vitamine del gruppo B e dovrebbero quindi rientrare regolarmente nel nostro menu. Anche latte e latticini sono un’ottima fonte di proteine. Tre è il numero perfetto Latte e latticini sono la miglior fonte di calcio in assoluto. Oltre a essere l’elemento costitutivo più importante di ossa e denti, il calcio riduce anche la formazione di grasso e favorisce la lipolisi. 3 porzioni di latte e latticini – ad esempio 1 bicchiere di latte, 1 vasetto di yogurt e 1 pezzo di formaggio – coprono il fabbisogno giornaliero di calcio. Grassi: quanto basta A interferire con un’alimentazione sana non è certo il burro spalmato sul pane, ma piuttosto i grassi nascosti nel fast food, nei prodotti da forno, nei dolci, nelle salse e negli insaccati. I grassi naturali sono sani: burro, burro per arrostire e olio di colza come pure un paio di gherigli di noce al giorno forniscono i grassi di cui l’organismo ha bisogno. Il puntino sulla i Diciamolo una volta per tutte: rinunciare ai dolci non è necessario. E nemmeno a patatine, cibi fritti, birra, vino, bibite a base di cola e salsicce alla griglia, tutti alimenti che trovano spazio all’interno di un’alimentazione sana. Invece di adottare criteri come «permesso» e «proibito», sarebbe meglio fare attenzione al «quanto» e a «quante volte». A patto di consumarli con moderazione, i cibi di cui sopra possono essere inclusi nella nostra dieta.

Mangiare meglio inizia dalla spesa Mangiare in maniera equilibrata è buono e fa bene. Ed è anche facile: bastano un’idea, gli ingredienti giusti e un briciolo di creatività. Quando fate la spesa scegliete sempre prodotti freschi e di stagione: comprerete automaticamente anche gusto e salute. I pomodori, ad esempio, sono più buoni d’estate. Inoltre, poiché sono raccolti maturi e hanno compiuto un breve tragitto dal campo al banco, contengono più vitamine e sostanze nutritive. I generi alimentari svizzeri: buoni dentro Più breve il trasporto, più freschi e nutrienti gli alimenti. La frutta e le verdure locali non devono compiere lunghi tragitti e mantengono quindi inalterato il loro tenore vitaminico. Di tanto in tanto si sente dire che la frutta e la verdura svizzere contengono meno vitamine rispetto al passato e che quindi non sono più in grado di garantirne un apporto sufficiente. Ciò non corrisponde a realtà: l’Istituto Federale di Ricerca di Wädenswil ha analizzato le sette principali verdure e le cinque principali varietà di frutta indigene per verificarne il contenuto di minerali e vitamine. Risultato: la frutta e la verdura di casa nostra sono oggi altrettanto nutrienti che in passato.